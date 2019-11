São indiscutíveis as necessidades do Fox Sports continuar existindo

A decisão da Libertadores, Flamengo e River, mostrou a importância do Fox Sports, a sua capacidade de trabalho, que não pode ter fim ou simplesmente ser obrigado a se juntar com a ESPN.

Todos perderão com isso. O telespectador em primeiro lugar, mas também o mercado, que ficará nas mãos de duas programadoras – Globo e Disney, e os empregos qualificados.

A fusão Fox/ESPN, considerada a questão dos direitos, também jogará contra os interesses dos clubes. Uma terceira opção sempre será fundamental para evitar a concentração.

O problema todo está em como resolver o impasse criado.

Ou enfim se esclarecer como pode valer 200 milhões de dólares um canal que dá prejuízo anual de 34 milhões de dólares? A conta não fecha, porque o valor pago por assinante nunca conseguirá cobrir esta enorme diferença.

Todas as cartas estão na mesa. Agora resta esperar os próximos passos, até para saber como esse jogo será jogado.

TV Tudo

Um...

Jorge Jesus, o “Mister”, ganhou a torcida até de quem não é Flamengo, pela sua competência e simpatia.

Jogou junto, o tempo todo, com o time em campo. Campeão Brasileiro e da Libertadores.

... E outro

Já de alguns dias, a Band tem um consultor, José Eduardo Muniz, nascido em Portugal como o “Mister”, mas um e outro com métodos de trabalho e tratamento bem diferentes.

Parecidos, só no branco dos olhos, segundo contam. Não por acaso, em tão pouco tempo de casa, o seu já avantajado índice de rejeição.

Cinema 1

O diretor Osnei de Lima inicia no primeiro trimestre de 2020 as filmagens do longa “Barão Hirsch – O Judeu de Quatro Irmãos”, na cidade de Quatro Irmãos, no Rio Grande do Sul. A produção vai contar a história do Barão Hirsch (1831-1896), que salvou milhares de judeus oriundos do Leste Europeu no século 20.

Cinema 2

O banqueiro e filantropo alemão Moritz Von Hirsch, decidiu patrocinar o envio de judeus para vários lugares do mundo, incluindo Rio Grande do Sul, a fim de que fugissem da opressão e discriminação. No elenco Narjara Turetta, Daniela Albuquerque (foto) – como a judia Hadassah, Camilo Bevilacqua, Giuseppe Oristanio, Anselmo Vasconcelos, Alcione Mazzeo, Patrícia Vilela, Reinaldo Gonzaga e Cássio Pandolph. Haverá a participação especial do único brasileiro sobrevivente de Auschwitz, Andor Stern, 93 anos.

Superpop



Luciana Gimenez recebe em seu “Superpop” desta quarta-feira, às 22h30, na Rede TV!, a atriz e apresentadora Karina Bacchi.

Durante participação no programa, Karina conta que está em meio ao processo da quarta tentativa de uma inseminação artificial para engravidar de seu segundo filho.

Inscrições abertas

A TV Cultura, devido à boa repercussão, abriu as inscrições para a edição 2020 do “Prelúdio”, seu reality show de música clássica.

A final deste ano, transmitida ao vivo, domingo passado, teve como vencedor o pianista Felipe Naim, de 23 anos, de Niterói (RJ). Ele ganhou uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, na Hungria.

Férias

A última edição ao vivo do “Encrenca”(Rede TV!), nesta temporada, vai ao ar no dia 15 de dezembro. O programa, já há um bom tempo, é responsável pela maior audiência da emissora, e aguarda-se uma novidade em seu formato da Endemol Shine.

Nova série

A TV Aparecida vai exibir, a partir do dia 3 de janeiro, às 20h15, uma série em 24 episódios produzida pelo canal italiano RAI. “Don Matteo”(2009) entrará semanalmente às sextas-feiras, protagonizada por Terence Hill, famoso por filmes de faroeste “spaghetti”, e pela dupla com Bud Spencer em diversos trabalhos cinematográficos.

Na história, o personagem Don Matteo é um padre com habilidade extraordinária para solucionar crimes. Ainda no elenco Nino Frassica, Nathalie Guettà, Simone Montedoro e Pamela Saino.

Destaque

Santa Catarina conseguiu emplacar dois representantes no rodízio do “Jornal Nacional” comemorativo aos 50 anos. Em 12 de outubro, Fabian Londero, da NSC TV, dividiu a bancada com Aline Ferreira, do Amapá, Rede Amazônica.

E neste sábado, fechando a série, teremos Mário Motta (SC) e Lídia Pace(RN).

A NSC TV, antiga RBS, hoje, é uma das afiliadas da Globo com melhor desempenho no PNT(Painel Nacional de Televisão).

Pressão

A propósito de PNT, um assunto recorrente entre executivos da Globo no Rio é a complicada situação da afiliada Rede Bahia.

A disparada da Record nessa praça, principalmente, incomoda.

Teatro

Mariana Xavier vai interpretar nove personagens no espetáculo "Antes do ano que vem", que conta com a direção de Ana Paula Bouza e Lázaro Ramos.

Ela estará em ação na “Central de Apoio aos Desesperados”.

Ensaios a todo vapor e estreia prevista para o dia 10 de janeiro, no Teatro Bangu, no Rio.

