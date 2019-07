Solução na Globo, programas do passado vencem as concorrentes

O “Álbum da Grande Família”, exibido de segunda a sexta, entre a “Sessão da Tarde” e o “Vale a Pena Ver de Novo”, bem no meio da tarde, é um desses exemplos.



E o interessante é que a sua audiência sempre bate na casa dos 14, 15 pontos, na Grande SP, um número maior do que todas as concorrentes somadas.

Curiosamente, o mesmo se verifica aos sábados, após o “Hoje”, horário em que são levadas ao ar as reprises do “Sai de Baixo”.

Um programa que iniciou a sua temporada ainda na era Boni, apresentado de 1996 a 2002, mas que ainda assim consegue resultados superiores aos de SBT e Record, na faixa de confronto com o “Programa da Maia” e “Balanço Geral”, respectivamente.

Cabe descobrir o que acontece. Ou a força da Globo continua contando muito ou não se faz mais televisão como antigamente.

TV Tudo

Tarde azul

O departamento comercial do SBT, nos tempos de agora, batalha com todas as forças contra qualquer alteração na programação da tarde. “Fofocalizando”, novelas mexicanas e o “Casos de Família” continuam com seus intervalos e demais espaços intensamente disputados pelos anunciantes.

Primeiros movimentos

O SBT está seguindo rigorosamente a ordem de trabalhos de “Patinho Feio”, a substituta de “Poliana”. Foram iniciados os testes com as crianças e, em agosto, será a vez do elenco adulto.

Controlar a ansiedade

Não há nenhuma pressa no SBT em acelerar o passo nos trabalhos de “Patinho Feio”. Tudo será feito nos prazos estabelecidos. Gravações, por exemplo, só devem começar no final de dezembro ou, mais provável, início de janeiro.

Pela ordem

“Provocações”, do Marcelo Tas, na TV Cultura, depois da histórica entrevista com Maitê Proença, levada ao ar na terça-feira, tem pela frente outras atrações bem interessantes. Maisa, Pedro Cardoso e Jout Jout, escritora Julia Tolezano, entre outras.

Só assistindo

Marco Antonio Villa, na contramão de alguns comentários, assegura que não tem nada acertado com nenhuma rádio ou TV após seu desligamento da Jovem Pan. Por enquanto, diz ele, vai acompanhando tudo à distância: “não sei nada dessas negociações. Estou no aguardo. Claro que fico satisfeito com os boatos”.

Preparando terreno

O projeto da nova Record News, desenhado a quatro mãos por Antonio Guerreiro e Rogério Gallo, a partir de agora, deverá caminhar com maior rapidez. A ordem é entrar no ar ainda no decorrer do segundo semestre e se colocar em condições de competir com os principais canais de notícias.

E tem isso

A vinda da CNN Brasil e essa anunciada reforma na Record News, com toda certeza, ou até inevitavelmente, irão mexer positivamente com todo o mercado nos próximos tempos. As perspectivas para os que trabalham na área são as mais interessantes.

Plano Real

Neste domingo, à meia-noite, o “Canal Livre” coloca em pauta os 25 anos da criação do Plano Real, que derrubou a inflação e contribuiu para a estabilização da economia brasileira. O programa entrevista o economista Edmar Bacha, um dos formuladores do Plano Real. A apresentação é de Rafael Colombo. Completam a bancada os jornalistas Fernando Mitre, Thais Herédia e Augusto Nunes.

Engano

Todo aquele que liga no Fale Conosco da Rede Globo, depois da 10h da manhã, ainda ouve ao fundo as vozes de Mariana Ferrão e Fernando Rocha. É preciso avisar que os dois saíram de lá já faz algum tempinho.

Gestor financeiro 1

Em comunicado interno distribuído ontem, a Band informou que Marcelo Saad, “que já colabora conosco”, assume como novo Gestor Financeiro na Produtora TV-NET. O texto destaca que ele é formado em administração de empresas e que já atuou em importantes instituições do setor financeiro.

Gestor financeiro 2

Marcelo atuará dando suporte a Antonio Zimmerle, que hoje gerencia a Produtora, “provendo suporte também ao Cris Moreira, Diretor Executivo Comercial TV, além da conexão funcional com a Diretoria Financeira Corporativa, sob responsabilidade do (José Carlos) Anguita”. Ele se responsabilizará pelo acompanhamento e controle orçamentário dos gastos da Produtora, desde os custos diretos até os indiretos. Cuidará também do controle orçamentário da mesma e da previsão das receitas e resultados.

Homenagem

Vera Fischer, atualmente curtindo férias na Europa, será homenageada na 26ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que acontecerá de 24 a 29 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória. A atriz possui 22 filmes no currículo, além de várias novelas, séries, especiais e peças para o teatro.

Bate – Rebate

· A atriz Jeniffer Nascimento e o cantor Ferrugem estarão no “Tamanho Família”, da Globo, neste próximo domingo.

· Entre os tantos bons desempenhos em “A Dona do Pedaço”, Deborah Evelyn também tem se destacado.

· A Band, neste sábado, não vai transmitir a disputa do terceiro lugar no mundial feminino...

· ... Só a decisão do título, domingo, 12 horas.

· Nando Reis será o convidado da dupla Maiara & Maraisa no ”Só Toca Top”, da Globo, neste sábado.

· Alice Wegmann, ainda em “Órfãos da Terra”, já teve sua escalação confirmada em “O Fantasma da Ópera”...

· ... É a próxima supersérie da Globo, escrita por Maria Adelaide Amaral.

· Direção de jornalismo do SBT assegura que não existe nenhuma animosidade nas equipes do “SBT Brasil”...

· ... E acrescenta que “nossa redação é a mais feliz do Brasil”. Assim seja.

· Após “Malhação: Vidas Brasileiras”, Jeniffer Dias se jogou no cinema...

· ....Filmou “Medida Provisória”, a convite de Lázaro Ramos, e inicia os trabalhos da comédia “Ricos de Amor” para a Netflix...

· ...Também no elenco, Fernanda Paes Leme e Giovanna Lancellotti.

C´est fini

Acompanhado do diretor José Emílio Ambrósio, Hélio de la Peña fez demorada visita às instalações da Band na última quarta-feira. Segundo se informa, foi só isso mesmo. Nada além de um reencontro de amigos.

