TV Cultura subestima um dos maiores acontecimentos culturais de SP

TV Cultura subestima um dos maiores acontecimentos culturais de São Paulo

A retrospectiva de Tarsila do Amaral, no Masp, com mais de 120 obras, já se tornou a exposição de um artista brasileiro mais vista na história do museu. Entre elas está Abaporu, considerada a mais emblemática da carreira de Tarsila, pintada em 1928. De acordo com a Folha, até o final da noite de terça-feira, dia em que a entrada é gratuita, tinha atraído cerca de 300 mil pessoas. Fila com mais de quatro horas para entrar. Não por acaso, foi capa e páginas dos jornais, assunto de toda imprensa e matéria nos diversos telejornais. “Diversos”, menos um, por acaso a TV Cultura. De todas as grandes TVs, ela teve o capricho de não destacar uma equipe de reportagem para acompanhar tão importante acontecimento da cidade e da sua vida cultural. Limitou-se a uma nota coberta, com imagem de celular. Será que existe alguma explicação para tamanho pouco caso? Como se vê tem muito trabalho à espera de Leão Serva, que a partir do próximo dia 1º assumirá a sua direção de jornalismo.

Radar

Ivan Moré participou de uma reunião com diretores da Band na última segunda-feira. Ninguém, muito menos ele, entra nos maiores detalhes. Tudo indica que tem a ver com a ideia de um novo reality show.

Rádio do Ratinho

Em setembro, quando tomar posse da sua emissora em São Paulo, Ratinho também assumirá o controle de uma rádio em Santos, 102,1 MHz, como nova afiliada da Rede Massa de Rádio. Cobertura de toda Grande São Paulo, Litoral Norte e agora Baixada Santista.

Malhação

A partir de segunda-feira, 29, começa a participação de Sophia Abrahão, como apresentadora de um reality show, em “Malhação: Toda Forma de Amar”. Mesmo dia da entrada de Nelson Freitas, vivendo um executivo de TV.

Estreia

A partir deste domingo, às 18h30, Mário Frias comanda o programa “A Melhor Viagem” na Rede TV!. Participações dos youtubers Lucas Maciel e Bibi Tatto.

Parque de diversão

Silvio Santos também gosta: na gravação de terça-feira, ele insistia com as colegas de trabalho, querendo saber por que Leo Dias e Lívia Andrade tinham brigado. Com toda certeza deve estar se divertindo com a confusão estabelecida nos bastidores do “Fofocalizando”.

Não tem essa

Ao contrário dos muitos mentários, não existe nenhuma intenção no SBT, muito menos por parte do seu dono, em acabar com o “Fofocalizando”. O programa segue faturando bem e com audiência das mais razoáveis.

Mais do mesmo

Um dos planos da TV Gazeta para a hora do almoço é um novo programa reunindo vários jornalistas para falar de celebridades. Apresentação de Pâmela Domingues. Prova provada que não existe mesmo capacidade de criar nada diferente.



Audiência

"A Dona do Pedaço”, novela das 21h na Globo, anotou mais um recorde semanal, entre 15 e 20 de julho, no PNT – nacional. Foram 32 pontos de audiência e 49% de participação.

Fim de papo

A propósito de “A Dona do pedaço”, Gretchen encerrou participação especial nas gravações da novela. Mas ela ainda vai ficar um bom tempinho no ar, possivelmente até a primeira semana de agosto.

Terminou também

Com Gretchen encerrando gravações em “A Dona do Pedaço”, o mesmo vale para Oscar Magrini, que começa a aparecer na próxima terça-feira. Ele entra como Honorato, marido da Gina.