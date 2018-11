Revelação de Susana Vieira no “Domingão” fez lembrar caso de Hebe Camargo

Hebe Camargo, sócia da pizza, já era uma amiga de muitos anos do Fausto Silva, quando foi diagnosticada com um câncer. Na ocasião, houve quem na Globo sugerisse sua participação no “Domingão”, programa que até então ela nunca tinha ido, a exemplo do Projac, para falar da doença. O Fausto, um dos primeiros a saber da doença, não aceitou. Queria, sim, a participação da Hebe, mas quando já estivesse bem, recuperada. E o “Fantástico”, na casa dela, fez a entrevista. Isto, salvo qualquer engano, foi no começo de 2010.



No final daquele mesmo ano, muito melhor, depois do tratamento a que se submeteu, aí sim Hebe foi ao “Domingão” – emocionada - receber o “Troféu Mario Lago” das mãos do Antonio Fagundes.

E voltou no ano seguinte, para entregar o da Regina Duarte.

Agora, em uma das gravações do “Domingão” para as férias de janeiro, por acaso uma pizza, entre convidados como Ivete Sangalo, Rodrigo Lombardi, Paolla Oliveira, Deborah Secco, Glória Maria, Dennis Carvalho, Leandro Hassum e Christiane Torloni, revivendo momentos de suas vidas, Susana Vieira – uma das mais antigas frequentadoras do programa - resolveu falar da sua leucemia. Assunto que até então todos desconheciam, inclusive o próprio Fausto e sua produção, e que ela, sentindo-se segura e confortável para isso, comentou com a maior naturalidade.





TV Tudo

E repetiu-se a história

Mesmo sendo uma gravação do “Domingão”, evidente que o assunto da Susana se espalhou naquela mesma hora.

Foi amplamente noticiado, inclusive com direito a entrevista no “Fantástico” – um programa mais indicado para o assunto, feita pela Poliana Abritta e apresentada no último domingo.





E o bastidor

Ao final da gravação, antes de toda a repercussão que o caso alcançou, já havia a decisão do Fausto, comunicada aos seus diretores, de que este trecho da participação da Susana, falando da doença, não seria levado ao ar.

Assim como já foi combinada a sua volta, daqui algum tempo, para uma outra e sempre marcante participação.





Quebrou o gelo

José Emílio Ambrósio, hoje diretor de operações e esportes da Band, visitou a TV Globo – SP neste começo de semana.

Depois de um longo e silencioso intervalo, foi restabelecido o contato entre as duas TVs e discutidas as possibilidades de parcerias em um futuro próximo.





Mas tem um porém

Esta visita do José Emílio à Globo, inclusive com direito a passeio na redação do jornalismo, se fez sem grandes segredos.

Mas foi só um comecinho de conversa. Para evoluir na medida em que se deseja, ainda será necessário resolver as pendências do passado. Existe uma dívida que a Band precisa acertar.





Streaming

A Globo planeja gravar no segundo semestre de 2019 a terceira temporada da série “Ilha de Ferro”, conforme acerto já bem avançado com seus autores.

Nada fechado, porém, com direção e elenco, embora se considere imprescindível a presença de Cauã Reymond.





Musical

Cláudia Leitte esteve ontem na sede da Band, em São Paulo, gravando com o Datena.

A conversa dos dois vai ao ar no programa dele no próximo domingo.





A definir

No encerramento do “Popstar”, Taís Araújo declarou que gostaria de permanecer no comando do programa.

Em se tratando de temporada 2019, por enquanto, ainda não existe uma confirmação da Globo de quem será a apresentação. Se continuará a Taís ou voltará Fernanda Lima.

(Taís Araujo Crédito: Globo/Paulo Belote)





Lance diferente

Durante muito tempo, na reexibição de qualquer novela, a edição do “Vale a Pena Ver de Novo” se preocupava apenas com o tempo de arte disponibilizado pela programação. Medido o tamanho do capítulo, ia ao ar sem qualquer outra preocupação, inclusive, com a continuidade.

De uns tempos para cá, no entanto, este cuidado passou a existir. Os capítulos voltaram a ser totalmente reeditados.





Só o gato

A Globo parece não ter pressa para colocar Eduardo Moscovis, o León, em cena da novela “O Sétimo Guardião”.

No capítulo 42, o último entregue à produção, ele continua de fora, só representado pelo gato. Há todo um mistério em torno de quanto um será trocado pelo outro.





Tem uma explicação

Muito em breve, um tipo misterioso, todo encapuzado, vai aparecer em “O Sétimo Guardião”, principalmente nos momentos em que Luz (Marina Ruy Barbosa) correr qualquer perigo.

Este seu protetor é o Leon, personagem do Moscovis. Só que quando alguém correr atrás dele, se alcançar, vai ver apenas o gato.





Medo

Chegaram ao fim no domingo as filmagens de “A Gruta”, gênero terror, estrelado por Carolina Ferraz, que chegará aos cinemas em 2019. Além da atriz, a produção, rodada em Minas e no Rio também traz no elenco Nayara Justino, Fábio Soares, Luciene Martes, Jhenifer Emmerick, Pietro Mário, Anna Zelma Campos e Mônica Izidoro. Roteiro e direção de Arthur Vinciprova





Bate – Rebate

SBT está lançando CD e revista com DVD de “As Aventuras de Poliana”.

O trabalho da Andréa Beltrão no filme da Hebe é considerado impressionante...

... Além do cuidado em se parecer muito com ela, a atriz se preocupou em representar gestos e reações próprios da saudosa apresentadora...

... Conforme a ordem estabelecida, primeiro o lançamento do filme, depois série na Globo.

O canal adulto Sexy Hot ficou em primeiro lugar na categoria “Serviço Público”, do PromaxBDA Latin America Awards 2018...



... A indicação é pela chamada “Do que você tem medo?”, produzida em 2017 como parte da campanha “Novembro Azul”.



Está instalada a indústria da invenção de notícia. Cuidado: você pode ser a próxima vítima...



... Em meio a série, essa da Record querer contratar Tatá Werneck, com todo respeito, é de morrer de rir...



... Agora é esperar pela próxima.







C´est fini

Fátima Bernardes volta ao comando do “Encontro”, na Globo, no próximo dia 29.

E, pela ordem, Patrícia Poeta ao “É de Casa”, no dia 1°.

Então é isso… Mas amanhã tem mais. Tchau!