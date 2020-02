TV aberta não olha para o telespectador de amanhã

A programação infantil na televisão convencional, indispensável durante muito tempo e também responsável pelo surgimento de grandes talentos, hoje está resumida aos desenhos do SBT e algumas poucas realizações da TV Cultura.



No mais, só na TV por assinatura, total que chega a 13 canais, com oferecimentos dos mais diversos.

A proibição da propaganda infantil, de fato, foi decisiva para acabar com as pretensões das grandes emissoras e invalidar quaisquer tentativas de novos investimentos.

Mantidas as condições atuais, para todo o sempre uma faixa bem significativa de público não será contemplada com realizações na altura do “Sítio do Picapau Amarelo”, “Castelo Rá-Tim-Bum”, “Vila Sésamo”, até mais antigos como “Grande Ginkana Kibon”, “Circo do Arrelia”, “Turma dos 7” etc.

Porém este é um caso que ainda cabe melhor análise.

Se são tantos os canais fechados, operando 24h, o retorno comercial e de audiência com certeza são os mais compensadores.

E o que nos leva também a concluir que, além de não haver qualquer perspectiva, também falta criatividade nas grandes redes de televisão em melhor atender desde agora aquele que poderá vir a ser o seu telespectador de amanhã.

TV Tudo

Por outro lado

Sempre é importante considerar que a realidade brasileira ainda é a TV aberta. Segundo dados de dezembro passado, cerca de 16 milhões domicílios têm acesso à TV por assinatura.

Noves fora

Números colocados, conclui-se que milhões de menores brasileiros, data hoje, não têm o que assistir na televisão. Ou a televisão dos tempos atuais não produz nada que possa atendê-los.

Em cima disso ainda

Vale lembrar também que no último domingo, o ministro Sergio Moro anunciou o lançamento de uma consulta pública a respeito de novas regras para a publicidade em programas infantis. Resta aguardar o desfecho disso e o que poderá vir a representar.

Mais leve

Como consequência do grupo de discussão recentemente realizado, “Amor de Mãe” já começou a apresentar algumas mudanças bem significativas. É possível perceber, por exemplo, que aquele clima pesado, quase que em tempo integral do começo, aos poucos está diminuindo.

Uma observação

“Amor de Mãe”, capítulo de quarta-feira, teve um plano sequência maravilhoso, na investigação do crime. Coisa de quem sabe fazer televisão. Mas também exagerou na contraluz e em cenas com penumbra, muitas vezes dificultando identificar quem estava em cena.

Última forma

A transmissão de Bordeaux e Dijon, prometida pela Band para este sábado, foi cancelada. Pegou na parte burocrática. A informação é que ainda falta uma assinatura no contrato.

Melhora

As mudanças realizadas começam a fazer efeito no “Melhor da Tarde”, da Cátia Fonseca, nas tardes de Band. O programa, depois da volta das férias, passou a observar crescimento de audiência, às vezes batendo na casa dos 3 pontos em São Paulo e, em algumas regiões, como no Recife, chegando à vice-liderança.

Internet

Já está disponível a sexta temporada do “Porta Afora”, programa apresentado por Fábio Porchat e Rosana Hermann na internet. Nos próximos episódios, os convidados serão Maitê Proença, Fernando Rocha e Álvaro Garnero. A série sobre viagens é disponibilizada às quartas-feiras, 18h, no YouTube.

(Crédito Divulgação)

Preparem os corações

A “Semana do Presidente” vai voltar no SBT. Ordem do dono, Silvio Santos, direto dos Estados Unidos. O miniprograma, levado ao ar durante muitos anos, ainda nos tempos do regime militar e criado para destacar os atos do governo federal, estará novamente no ar muito em breve. Providências já estão sendo tomadas.

Vale dizer

A informação é que Silvio Santos, muito próximo ao atual governo e entusiasmado com esta amizade, entende ser necessário destacar o trabalho do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional. Decorrência também do fato de o SBT, nos tempos atuais, ser um dos maiores beneficiados com as verbas federais. Uma mão lavando a outra.

Uma coisa é uma coisa...

O “BBB20” tem feito uma série de homenagens a edições passadas, como a Globo divulgou antes mesmo da estreia. Decoração e Casa de Vidro entre elas.

... Mas outra coisa é outra coisa

Mas em se tratando de Carnaval, no entanto, quem vive o dia a dia do programa garante que não existe a menor chance de algum “brother” deixar a casa para curtir momentaneamente a folia. Não existe nada programado.

Bate – Rebate

· Larissa Manoela, em sua estreia na Globo em “Além da Ilusão”, será filha da Claudia Raia.

· Conquistar, cada dia mais, o mercado asiático é um dos planos da Globo para os próximos tempos.

· São muitos, e merecidos, os elogios para o desempenho do elenco de “Éramos Seis”...

· ... No podcast Uol Vê TV, por exemplo, Maurício Stycer destacou o trabalho de Glória Pires...

· ... Especialmente a morte do seu filho, Carlos, vivido por Danilo Mesquita...

· ... Mas deve ser louvado também o trabalho do diretor Carlos Araújo e sua equipe. Digno do melhor reconhecimento.

· O cantor Daniel, neste sábado, vai participar do “Ritmo Brasil”, programa da Faa Morena na Rede TV!.

· Começou em São Paulo a preparação com atores para a série “Mal Secreto”...

· ... Sérgio Guizé e Viviane Araújo estão no elenco...

· ... Produção da Globoplay, será dirigida por Mauro Mendonça Filho.

· Ivete Sangalo é a atração do “Música na Band” nesta sexta-feira, a partir das 22h45.

C´est fini

A CNN Brasil divulgou ontem que o programa “CNN 360°” terá uma dupla na apresentação: Carol Nogueira e Reinaldo Gottino. Causou surpresa. Após tirar Gottino da Record, muita gente imaginava que ele comandaria sozinho um jornalístico no novo canal de notícias. De qualquer forma, a entrada de Nogueira nesse jornal só eleva o nível. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!