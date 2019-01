Volta do “Shark Tank Brasil” está em estudos na Band

O assunto está sendo tratado ainda entre quatro paredes na Band e só na presença da sua direção, mas já foi possível descobrir que, entre as novidades estudadas para a sua programação está a exibição de uma nova (ou novas) temporada do “Shark Tank Brasil”, versão tupiniquim do game show americano, que tem como base o formato japonês “Dragons´Den”.



Um grupo de participantes é desafiado a apresentar bons negócios aos cinco jurados, chamados de “tubarões”.

E o plano é este mesmo, apenas exibição, nada de realização ou coprodução. O “Shark” é produzido pela Floresta, de Elisabetta Zenatti, que representa a Sony no Brasil.

A Band, no caso, uma vez mais, entraria como segunda janela, em se tratando das duas outras temporadas, 2017 e 2018, ou aquelas que só foram levadas ao ar na TV fechada.

Negociação muito perto do fim, com a expectativa de bater o martelo ainda no decorrer dos próximos dias.

TV Tudo

Segura um pouco

A Globo pretende encerrar as gravações de “O Tempo Não Para”, novela das sete, nesta sexta-feira, 25. No entanto, alguns integrantes do elenco foram avisados sobre a possibilidade de trabalhos no sábado, por causa das chamadas “cenas secretas”. O último capítulo vai ao ar no dia 28.

Bolso do colete

Com exibição sempre nas noites de quinta-feira, o “Troca de Esposas”, da Record, vai apostar muito em um diferencial: em alguns episódios, a troca envolverá uma celebridade e uma mulher anônima. Um gancho que sempre será utilizado para surpreender a concorrência.

Razão de ser

A partir da sua estreia em 14 de fevereiro, o “Troca de Esposas” sabe muito bem as pedreiras que terá pela frente. De um lado, o “BBB” em pleno voo e de outro, Ratinho e ”Praça” no SBT. Durezas.

Volta das férias

O jornalismo do SBT restabelece, nesta sexta-feira, a ordem das suas apresentadoras. Rachel Sheherazade, após férias na Austrália, volta a compor com Carlos Nascimento a bancada do “SBT Brasil”. Analice Nicolau, com isso, reassume o “SBT Notícias” das madrugadas.

Falta isso

Joyce Ribeiro, atualmente na TV Cultura, já passou pela área de reportagem, fez previsão do tempo e possui uma bagagem maior como apresentadora. Mas não planeja parar por aí. Nos seus planos, uma carreira como correspondente internacional.

Criação visual

A Record já deu o start nos primeiros trabalhos do “The Four”, novo reality da Xuxa. Todo o material necessário para a campanha de lançamento está sendo elaborado, assim como as primeiras chamadas, inclusive com a participação dos jurados.

Primeiro um

Na segunda, depois das férias, Renata Lo Prete voltou a apresentar o “Jornal da Globo”. E, já a partir deste sábado, irá reassumir o comando do “Painel”, na GloboNews.

Viagem de volta

No SBT, Silvio Santos vai retomar as gravações do seu programa em março. E, para alívio da sua produção, depois do Carnaval. Com a maior das certezas.

Resgate

Taís Araújo e Lázaro Ramos voltaram a interpretar Michele e Brau, da série “Mister Brau”, em uma paródia gravada para a última temporada do “‘Tá no Ar”, na Globo. No estúdio, foram recepcionados por Marcius Melhem.

(Crédito Estevam Avellar/Globo)





Tecnologia

Na próxima segunda, às 23h30, estreia o “HUB”, na GloboNews, com Alexandre Roldão, Rafael Coimbra e Marcelo Lins. Um programa que vai mostrar novidades tecnológicas e inovações em diversas áreas e discutir os impactos positivos e negativos que isso gera na vida das pessoas. O primeiro vai falar sobre a comunicação entre máquinas e humanos e tecnologia e sociedade.

Bate – Rebate

· A Globo vai usar alguns poucos casarões antigos do Rio para as gravações de “Órfãos da Terra”, novela das 6...

· ... Isto sem contar outros tantos já em construção na cidade cenográfica.

· Bem que a direção da Rede TV! poderia investir um pouquinho mais na sua programação...

· ... Horários existem. Mais que isso, sobram...

· ... Só o “Te Peguei”, com pegadinhas, está com quatro edições diárias...

· ... Uma delas na madrugada. E muitas delas repetidas.

· Andreia Horta voltou a ser colocada à disposição dos autores da Globo, para novos trabalhos em séries ou novelas...

· ... Um nome sempre disputado, ela foi preservada durante certo período por causa do trabalho marcante em “Elis”.

· Falei no “The Four”, mas não disse: a montagem do cenário já começou.

· Major Olímpio (PSL-SP) é o convidado do programa "Mariana Godoy Entrevista" nesta sexta-feira, na Rede TV!.

C´est fini

Fabio Porchat, Cátia Fonseca, João Gordo, o músico Jeff Schroeder, Fred (canal Desimpedidos), Luisa Mell e o humorista Igor Guimarães vão gravar a nova temporada do programa “A Culpa é do Cabral”, do Comedy Central.

Trabalhos marcados para o Teatro Gazeta, em São Paulo, a partir de segunda-feira.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!