"Terra Nostra” é uma novela que vai ficar para sempre

O Viva encerrou a reexibição de “Terra Nostra” na quarta-feira. Novela com texto de Benedito Ruy Barbosa, direção de Jayme Monjardim e interpretações que ficaram marcadas para sempre. Um elenco que reuniu Ana Paula Arosio, Thiago Lacerda, Carolina Kasting, Claudia Raia, Lolita Rodrigues, Paloma Duarte, Maria Fernanda Cândido, Antonio Calloni, Marcelo Anthony e tantos outros nomes consagrados. Mas que teve outros três, em especial, e ainda não citados, merecedores de um reconhecimento em particular. O saudoso Raul Cortez, em um dos seus melhores desempenhos na televisão; Antonio Fagundes na criação de um personagem único e marcante, e Débora Duarte tão emocionante que, em alguns momentos, lembrou a histórica sequência final de “Beto Rockfeller”, da TV Tupi. Mesmo sendo reprise “Terra Nostra” vai deixar saudades. Que ela volte de tempos em tempos. Sempre será muito bem recebida.

Perfil

No remake de “Éramos Seis”, que estreia dia 30 de setembro na Globo, Eduardo Sterblitch será José Carlos, Zeca. Namorado de Olga (Maria Eduarda de Carvalho) em Itapetininga, é farmacêutico, doce e divertido, mas também meio bronco. Faz todas as vontades da namorada, incluindo conhecer e tentar conquistar sua tia Emília (Susana Vieira) para ter, quem sabe um dia, a oportunidade de ficar rico. É o primeiro trabalho dele nas novelas.

Reconhecimento

A Globo fez uma renovação premium de contrato por mais três anos com Benedito Ruy Barbosa, em agradecimento aos seus serviços prestados e por ainda ter as novelas que ele escreveu entre as mais vendidas do mundo. Não significa uma parada completa. No alto dos seus 88 anos, o Benedito está pensando numa série.

Queimação

com passagens por Globo e Record, gente boa e tempo na estrada, têm encontrado dificuldades para se submeter a testes para a novela “Patinho Feio” no SBT. Falam de uma resistência, que só uns poucos conseguem romper.

Estava lá

Juju Salimeni queria muito, mas será obrigada a dizer não para a Record, que pretendia contar com ela na próxima “Fazenda”. O reality “Juju BootCam” que estrearia em julho no canal E! foi transferido para outubro e ela, confinada, não poderia trabalhar na divulgação do programa. Daí a desistência.

Terá um próximo

Ainda sem estrear o primeiro, “Juju BootCam” já tem a sua segunda temporada acertada. A proposta do programa é reunir um grupo de marombadas, em desafios de força, equilíbrio e agilidade.

Vamos acalmar

SBT e Record, todas as manhãs, têm travado uma briga muito forte pela audiência, mas que não deve levar ninguém ao desespero. Muito menos perder a cabeça e desrespeitar os outros. No “Primeiro Impacto”, horário do Marcão do Povo, são muitas as reclamações do pessoal que trabalha lá. Ambiente sempre tenso demais quando os índices não jogam a favor.