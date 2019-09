Vale a Pena: foi muito bem pensada a escolha de “Avenida Brasil” na Globo

Todo o barulho causado no anúncio de “Avenida Brasil” como próxima atração do “Vale a Pena Ver de Novo”, a partir de outubro, já justifica a escolha da Globo. Mas outras importantes razões levaram a isso. Primeiro que para substituir “Por Amor” a ideia sempre foi escolher um grande sucesso. “Êta Mundo Bom!”, de Walcyr Carrasco, e “Avenida Brasil”, de João Emanuel Carneiro, desde o primeiro instante passaram a ser cogitadas. Ambas, de enorme apelo popular e que em suas exibições alcançaram excelentes resultados de audiência. Mas, foi avaliado também que a novela do Walcyr, por ser de época, passada nos anos 1920 e 1930 em sua maioria e com núcleo importante numa cidade do interior paulista, ficaria em um universo muito próximo ao de “Éramos Seis”, que será exibida às 18h. “Avenida Brasil”, urbana, na periferia carioca, se distanciará de qualquer semelhança. Uma definição que exigiu cuidados, porque o “Vale a Pena Ver de Novo” é uma alavanca importante para “Malhação”, que por sua vez é o esteio da novela das seis e por aí em diante. Um “Vale a Pena” fraco, prejudica toda a programação.

Nova direção



A partir desta terça-feira, Marco Nascimento assume a direção de jornalismo da Record no Rio de Janeiro. Passa a ocupar o cargo de André Ramos, contratado pela CNN Brasil para dirigir a sede de Brasília.

Evento

Ivete Sangalo, próxima apresentadora do “Música Boa ao Vivo” do Multishow, dará uma prévia da temporada do programa no palco do Conexão Globosat, dia 10 de outubro, a partir das 19h30, no Golden Hall, em São Paulo. Trata-se de um evento para o mercado publicitário e convidados sobre as novidades da programadora.

Liberação

Ana Paula Padrão e José Luiz Datena foram os artistas da Band liberados para o Teleton, no SBT, dias 25 e 26 de outubro. A confirmação da participação dos dois agora passa a depender de cada um deles.

Vaga exclusiva

Como já informado neste espaço, a Record vai ampliar consideravelmente o número de vagas no seu estacionamento na sede da Barra Funda, em São Paulo. E um detalhe deve lembrar o modelo adotado pelo SBT na Anhanguera: muitas das vagas terão os nomes de seus usuários marcados.

E um detalhe

De acordo com representantes das duas TVs, pessoas autorizadas a falar sobre elas, não existe nenhum acordo de cavalheiros entre SBT e Record. Que isso não passa de uma lenda. De que uma não pode tirar ou querer contratar alguém da outra. Prova é que...

Mistura brava

São muitas as queixas de funcionários da Rede TV!, de vários dos seus departamentos que, além da televisão, estão sendo obrigados a prestar serviço para a Peanuts, canal digital. Como contratados de uma empresa, têm que trabalhar também na outra. É bom o RH e o jurídico ficarem de olho.

Feira

Grande aposta da Globo, a nova série “Segunda Chamada”, sobre ensino noturno para jovens e adultos, será um dos destaques do catálogo da emissora na MIPCOM, em Cannes entre os dias 14 e 17. Débora Bloch faz a protagonista, Lúcia, uma professora de língua portuguesa que não desiste dos alunos, dentre eles, Solange, vivida por Carol Duarte. O lançamento no mercado internacional vai acontecer quase que simultaneamente à estreia da série no Brasil.

(Carol Duarte está em “Segunda Chamada” / Crédito: Mauricio Fidalgo/TV Globo)

Mala cheia

Além de “Segunda Chamada”, a Globo também levará para a MIPCOM “Aruanas”, “Onde Está Meu Coração” e “Desalma”, produções originais Globoplay, que também serão lançadas em primeira mão no evento. E ainda a terceira temporada de “Sob Pressão” - série que em suas temporadas anteriores já foi licenciada para mais de 70 países -, mais a segunda temporada de “Ilha de Ferro”.

Sem chance

Não tem nada a ver esse papo espalhado no mercado, de um interesse da CNN Brasil em comprar a Rede 21, da Band. Isso não existe e nunca foi cogitado, até por ser impossível. O licenciamento da CNN é para cabo, TV paga, e isso para o mundo inteiro, sem exceções.

Palavra oficial

Para passar a régua no assunto, depois de consultada, a coluna foi oficialmente informada pela CNN Brasil: “somos licenciados para comercializar nosso sinal para as operadoras de TV por assinatura. Nosso projeto é multiplataforma e não inclui TV aberta”.

Confidencial

A definição da Record pelo nome de Geraldo Luís para apresentar o “Balanço Geral” SP e a informação que ele continuará também com o “Domingo Show” é provisória. Vai valer até a escolha de um novo projeto para os domingos.