Tiago Abravanel estreia reality de comida no SBT em “horário dos sonhos”

Tiago Abravanel, após quase seis anos de Globo envolvido em novelas, seriado e atrações de música e dança, estreia nesta sexta-feira, às 23h15, o formato “Famílias Frente a Frente” no SBT. Trata-se de uma competição culinária em 8 episódios exibidos semanalmente que dará um prêmio de R$ 100 mil e o título de "Família Gastronômica Número 1 do Brasil". O programa já está inteiramente gravado e, até em função disso, existe um cuidado especial para que não vazem informações sobre o que rolou. Tal situação é sempre um drama, enfrentado constantemente pela produtora do programa, a Endemol Shine, em outros veículos, caso da Band com o “MasterChef”. O “FFF” entrará no ar sempre às sextas-feiras, mas poderá ser visto também no streaming pela Amazon Prime Video. Por outro lado, SBT e Endemol só deverão bater o martelo sobre uma segunda temporada após analisados os resultados da primeira. No entanto, sua sequência na programação é dada como certa, muito em função da versatilidade que acompanha o neto de Silvio Santos. Evidente que se houver logo de cara uma grande resposta de audiência e surpresas comerciais, os processos certamente serão antecipados. “Fazer um reality não é fácil. Foram 20 dias intensos de gravação... Eu não vejo a hora de ver no ar e gravar a próxima temporada, se Deus quiser”, diz Tiago. (Alê Costa, Carmem Virgínia, Gilda Bley e Tiago)

Escolhido a dedo

Nada se pode dizer ainda sobre este produto que promove a volta do Tiago ao SBT. Só que a faixa escolhida para sua apresentação, entre o “Programa do Ratinho” e o “The Noite com Danilo Gentili”, oferece uma enorme segurança. Pode se afirmar que é o “horário dos sonhos” de qualquer um.

Melhor esperar

Em se tratando da Ana Paula Padrão, a informação que vem da Band é que o “Missão Notícia” foi mesmo descartado – “mas nada contra a Floresta”, produtora que seria a sua realizadora. A ideia agora é avançar internamente em um novo projeto no jornalismo para Ana Paula, mas “algo desenvolvido pela própria casa – temos que tirar do conforto os nossos criativos e até exportar depois”.

Desagradável

Nem adianta falar mais dos tantos programas de culinária que existem. Ao contrário, eles continuam se multiplicando. O pior é que na grande maioria deles, todos falam com a boca cheia. E hoje, a TV, digitalizada, entrega tudo, até o que é mais desagradável.

Por outro lado

O SBT não está preparando nada de especial para o fim do ano. A exceção será o show produzido em parceria com o Instituto Neymar Jr., com apresentação de Patrícia Abravanel.



Se Joga

Longe das novelas desde “O Sétimo Guardião”, Vanessa Giácomo é uma das atrações do “Se Joga”, nesta sexta-feira. Ela entra no quadro “Quase Gêmeos” e vai precisar acertar o maior número de famosos parecidos numa espécie de jogo da memória virtual..



Período de férias

Silvia Poppovic e Luiz Ernesto Lacombe começaram a gravar programas do “Aqui na Band” para serem exibidos entre 20 de dezembro e 13 de janeiro. A equipe toda vai parar neste período, apenas o jornalista João Paulo Vergueiro será acionado para apresentar o bloco de notícias ao vivo.