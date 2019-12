TV Cultura, aos poucos, está voltando ao que já foi

Entre as iniciativas tomadas pela nova direção da TV Cultura, liderada por José Roberto Maluf, o Roda Viva” voltou a se colocar como um dos principais programas de entrevistas.

Evidente que a chegada da jornalista Daniela Lima, em sua rápida passagem e agora contratada pela CNN Brasil, foi das mais importantes. Sem dúvida. Mas também porque, ao mesmo tempo, a sua produção passou a chamar pessoas e colocar assuntos que interessam ao telespectador. Simples assim.

Televisão é isso. E não um clubinho fechado, com acesso restrito, como foi na sua fase anterior.

A necessidade de atender ao interesse do público deve existir o tempo todo, mesmo sem ter preocupação com a audiência, mas em trabalhos de boa qualidade.

Aliás, no passado, com limitações que nunca foram diferentes, essa atenção em fazer a diferença aconteceu através de algumas iniciativas pioneiras. Por exemplo: no esporte, a Cultura foi a primeira a transmitir jogos da Copa Davis, quando Edson Mandarino e Thomas Kock eram os nossos grandes campeões no tênis.

Ou através de projetos que sempre saíram da casinha, casos do “Repórter Eco”, toda a premiada linha infantil, “Panorama”, “Quem Sabe, Sabe”, “Provocações”, entre tantos que fizeram história.

É bom verificar que a Cultura, aos poucos, está voltando ao que já foi.

TV Tudo

Silêncio em cima

A Record está na dela, ainda não anunciando nada, mas entre todas as providências tomadas em relação ao programa da Sabrina Sato, também existe a busca de um novo título.

“Domingo Show”, certeza, não vai continuar. Ainda sem esta definição, Sabrina já está gravando as primeiras chamadas.

(Crédito: Antonio Chahestian/RecordTV)

Dobradinha

Eduardo Sterblitch, além dessa sua estreia nas novelas como o farmacêutico Zeca em “Éramos Seis”, também estará no elenco do novo programa de humor da Globo, “Fora de Hora”, com direção de Marcius Melhem.

A apresentação será de Renata Gaspar e Paulo Vieira.

Número certo

Fábio Porchat, Francisco Bosco, João Vicente de Castro e Emícida já gravaram os sete episódios do “Papo de Segunda Verão”.

Exibição em janeiro e fevereiro no GNT.

Nada consta

Não há nada que indique qualquer alteração na ordem ou quantidade de programas da TV Globo realizados em São Paulo.

Por enquanto, no entretenimento, a ideia é seguir com os mesmos: “Altas Horas”, “Domingão”, “Conversa com Bial” e o “Só Toca Top”, se a sua nova temporada vier a ser confirmada.

Mais um

Conhecido no teatro de São Paulo, Maciel Silva também entra em “Salve-se Quem Puder”, próxima das 19h, na Globo. Será a sua estreia em novelas.

Na quarta-feira, no seu primeiro dia de trabalho, ele dividiu cenas importantes com as protagonistas Deborah Secco e Juliana Paiva, gravadas na cidade cenográfica.

Vai indo

A Record está acelerando bem os trabalhos de “Gênesis”, a sua próxima bíblica e uma novela que virá recheada de efeitos especiais. Já tem uma equipe montada, só cuidando disso.

Estreia programada para abril, mas ainda sem data fixada.

A propósito

Sobre a informação que a Record teria montado uma “escolinha”, para tentar transformar pastores da Igreja Universal em autores de novela, a emissora nega.

Existe, sim, a preparação de algumas pessoas, mas “para assessorar os trabalhos religiosos”.

Segunda assegurada

Porque a primeira foi muito bem, a Netflix já tem confirmada a segunda temporada da série “Irmandade”, estrelada por Seu Jorge, Naruna Costa, Hermila Guedes e Lee Taylor.

Produção em curso e início de gravações previsto para o comecinho do ano.

Tá difícil

“Espiã Brigitte” é o primeiro produto de ficção que a Endemol Shine pretende desenvolver no Brasil, em parceria com a Ocean Filme.

Para a sua produção já existem negociações com Espanha e França, além de um interessado no Brasil. Mas ainda não foi possível iniciar seus trabalhos.

Providências

SBT e Dony De Nuccio ainda não falam do acordo que já fecharam para a realização e exibição de um reality show na área financeira.

Mas a Prime Talk, produtora dele, com a contratação de pessoal, está dando início aos trabalhos.

Fox na espera

Há um clima de euforia no Fox Sports, após o sorteio da “Libertadores da América” do ano que vem.

Vindo o Corinthians a se classificar para a fase de grupos, o que tudo indica acabará acontecendo, será do FS a transmissão do jogo contra o Palmeiras, outro brasileiro e rival histórico, no dia 10 de março, uma terça-feira. Exclusiva.

Vai assim

Em se tratando do jornal “Primeiro Impacto”, embora exista dentro do próprio SBT enorme rejeição a ele, à forma como é feito e o tempo que ocupa na grade, também não existem planos de se alterar o atual modelo.

Será exatamente o mesmo em 2020.

Em contrapartida

Já para o começo do ano que vem, a direção da Band deve agilizar estudos para o lançamento do seu novo jornal na faixa das 3h da manhã.

Há um enorme entusiasmo em torno desta inciiativa.