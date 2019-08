Tom Cavalcante dá show com novo programa no Multishow

Aqui sempre se bate na tecla da falta de graça dos poucos humorísticos em cartaz. Pois bem, no Multishow, o programa do Tom Cavalcante é uma opção das mais interessantes, com as suas diversas imitações, especialmente a do personagem Tomsonaro. Trata-se de uma das mais contundentes críticas, tanto política quanto social, na mesma altura que Chico Anysio, lá atrás, fez com a Salomé (que falava ao telefone com João Figueiredo), Jô Soares com o Dr. Sardinha (Delfim Neto) e Agildo Ribeiro, dr. Babaluf (Paulo Maluf). Tudo com a maior classe e categoria. Tom se mostra como presidente, vestindo uma camisa do Palmeiras debaixo do paletó, ao lado dos filhos, da sua mulher, amigos e ministros. Não tem nada mais divertido. Corre o risco do próprio presidente, se assistir, numa dessas, rir muito dele também. O estranho é a TV aberta dos dias atuais, ao priorizar outros ou as turminhas formadas, abrir de um talento como Tom Cavalcante.

Novos ares - 1

As mudanças no jornalismo da TV Globo não param. Depois do anúncio envolvendo os programas “Globo Repórter” e “Jornal Hoje”, consta agora a informação que a repórter Malu Mazza, da afiliada RPC e destaque na cobertura da Lava Jato, vai trocar Curitiba por São Paulo.

Novos ares – 2

A transferência da repórter de rede se tornou um dos principais assuntos da Redação de SP. A coluna consultou a assessoria da Globo na manhã de ontem sobre essa mudança envolvendo Mazza, mas ainda não recebeu resposta.

Mãe escolhida

Definida, nessa terça-feira, a substituição de Bianca Bin por Vitória Strada no time de protagonistas de “Salve-se quem puder”, de Daniel Ortiz, foi acertada também a escalação de Carolina Kasting. É a volta dela ao Brasil e à Globo, depois de fazer a novela “Valor da Vida” em Portugal. Carolina fará a mãe da personagem de Strada na trama.

Estreia

O Multishow estreia na próxima segunda-feira, 19, às 22h30, a nova temporada de “Tô de Graça”, série do Rodrigo Sant’Anna. Serão mais 30 episódios exibidos de segunda a sexta. A modelo Gracyanne Barbosa faz participação especial.



Créditos: Gabriel Nunes/Divulgação Multishow



Utilidade pública

Após a publicação de uma nota, informando da necessidade de se reunir atores com inglês fluente no elenco de “Anjo de Hamburgo”, esta coluna passou a ser procurada por vários interessados. Os interessados, vale deixar claro, devem procurar a Globo ou a Sony.

Mercado

Marcus Vinícius Chisco, VP comercial da CNN Brasil, tem visitado as principais agências de propaganda, apresentando o projeto de implantação do novo canal de notícias e as possibilidades de participação dos anunciantes interessados. Os talentos de vídeo até agora contratados e o desenho inicial da futura grade têm alcançado receptividade das mais positivas.

No Ratinho

Paula Fernandes será uma das atrações do “Boteco” do Ratinho nesta quarta-feira, pelo SBT. Além dela, o Trio Nordestino, Gilberto e Gilmar, o grupo de pagode Exalta e o cantor de músicas francesas, Gilbert Stein.

Especial

O “Mais Você”, da Ana Maria Braga, prestes a completar 20 anos na Globo, nesta sexta-feira chegará a sua exibição de número 5.000. Um especial irá relembrar momentos marcantes da sua história, inclusive com a participação de Zezé di Camargo e Luciano, dupla com maior número de participações no programa. Até agora, 18 vezes.

Operação de guerra

A diretora Amora Mautner se cercou de todos os cuidados para evitar que cenas do flagra que marcará a virada em “A Dona do Pedaço” vazassem. Durante a gravação em estúdio, apenas o pessoal necessário. Exibição em duas partes, sábado e segunda-feira.