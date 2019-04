TV paga parece aceitar passivamente o seu fim

Diante de tantas baixas e índices de desistência cada dia mais elevados, nenhum trabalho mais profícuo se observa nos canais de filmes da TV fechada em condições de ao menos minimizar uma situação que já é tão triste.



Independentemente de horário, encontrar algo mais interessante é quase um convite ao desespero, tamanhos são os ananases descaradamente colocados em cartaz.

Um pouco caso que impressiona, por exemplo, a ponto de o Prime Box Brazil, que para todos os fins e efeitos deveria se dedicar a produção nacional, abrir espaço por mais de quatro horas, em todas as tardes, para uma televendas de joias.

Tornou-se exceção, em linha gerais, se deparar com algum conteúdo inédito e de maior qualidade.

O mais comum é, a todo instante, esbarrar nas velhas e esmerilhadas produções de sempre, como “Jurassic Park”, “Velozes e Furiosos”, “Greese” e por aí afora.

Difícil. A TV paga parece aceitar passivamente o crescimento do streaming, sem esboçar a menor reação para um fim que parece muito próximo.

Tempo na Sabrina

A Record deixará de exibir o “Programa da Sabrina” a partir do outro sábado, 6 de abril. Amanhã vai ao ar o último. No lugar dela serão apresentadas reprises do reality “Troca de Esposas”, da Ticiane Pinheiro.





Pensando no próximo

A ideia da direção da Record, a partir de agora, é esconder a Sabrina do vídeo, até o seu próximo trabalho, que se informa, baseado em formato de namoro. Uma das pendências é se será mantido nas noites de sábado ou deslocado para outro dia da semana.





Expectativa

Segundo a direção do SBT, neste sábado, será possível tomar a temperatura exata do programa da Maisa. A estreia nunca pode contar e na semana passada, como houve jogo do Brasil, também não. O resultado deste próximo, dia considerado “normal”, servirá para se chegar a uma ideia mais efetiva das suas possibilidades.





Repaginada



Personagem Janaina, da Dira Paes em “Verão 90”, vai passar por quase completa remodelação em sua nova fase. O tempero da chef de cozinha fará um enorme sucesso no “Sua Praia”, restaurante por quilo, e ela dará uma virada na vida.

Fechar a conta

A Globo, em todas as suas manifestações, tem colocado que a estreia de “A Dona do Pedaço” vai acontecer neste primeiro semestre. Errado não está, mas se “O Sétimo Guardião”, com 161 capítulos, vai terminar em 17 de maio, torna-se perfeitamente possível afirmar que será no dia 20. Ou não?





Lançamento

“Malhação - Toda Forma de Amar” terá em seu elenco a estreia do cantor Tony Ferreira. Chamado para o papel de Cauã, ele será rival de Filipe (Pedro Novaes), os dois na disputa por Martinha (Beatriz Damini).

Festa em Paulínia

Morando em Paulínia, por causa das gravações de “Jezabel”, Monica Carvalho fez, ontem, a festa do seu aniversário no restaurante do “Vitória”, hotel onde todos estão hospedados. Ninguém, em se tratando de elenco, produção e técnicos, ficou de fora.



Está andando

Após a contratação de Olga Bongiovanni, a Rede TV! começa agora a trabalhar na estrutura do seu novo programa, ainda sem data prevista para estreia e horário de exibição. Outro passo importante foi dado na última quarta-feira, com a escolha de Denis Salles para direção-geral.

E tem mais

Olga Bongiovanni, depois de muito tempo no Paraná, já está morando em São Paulo. Nem poderia ser diferente, porque conduzirá um programa diário. Denis Salles passa a ter dois programas sob seu guarda-chuva na Rede TV!, ele que também responde pela direção do programa do Edu Guedes.





Amazônia

Alter do Chão, uma pequena vila no oeste do Pará, no meio da Bacia Amazônica, nos períodos de cheia é chamada de “Caribe da Amazônia”. O “Globo Repórter”, na noite desta sexta, apresenta este pedaço do Brasil, onde rios e florestas criam paisagens surpreendentes. O trabalho é da jornalista Tatiana Nascimento(foto).

Bate – Rebate

· Primeira transformação de Paolla Oliveira para a nova personagem, Virgínia, em “A Dona do Pedaço”, foi mudar a cor dos cabelos. Está morena...

· ... E os trabalhos desta nova novela do Walcyr Carrasco, sob a direção de Amora Mautner, agora se dividem entre externas no Rio e os estúdios da Globo.

· A apresentadora Millena Machado, ex-“Auto Esporte”, foi nomeada uma das embaixadoras da “Ear Parade” no mundo...

· ... Este será o primeiro evento de arte urbana no mundo relacionado à saúde auditiva...

· ... As 50 obras serão personalizadas, ao vivo, no Shopping Frei Caneca, a partir de 22 de abril.

· A palavra “programa” não fará parte do título do “Amaury Júnior”, nesta sua nova fase da Rede TV!, com direito a pré-estreia nesta sexta, com a reportagem do baile da Vogue...

· ... Optou-se apenas pelo nome do apresentador, tal qual a Record, num passado recente, com o “Gugu”...

· ... Pra valer mesmo, a estreia do “Amaury Júnior” deverá acontecer em um mês.

· Após “Orgulho e Paixão”, da Globo, Bruna Espínola dedica-se ao teatro e viaja com a peça “Homem ao vento”, da Companhia de Teatro Marcos Damasceno. De hoje a domingo, apresentações no Caixa Cultural, em Curitiba.

· “Mariana, lama sem fim” é a série especial que o “Jornal da Record” estreia segunda-feira. Serão quatro reportagens com foco na Fundação Renova, que ficou responsável pela gestão dos programas voltados para a reparação dos danos humanos, ambientais e socioeconômicos decorrentes da maior tragédia ambiental do país...

· ...Três anos depois, das 42 ações que a Fundação se comprometeu a fazer para reparar os danos, quase nada foi feito, de acordo com a série.

Lu Barbosa está trazendo Morris Albert para o Brasil na metade do ano; ele, paulistano, que desde o sucesso de "Fellings", em 1974, foi morar no exterior. Primeiro, Estados Unidos e, já há muitos anos, na Itália. A sua nova turnê vai começar por São Paulo.