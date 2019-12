Sem Ricardo de Barros, a Rede TV! ficou sem direção no departamento artístico

Por causa da CNN, Painel WW de Waack se tornará “estritamente pessoal”



O fato de William Waack ter fechado contrato com a CNN Brasil para ser um de seus principais nomes, por tabela, também impôs uma série de normas pela obrigação de trabalhar para várias plataformas.

Agora, tudo tem que passar pelo canal de notícias, “o que é natural e compreensível”, explica Waack. Isso atinge diretamente o canal no YouTube conhecido por "Painel WW", sua grande aposta, depois de deixar o Grupo Globo.

Segundo a Comunicação da CNN, o espaço não será encerrado. Porém, haverá medidas para se evitar conflitos de interesse.

“O ‘Painel WW’ continuará, mas com um caráter estritamente pessoal, isto é, com uma "pegada" quase acadêmica de discussão de livros, aviação nos seus aspectos mais técnicos, por exemplo”, explica a assessoria.

Sobre o que o William fará nas mídias digitais da CNN Brasil, além da apresentação de um telejornal, o canal anunciará em breve.

Há poucos dias, no YouTube, Waack colocou uma mensagem de agradecimento, falando inclusive da indicação da APCA, e seu público entendeu como uma espécie de despedida. E foi mesmo mais ou menos isso.

Vem aí

Ainda não existe uma data estabelecida, mas possivelmente até o final de janeiro o SBT deve iniciar a exibição de “Betty em Nova York”. Comprada já há algum tempo, agora já houve a decisão de colocar no ar.

A novela

“Betty em Nova York” ou simplesmente “Betty em NY” é o grande sucesso da Telemundo, rede americana em língua espanhola. A atriz Elyfer Torres faz a protagonista.

Despedida

Luciana Gimenez deu literalmente a nota na festa de encerramento do “Superpop” e “Luciana By Night”, no Fuji, um restaurante japonês com karaokê, do bairro da Liberdade, na terça-feira. Ficou do começo ao fim da confraternização e foi escolhida a cantora da noite.

A propósito

As produções do “Superpop” e “By Night” encerraram completamente os trabalhos deste ano e já iniciam período de férias.

Toque de reunir só em 16 de janeiro.

Mais um

Úrsula Corona, ex-TV Globo, iniciou sua participação em “Na Corda Bamba”, novela do Rui Falcão para a TV I.

Letícia é o papel dela, neste seu quarto trabalho para a televisão portuguesa. Gravações entre Lisboa e Ilha da Madeira.

Time escalado

O “Domingão do Faustão”, em março que vem, vai iniciar uma nova edição do “Show dos Famosos”.

As participações de Alexandre Pires, Diogo Vilela, Paulo Miklos, Bárbara Fialho e Cleo Pires já estão acertadas.

Nova etapa

Começa nesta quinta-feira a fase “Na Balança” do reality “Mestre do Sabor” na Globo.

A missão dos oito competidores, os que ainda estão na disputa, é reconquistar os mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão para garantir lugar na semifinal. Esta etapa prevê duas rodadas de provas individuais.

(Crédito Raquel Cunha / TV Globo)

Trabalho olímpico

O BandSports também acompanhou a entrega do prêmio Brasil Olímpico, terça-feira, no Rio, que teve Arthur Nory e Bia Ferreira como grandes vencedores.

Em uma sala alugada, foram gravadas chamadas, vinhetas e entrevistas com atletas que irão aos Jogos no Japão.

Cinemão

O começo de ano da Globo também estará reservado para exibição de filmes, até pelo fato de ter sob o seu guarda-chuva as maiores distribuidoras.

Entre os programados, a partir do dia 1º, “Procurando Dory”; dia 2, “A Bela e a Fera”, na versão de 2017 com Emma Watson, e 3, “Uma Família de Dois”.

Cadeira vazia

Com a saída de Ricardo de Barros, a Rede TV! ficou sem ninguém na direção do seu departamento artístico, embora já existam especulações em torno. Até Franz Vacek, hoje no Jornalismo, é um nome comentado. Por enquanto, como sempre aconteceu, Kaka Marques é quem está cuidando do expediente e desempenhando as funções.

Ducha fria

Em São Paulo, o primeiro capítulo de “Amor Sem Igual” estreou na terceira colocação de audiência, com 9 pontos, atrás de SBT, 9,9, e da Globo, 29,7. Uma ducha fria para a direção da Record. No Rio, deu segundo lugar, com 11 pontos.

Bate – Rebate

· CNN Brasil ainda se preocupa em montar a equipe de trabalho do William Waack.

· Band teve correria na manhã de ontem. Um problema no gerador que ninguém conseguia resolver...

· ... E que acabou comprometendo a boa ordem dos trabalhos.

· Amilcare Dallevo, o dono, e Franz Vacek, do Jornalismo e Esporte da Rede TV!, visitaram a TV Inova, afiliada no Amazonas...

· ... Vai daí que passam a existir boas possibilidades de se realizar trabalhos em conjunto.

· Roberto Cabrini, do SBT, será o entrevistado de Daniela Albuquerque no “Sensacional”, hoje, a partir das 22h45, na Rede TV!.

· Claudia Raia será a segunda entrevistada na nova temporada da série documental “Atos”...

· ... Exibição neste próximo sábado, às 21h30, na TV Brasil.

· Band já deu o start na produção do próximo Carnaval...

· ... Todos os trabalhos, novamente, serão centralizados em Salvador.

· Eliana participa da semifinal do “Famílias Frente a Frente”, nesta sexta, no SBT.

· Gerald Thomas gravou ontem o “Persona em Foco” da TV Cultura.

Márcio Gomes, da Globo, apresentador e repórter, inclusive com a experiência de ter trabalhado lá fora, foi um nome pensado pela direção da CNN Brasil.

Mas um interesse que não avançou. Ou, pelo menos, até agora não avançou.

