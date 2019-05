Rede TV! irá continuar transmitindo o campeonato italiano

Festa da Previdência em Brasília não teve os personagens mais importantes

Não é por nada, mas mesmo se esforçando para entender certas coisas, às vezes fica difícil.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro lançou na segunda-feira, dia 20, a campanha publicitária em defesa da reforma da Previdência. “Nova Previdência” foi o slogan escolhido.

Entre as tantas personalidades presentes, alguns parlamentares e muitos convidados, incluindo-se donos e representantes de emissoras de televisão, casos de Johnny Saad e Amilcare Dallevo, por exemplo.

A campanha, como foi dito e repetido, utilizará em seus merchandisings comunicadores conhecidos, para auxiliar no convencimento sobre a “Nova Previdência” no rádio e televisão.

Tudo muito bom, tudo muito bem, só uma coisinha: entre os muitos que lá estiveram, só não foram os presidentes das duas casas, Câmara e Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente. E aí fica a questão: não quiseram ou não foram convidados?

Estranho, não acha?

TV Tudo

Tempos difíceis

Assim como em outros tantos setores, para a televisão, no geral, fica até difícil recordar um momento tão difícil quanto o de agora. O mercado não reage e a expectativa de alguma melhora, entre as emissoras, diminui a cada dia.

Diante disso

O SBT, desde a última segunda-feira, está recebendo os serviços de uma empresa especializada em gestão empresarial, a Galeazzi & Associados. Entre outros objetivos a serem alcançados, uma melhor organização dos trabalhos e otimizar o aproveitamento do pessoal. Todo o orçamento de 2020 será baseado nesses estudos. No que isso vai significar, só o tempo.

Confirmando

Sobre o primeiro capítulo de “A Dona do Pedaço”: direção da Amora Mautner é uma pintura. Cena de abertura da novela, saindo da moldura de um quadro, já foi uma covardia.

Tema musical - 1

“Quem?”, sucesso de Maria Gadú, vai encerrar todos os episódios da série “Aruanas”, estreia da Globoplay em julho. A convite do Grupo Globo, Gadú voltou aos estúdios especialmente para gravar uma nova versão desse trabalho.

Tema musical - 2

Escrita por Estela Renner e Marcos Nisti, “Aruanas”, série de investigação ambiental, reúne no elenco Taís Araújo, Camila Pitanga, Débora Falabella, Leandra Leal, entre outros. A direção é de Carlos Manga Jr.

Lá fora

Monica Pimentel, executiva da Discovery, está em Londres trabalhando com o pessoal do Reino Unido em dois novos projetos. Lá, além dos canais fechados, a Discovery também está presente na TV aberta.

Placar de momento

Rede TV! irá continuar transmitindo o campeonato italiano por mais uma temporada. No entanto, a próxima Premier League, em uma triangular com a DAZN, ficará com a Band. Isso já é dado como certo nos bastidores.

Gol contra

Nesta quinta, às 19h15, Corinthians e Deportivo Lara, da Venezuela, terá transmissão da DAZN apenas para os seus assinantes. A Rede TV!, parceira da primeira fase, apresentará o vetê do jogo, a partir das 21h30. A torcida corintiana vai pagar mais caro por isso.

Mais um

O reality de competição culinária da Globo, com exibição de outubro a dezembro, terá 24 participantes e três técnicos. A apresentação será do chef Claude Troisgros, ao lado de outros nomes importantes da cozinha internacional.

Malhação

Após “O Mecanismo”, da Netflix, Giovanna Rispoli volta à Globo e começa a gravar como Milena em “Malhação: Toda Forma de Amar” - filha de César (Tato Gabus Mendes) e Karina (Christine Fernandes).

Suas primeiras cenas vão ao ar no fim do mês.

(Crédito Raquel Cunha/Globo)

Bate - Rebate

· A Record acaba de renovar o contrato da atriz Angelina Muniz por mais dois anos.

· Amanhã, quinta, às 21h30, o Fox Sports mostra o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Botafogo-PB, direto da capital cearense, com Téo José, Edmundo e Leandro Quesada...

· ... O SBT-Ne fará a transmissão do mesmo jogo no sistema aberto.

· Eduardo Ribeiro, a serviço do “Domingo Espetacular”, viajou para Portugal...

· ... Já o “Câmera Record” deste domingo destaca a reportagem “Órfãos de Brumadinho”, sobre as crianças que perderam os pais na tragédia.

· Felipe Hintze, após “O Sétimo Guardião”, está sendo sondado para projetos de séries.

· Uma vez mais, a Globo irá estrear o “The Voice Brasil” em julho, segunda quinzena...

· ...Por tabela, significa que a partir do fim de setembro ou comecinho de outubro, o seu espaço será ocupado por séries...

· ...”Ilha de Ferro” entre elas.

· Maior parte do elenco de “Jezabel” encerrou nesta terça-feira os seus trabalhos nas gravações no Marrocos.

C´est fini

Daniel Adjuto terá um quadro quinzenal, o “Junto com Adjuto”, no site do SBT, na área do jornalismo, com linguagem digital e voltado para “descomplicar o Judiciário”. O trabalho será inteiramente realizado pela equipe de Brasília. Daniel será o primeiro colunista, mas haverá outros em breve, casos de Sérgio Utsch, Patrícia Vasconcelos e Marcelo Torres. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!