Sérgio Marone gravou participação na terceira temporada de “A Vila”

Jornalismo da Record começa a trabalhar em novo prédio em São Paulo

O esporte, “Domingo Espetacular” e o núcleo de reportagens especiais já começaram a operar de um novo prédio, nas próprias instalações da rua da Várzea, que a Record está construindo para o seu departamento de jornalismo.

Um investimento poderoso, que chama atenção pelo acabamento e funcionalidade. Não existem paredes e as divisórias são todas em vidros.

É um bloco anexo à sede principal, mas com uma arquitetura nada semelhante ao antigo.

E uma mudança que vai se processar aos poucos. Por enquanto, só os semanais começaram a trabalhar de lá, mas até o ano que vem, com os diários, o jornalismo inteiro estará concentrado num prédio só, com total independência do artístico.

Por aí se entenda, operação, técnica etc.

TV Tudo

Simples curiosidade

Está certo que a Globo tem todo um trabalho e objetivos bem definidos quanto ao streaming, mas que mal pergunte: o que muda na vida de alguém assistir capítulo de novela no Globoplay um dia antes da sua exibição na TV aberta? Parece que não tem muito sentido.

Olha só

Domingo, com uma grade esportiva das 10h45 até as 16h15, a Band anotou 1,6 de média, 60% a mais dos desenhos e humorísticos que tinha no horário. A maratona começou com basquete, passou pela reestreia da Paloma Tocci no “Band Esporte Clube” e seguiu com o Brasileiro Feminino Série A, Santos x Internacional.

Não adianta

O jornalismo e o esporte são característicos da Band. Uma marca, que nem mesmo alguns dos seus mal preparados diretores conseguem tirar. O resultado melhor de domingo foi conquistado com produtos de baixo custo e uma equipe que sabe trabalhar. Simples assim.

Barrigada

E vamos seguir neste mesmo domingo da Band. A média do futebol feminino foi 2,26 contra 2,96 do “Terceiro Tempo”. Só que no meio dos dois, colocaram um filme que não foi além de 1,69. Será que um blocão inteiro de esportes não funcionaria melhor?





(Monique Alfradique, Paulo Gustavo, Marone e Katiuscia Canoro/ Crédito Divulgação)



Fora da Record

Sérgio Marone gravou participação na terceira temporada de “A Vila”, série que volta ao ar, dia 27, no Multishow. Marone vai aparecer como ele mesmo e irá contracenar com Lupércio (Athaide Arcoverde), que servirá de inspiração para o seu próximo trabalho. Também terá cenas com Heloísa Périssé e Paulo Gustavo, entre outros.

Festa do Amaury



Ronnie Von, Daniela Albuquerque acompanhada de Amilcare Dallevo, Val Marchiori, Gilbert, Luíza Tomé e Geraldo Luís, entre tantos outros, estiveram na Casa Fares, domingo, prestigiando o lançamento do novo programa do Amaury Jr. Aliás, o Geraldo está bem animado com a repaginada no “Domingo Show”, com auditório e ao vivo, a partir do dia 2.

Interessante

A Comunicação da TV Brasil, via e-mail, mostrou-se surpresa diante de críticas aqui publicadas – descontentamento dos seus funcionários com relação às condições de trabalho oferecidas, “tendo em vista os recentes resultados alcançados”. Surpresa mesmo foi da coluna saber que a Comunicação da TV Brasil ainda existia, depois de tantos meses de completo silêncio.

De qualquer forma

Ainda em relação à nota da TV Brasil, a jornalista Érica Santana informa que “no primeiro trimestre deste ano, a emissora se manteve como a sétima mais assistida no Brasil – posição que inclui tanto canais abertos quanto fechados. No dia 10 de abril, foi lançada a nova TV Brasil, com uma grade que agrega conteúdos produzidos pela NBR”. Pois não.

(Crédito Divulgação)



Cinema

Morando há cinco anos no Brasil, a atriz franco-americana Alli Willow está em Cannes, junto com os diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, para o lançamento de “Bacurau”, filme indicado à Palma de Ouro. Alli também está no elenco de “O Escolhido”. Nova série da Netflix, com estreia no dia 28 de junho.

Saideira



Ticiane Pinheiro estará nesta terça-feira em São Carlos (SP), com o quadro “Truque das Coisas”, do “Hoje em Dia”, para gravação em uma fábrica de lápis. Este será o seu último trabalho no programa antes da licença-maternidade.

Bate – Rebate

· A Globo, como já informado, dará uma grande atenção à final da “Taça das Favelas”, em 1º de junho...

· ... Cléber Machado, um de seus principais locutores, fará a narração...

· ... Que contará também com Casagrande nos comentários.

· Em 1º de junho também teremos a final da Liga dos Campeões, Tottenham e Liverpool, considerada uma das mais equilibradas dos últimos anos...

· ... Um encontro que chama atenção, hoje limitado a TV fechada...

· ... Mas que a Turner/TNT vai colocar, para melhor atender o público, em mais de 100 salas de cinema...

· ... Aí, claro, para preservar o público presente, com a devida ajustadinha no som.

· A Record conseguiu resolver o problema principal de “Gênesis”, sua próxima novela bíblica.

· Se as várias versões apresentadas pela equipe de Gustavo Reiz não conseguiram seduzir a casa, o mesmo não se pode dizer da proposta entregue pelo autor Emílio Boechat...

· ... Dez capítulos já foram aprovados.

C´est fini

Nesta terça-feira no Teatro Gazeta, em São Paulo, terão início as gravações de mais uma temporada do programa “Comedy Central: Stand-Up”, com estreia prevista para o segundo semestre. Em um novo cenário e presença de plateia, estarão em cena Hélio de La Peña, Diogo Portugal, Fábio Rabin, Bruna Louise, Arianna Nutt, Victor Camejo, entre outros. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!