Rubens Barrichello e Marcelo Médici participam do “Lady Night”

Depois de um período dedicada basicamente a cortar gastos e a fazer mudanças nos comandos da televisão, a direção da Band trabalha agora num projeto de reposicionamento de sua grade de programação, visando atrair receita e audiência. O plano inclui também o dia de sábado, alvo de pouco investimento nos últimos tempos.



São muitos os planos e uma enorme torcida para que esses projetos possam sair do campo das ideias e movimentar o mercado. Algumas conversas sobre eles já aconteceram e os envolvidos aguardam apenas o toque de reunir para dar início à próxima fase.

Se tudo caminhar como se espera, a nova grade de sábado terá um jornal de rede por volta de 7h da manhã, seguido do “Aqui na Band”, às 9h e ainda uma edição do “Jogo Aberto”, com ou sem Renata Fan, às 11h. Após essas atrações, uma sessão de filmes livre para todas as idades. Há muito existe a cobrança de um programa de esportes nesse dia, como o “Globo Esporte” da Globo, abordando vários segmentos.

Disso tudo, segundo apurado, a conversa está mais adiantada com o pessoal do “Aqui na Band”. O que se observa é que muita gente está disposta a colaborar nesse processo de recuperação da Band. Resta torcer, no entanto, que a vaidade ou rusga de alguns poucos não jogue contra.

Diante das estreias do próximo domingo, “Hoje em Dia”, Sabrina Sato e Xuxa, a direção da Record decidiu montar um esquema de plantão. Já estão todos convocados.

Glória Menezes está preparando a sua volta ao teatro, em maio, com a peça “Ensina-me a Viver”, do filme “Harold and Maude”, clássico da década de 1970. É a história de uma jovem com 80 anos e um velho de 22. Trata-se de uma remontagem. Temporada no Teatro Porto Seguro-SP. Glória, com 85 de vida, está tocando toda a produção.

A Globo trabalha com os dias 23 ou 30 de março para início da temporada 2020 do programa “Conversa com Bial”. Sempre considerando a virada de segunda para terça-feira.

Cauã Reymond tem sido o mais exigido do elenco de “Um Lugar ao Sol”, próxima novela das nove da Globo, nas primeiras gravações realizadas no Rio de Janeiro. Tem sentido: ele interpreta irmãos gêmeos, de diferentes núcleos. Os personagens são Christian (o irmão pobre) e Renato (o irmão rico).

Alinne Moraes também tem gravado para “Um Lugar ao Sol”, mas não tanto como se pretendia. As chuvas no Rio de Janeiro estão atrapalhando os trabalhos da novela. Isso porque muitas das sequências são em externa.

Dirigido por Alberto Renault - da série “Casa Brasileira” e indicado ao prêmio Emmy em 2018 – o programa “Caminho Zen” estreia no próximo dia 11, às 23h, no GNT. A atração usa como pano de fundo paisagens urbanas, domésticas, artísticas, culturais, rurais e religiosas japonesas, para uma viagem de autoconhecimento na companhia de Monja Coen e Fernanda Lima.

Além de toda a expectativa criada em torno do novo canal de notícias, o que também tem animado muito o pessoal na CNN Brasil é buscar furos e entrevistas de peso. Tudo porque o material poderá entrar na CNN Americana e, consequentemente, no mundo todo.

A Record já iniciou a produção do próximo “Top Chef”, que tem apresentação de Felipe Bronze. Por enquanto, gravação da nova abertura e chamadas.

No Fox Sports, Marcio Moron já assumiu a VP de Produção no lugar de Eduardo Zebini. A linha de trabalho, até porque sempre existiu uma parceria entre os dois, seguirá sendo a mesma.

Neste fim de semana, o GNT realiza uma ação especial para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. A marca entrará como curadora de conteúdo no Festival GRLS!, que acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo, e promove o “GNT Talks”. O espaço vai reunir talentos do GNT, como Mônica Martelli (foto), e convidados para debater assuntos atuais sob a ótica feminina.

(Crédito Raphael Dias/TV Globo)

Em relação ao jornalista que foi afastado da Redação do SBT, em São Paulo, por suspeita de infecção pelo Coronavírus, a assessoria da emissora informou que a contraprova do exame deu negativo. Ele possui sintomas de uma gripe comum, mas ainda não tem data para voltar ao trabalho.

· Acontece nesta quinta-feira, às 19h, na sede do Google em São Paulo o coquetel de lançamento do canal da apresentadora Astrid Fontenelle, em parceria com o YouTube.

· Em “Amor de Mãe”, Belisário, personagem de Tuca Andrada, deixará a cadeia no capítulo da próxima segunda-feira.

· Além do “CNN 360º” em parceria com Carol Nogueira, na faixa da tarde, Reinaldo Gottino estará à frente do “CNN Novo Dia”, no período da manhã.

· Rubens Barrichello e Marcelo Médici participam do “Lady Night” nesta quinta-feira.

· Começaram no SBT as gravações da segunda temporada da novela “As Aventuras de Poliana”.

· VP de Conteúdo da Rede TV!, Homero Salles encontra-se em Portugal visitando a família...

· ...A partir de segunda-feira, Salles retomará suas funções...

· ...Fica a expectativa para novidades na programação da emissora.

· Somando centenas de milhões de acessos com suas músicas nas plataformas digitais, o cantor gospel Isaias Saad se apresenta nesta quarta-feira, no "Encontro com Fátima Bernardes".

· Bruno Guedes viverá a fase jovem de Noé, na novela "Gênesis", da Record. Depois, o papel caberá a Oscar Magrini...

· ...”Gênesis” tem estreia marcada para abril.

Os presidiários da série "Xilindró", liderados por Gustavo Mendes e Oscar Filho, voltam para as telas do Multishow a partir de 25 de março. A quarta temporada promete muitas confusões e reviravoltas, além de uma nova personagem – a diretora do presídio, Lázara Camburão, também interpretada por Mendes. Os 15 episódios inéditos têm direção-geral de Marcio Trigo e produção da Formata.