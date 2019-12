Dedo na ferida: séries da Globo apontam alguns dos nossos principais problemas Entre os grandes acertos da Globo na sua dramaturgia, em 2019, “Sob Pressão” e “Segunda Chamada”, com certeza, aparecem entre os principais.

A primeira, velha conhecida, três temporadas já exibidas, colocando com extrema realidade o drama da saúde no Brasil e o cotidiano da maioria dos hospitais, as suas situações de emergência e precariedade de recursos.

“Segunda Chamada” veio como novidade, quase no encerramento do ano, escancarando as deficiências do ensino público ou de uma escola com os seus professores e alunos vivendo ou apresentando os problemas e dificuldades que são de tantos.

No instante em que as novelas preferem seguir o modelo tradicional, valendo-se sempre dos mesmos ingredientes ou de fórmulas que se repetem, verifica-se que nas séries – em especial nessas duas-, há o desejar de avançar ou arriscar muito mais. Ambas conversando diretamente com milhões de pessoas e jogando na cara das autoridades, problemas que elas não querem enxergar ou não têm capacidade de resolver.

Testemunhas acidentais

Em “Salve-se Quem Puder”, próxima das 19h na Globo, Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva) tornam-se testemunhas acidentais de um assassinato logo no início da novela e o fato muda definitivamente suas vidas. Condenadas a viver sob a custódia do Programa de Proteção à Testemunha e à sombra de outras identidades, iniciam uma nova vida na fictícia Judas do Norte, no interior de São Paulo, depois de serem dadas como mortas.

Chamadas no ar

O SBT, usando todo o seu elenco, está gravando chamadas do próximo Troféu Imprensa. A escolha dos vencedores, em um programa especial, se dará no final de abril ou começo de maio.

Parada obrigatória

Na Rede TV!, o jornalismo vai seguir com a sua vidinha de sempre e escalas no Natal e Ano Novo. É o que se deseja, mesmo com seu pessoal bem reduzido e muitas posições de trabalho a menos, em consequência dos cortes realizados.

Por outro lado Programas como “Superpop”, “Sensacional” e outros da linha de shows já estão adiantando as suas gravações. A ordem é deixar três semanas de inéditos. Nada de reprises.

Melhor não mexer

Nesses últimos dois meses, se especulou a possibilidade de Luciana Gimenez, a partir do ano que vem, em vez dos atuais três, passar a apresentar o seu programas duas vezes por semana na Rede TV!. Mas parece que ficou nisso. Porque o seu faturamento e audiência são muito bons ninguém mais tocou no assunto.

Acelerada

Sabrina Sato tem trabalhado quase todos os dias, gravando para o novo “Domingo Show”. A Record ainda não informa nada de forma oficial, mas internamente se dá como certa a sua estreia no final de janeiro. Possivelmente no dia 26. Chamada de embarque Viagem de férias de Silvio Santos está confirmada para o próximo dia 20. Destino: Estados Unidos. Sem gravar regularmente já há algum tempo, ele só tem mais um programa inédito em estoque. A não ser que alguma coisa se modifique nos próximos dias, as reprises serão iniciadas quase que imediatamente.