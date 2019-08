SBT quer colocar no ar programa considerado mais violento do mundo

Entre o que o SBT tem ainda para este ano, o programa do Tiago Abravanel, “Famílias Frente a Frente”, vem com indicações bem interessantes. Gravações em curso e estreia prometida para outubro. Porém, pelo lado perigoso, também se comenta a possibilidade de estrear um outro, o hispânico “Alarma TV”, anunciado como “revista popular”, mas que se caracteriza por exibir cenas de extrema violência. Não existe, em toda a televisão do mundo, nada mais bárbaro ou desumano. Exploração de doenças, selvageria e brutalidades de todos os tipos são apenas algumas dessas, além de latrocínios, suicídios e outras barbáries do mesmo gênero. Para se ter uma ideia da gravidade e crueldade apresentadas, a maioria desses vídeos não tem exibição permitida nas redes sociais, tamanho grau de violência. E isso, como o conteúdo está comprado, também tem possibilidades de ir ao ar ainda este ano. É de se lamentar. E no SBT, que se anuncia como “TV da família brasileira”.

Incoerência

No momento em que a TV, como todos os outros segmentos, é obrigada a enfrentar este momento de incertezas e dificuldades de todos os tipos, o SBT vai colocar no mercado um produto desses, “Alarma TV”. Como os seus anunciantes ou o mercado comercial irão reagir a isso?

A próxima

Vem aí a segunda temporada do “Canta Comigo”, do Gugu, na Record. Serão 11 episódios. As gravações começam no dia 20 de setembro e terminam em 4 de outubro.

Plano na rua



A propósito deste próximo “Canta Comigo”, o departamento comercial da Record já iniciou um trabalho com ele. Aos interessados, foram disponibilizadas quatro cotas de patrocínio, no valor de R$ 5 milhões cada.

Escalado

Paulo Figueiredo é mais um nome confirmado em “Amor Sem Igual”, substituta de “Topíssima” na Record. Foi escolhido para o papel de Geovani, um senhor bonachão que adora futebol e viverá um romance de terceira idade.

Contratação 1

Emilly Araújo, a campeã da 17ª edição do “Big Brother Brasil” na Globo, assinou contrato ontem com a Peanuts, uma empresa da Rede TV! voltada para produção e gerenciamento de conteúdo para plataformas digitais. A jovem apresentará o “Topzera”, um dos canais da Peanuts no YouTube que reúne acervo de músicas e playlists exclusivas dos principais artistas do momento.

Contratação 2

O acerto entre Emilly e o braço digital da Rede TV! prevê ainda um programa do “Topzera” na grade de programação da emissora. Essa será a primeira produção do digital que também irá para a televisão.

Cinema

Estão chegando ao fim no Brasil os trabalhos do filme “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”, que terão sequência na Argentina em setembro. Klara Castanho faz a vilã Dunhoca, filha da Duvíbora (Alexandra Richter) e as duas perseguem os DPA para roubar um medalhão. Ainda no elenco Lázaro Ramos, como o mago Elergun, e Alinne Moraes, fazendo a capitã Gertrudes Coral.

Primeira reportagem

“A Floresta Protegida” é a nova série do “Jornal da Record” que começa a ser exibida na próxima segunda-feira. Trata-se da primeira reportagem do jornalista Sérgio Aguiar (ex-GloboNews) para o canal. Ele e uma equipe ficaram 12 dias na Amazônia, região do médio Solimões, para registrar um exemplo de desenvolvimento sustentável com preservação da biodiversidade da maior floresta tropical do planeta.

Em vias de

A PanFlix, plataforma de conteúdo da Jovem Pan, tem seu lançamento confirmado para outubro. Quatro amplos estúdios, no mesmo edifício da rádio, na avenida Paulista, com equipamentos 4K, estão prontos para receber o novo serviço. O conteúdo, segundo Tutinha e Marcelo de Carvalho, seus idealizadores, promete surpreender.

Temático

Durante o mês de setembro, o Discovery Home & Health dedicará todas as noites de segunda-feira da sua grade à temática “vestidos de noiva”. Além de novos episódios de programas já exibidos, haverá a estreia de “Prova de Noiva”, comandado por Arlindo Grund e Emannuelle Junqueira, dia 16, às 20h35.