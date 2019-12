Rodadas finais do Brasileirão ganham destaque na televisão

Última semana do campeonato brasileiro, com duas e decisivas rodadas em jogo, a primeira começando na noite desta quarta-feira. Na parte de cima da tabela, oito equipes estarão classificadas para disputar a Libertadores do ano que vem, aumentando ainda mais o interesse pela competição – Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Athletico PR já estão garantidos. Mais dois serão definidos. Globo e Fox Sports, também em 2020, terão os direitos de transmissão. Para a Série B do ano que vem, há uma expectativa muito grande em torno de quais equipes irão se juntar às já rebaixadas Chapecoense e Avaí. Aliás, nos bastidores prosseguem os entendimentos para que em 2020, além do que já acontece no SporTV e Premiere, TV paga e pay-per-viwe respectivamente, também se efetive o seu retorno à TV aberta. Entendimentos para isso estão existindo e caminhando satisfatoriamente, aliás, contando agora com forte participação dos clubes, também interessados em aumentar a exposição dos seus patrocinadores. Surpresas muito em breve deverão ser anunciadas por aí.

Plano primeiro

Leo Dias, em 15 de janeiro, quando assumir o comando do “TV Fama”, pretende promover várias mudanças no programa. Uma delas é colocar Gracyanne Barbosa como apresentadora, ao lado do Nelson Rubens.

O que se sabe

O convite do Leo a Gracyanne já foi feito e ela aceitou. Falta agora a concordância da Rede TV!. E também uma definição sobre Flávia Noronha, atualmente no posto.

Sustentabilidade

Na semana em que representantes de todo o mundo discutem durante a COP25, em Madri, o futuro do planeta, a Globo anuncia que se tornou uma empresa carbono zero. A conquista foi certificada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e reflete a sustentabilidade como um dos valores da marca, que foi pioneira na discussão de temas como Ecologia, abordada na novela “O Espigão”, ainda em 1974.

Procedimentos

Na Globo, diversas medidas vêm sendo adotadas, como reuso de água de chuva, tratamento de efluentes, reciclagem de figurinos e cenários e extinção do uso de copos plásticos. Os novos estúdios do MG4, inaugurados em agosto, foram concebidos com um projeto sustentável. Além dessas iniciativas, quase 100% da energia consumida na empresa já advém de fontes sustentáveis.

Especial

Zezé Polessa gravou participação no especial “Juntos a Magia Acontece”, que a Globo exibe no dia 25 de dezembro. Ela interpreta uma vizinha que chega para contribuir com distribuição de presentes para as crianças do bairro de Madureira, subúrbio do Rio, onde se passa a trama. A festa é organizada pela família de Vera (Camila Pitanga) e seu irmão André (Fabrício Boliveira).

Acelerado

Estão bem adiantados os processos do programa que será apresentado pelo casal Mari Palma e Phelipe Siani na CNN Brasil. A equipe foi fechada há poucos dias e, agora, aguarda-se apenas a liberação dos estúdios para gravação de pilotos. Isso deverá acontecer na segunda quinzena de janeiro. Pra variar, no time, um pessoal que também era da Globo.

Sítio no palco

O autor e roteirista Marcos Ferraz, atualmente na equipe de “Gênesis”, novela da Record, também é responsável pela adaptação para o teatro de “Sítio do Picapau Amarelo”, que abrirá testes no começo de 2020. Ferraz foi um dos roteiristas da série de animação, com os lendários personagens de Monteiro Lobato, exibida nos canais Cartoon e Globo.

Aguarde instruções

Chegou ao fim ontem a primeira temporada do “Tá Pago”, programa do Leandro Hassum na TNT. A Turner ainda não se manifesta sobre uma nova temporada