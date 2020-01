Rede TV! apresentará nova grade esportiva neste sábado,

Restrições impostas pela Globo levam Band a desistir da Série B



Tudo caminhou muito bem, desde o início das negociações, no final do ano passado, até agora, indicando como muito boas as possibilidades de um acordo entre Globo e Band para a transmissão da Série B do campeonato brasileiro.

O interesse das partes e todas as tratativas, contando com a intermediação da Media Com, até um determinado ponto apontavam para um desfecho feliz - contrato para os próximos três anos.

Acordo sobre valores, números de jogos, além de outras questões técnicas e operacionais foram rapidamente estabelecidas, inclusive com possibilidade de jogos aos sábados à tarde e nas noites de segunda-feira, 20h ou 20h30, dependendo de ajustes na programação.

Porém, o posicionamento da Globo em não liberar confrontos em que estivessem envolvidos Cruzeiro, Vitória e Náutico acabaram por inviabilizar o negócio. A ausência dessas três equipes, sérias candidatas à disputa do título, acabaria produzindo um enfraquecimento importante no plano comercial.

Uma restrição que acaba sendo decisiva, com mínimas possibilidades de uma reviravolta no caso.

TV Tudo

Fatores

Férias e calor sempre exercem influência muito grande no número de aparelhos ligados. A Globo, já de algum tempo, tem enfrentado este problema especialmente nas novelas das 19h. “Salve-se Quem Puder”, como caso de agora, estreou em pleno verão.

Poder de produção

E o que tem chamado atenção nesses primeiros capítulos de “Salve-se Quem Puder” é o poder de produção da Globo. Entre carro caindo da ribanceira, briga em avião e furacão já foi necessário montar de tudo. E parece que vem mais.

Avião cenográfico

Assim como a igreja, já utilizada em várias novelas, a Globo também continua se servindo do seu avião cenográfico. Vira e mexe, com necessárias remodelações, aparece “voando” em diferentes novelas.

Vale o lembrete

“Live CNN Brasil” será o programa do Phelipe Siani e Mari Palma na CNN Brasil, calçado na movimentação das redes sociais.Lindo, maravilhoso, mas nada tão original. A Band e o BandNews já fazem isso com a Paula Valdez, todas as manhãs, no “Notícias da Redação”. Aliás, os telespectadores é que pedem a música de encerramento do jornal.

Alerta

O jornalismo da Band começou a fazer um "falso ou verdadeiro" com temas do dia a dia para alertar o público, como o recentemente apresentado no “Bora SP” sobre o Coronavírus. A Band pretende levar essa iniciativa para todas as praças. Em época de fake news, vem bem a calhar.

Incompreensível

Complicado entender como Márcio Gomes ainda não é apresentador titular de nenhum telejornal da TV Globo. Estranho isso não ter acontecido até agora. Rodagem ele tem e sempre se colocou entre os melhores.

A propósito

Ainda neste domingo, Maria Julia Coutinho, substituindo Poliana Abritta, estará ao lado de Tadeu Schmidt, apresentando o “Fantástico”. O seu retorno ao comando do “Hoje” só acontecerá na próxima terça-feira.

Descanso

“Nada, por enquanto” – é esta a posição da Globo sobre Marina Ruy Barbosa reaparecer em uma das suas próximas novelas. Mais: não existe qualquer previsão sobre a sua volta. Depois de vários trabalhos seguidos, entende-se que há necessidade de um período maior fora do ar.

Chamadão

No próximo “Domingo Espetacular” serão anunciadas as novidades da programação da Record para este ano. Nada muito diferente daquilo que já é do conhecimento da maioria. O suspense continua com relação aos escolhidos para apresentar “Power Couple” e “Canta Comigo”, que eram do Gugu. Data hoje, como informação oficial, são escolhas que ainda não aconteceram.

Ajustes

Xuxa tem trabalho marcado para a próxima semana, nos estúdios da Vera Cruz, em São Paulo. Gravação de piloto do “The Four” e logo em seguida um “valendo”, adaptado para os novos dia e horário de exibição: domingo, às 18h. No ar a partir de 8 de março.

UFC

O UFC 247, que o Canal Combate transmite no dia 8 de fevereiro, terá como principal luta da noite o confronto entre os americanos Jon Jones e Dominick Reyes. Na transmissão, o Combate terá um convidado especial que conhece Jones muito bem: o brasileiro Thiago Marreta, que no ano passado fez uma luta histórica contra o americano. Marreta também será o convidado especial da edição número 100 do programa “Giro Combate”, comandado por Ana Hissa, neste sábado, às 12h30.

(Thiago Marreta e Ana Hissa / Crédito Globo/Divulgação)

Pensando diferente

Leo Dias, à frente do Carnaval na Rede TV!, tem dito e repetido que não permitirá baixaria de ordem nenhuma durante a cobertura. Quer mudar a imagem e não deixar repetir casos desagradáveis do passado.

Ombudsman

Pensando desta forma, tendo como desafio a missão de um trabalho de maior nível, a ideia é ter uma ombudsman no estúdio, com total autonomia para criticar a cobertura, as reportagens e o conteúdo apresentado. A Simony, alguém com forte personalidade, será destinada esta função.

Bate – Rebate

·No ar desde a inauguração da TV Aparecida, em setembro de 2005, “Terra da Padroeira” voltará das férias no próximo domingo, às 9h.

·... E vai apresentar mudanças visuais e de conteúdo...

·... O programa, que chega a ficar em 4º lugar no ranking geral das emissoras na Grande São Paulo, além de vinheta e cenário novos, ainda contará com mais quadros.

·As produções dos programas “Altas Horas” e “Conversa com Bial” já estão trabalhando normalmente na Globo...

·... Em se tratando de estúdio, Serginho Groisman terá gravação na próxima semana...

·... Pedro Bial, que voltará ao ar em abril, só gravará a partir de março.

·A música está em falta na televisão brasileira. São poucos os programas dedicados a ela...

·... O “Música na Band”, levado ao ar às sextas-feiras e na de hoje com show de Durval Lelys, ex-Asa de Águia, minimiza um pouco o problema...

·... Ou vai contra a maré...

·... No entanto, a falta de uma melhor produção salta aos olhos...

·... Qualquer investimento, por menor que fosse, já seria de bom tamanho. Fica o toque.

·Rede TV! apresentará nova grade esportiva neste sábado, apostando nos campeonatos Turco e Mexicano.

C´est fini

Depois das férias, todos os programas do entretenimento da Rede TV! voltam a obedecer vida normal; alguns, já a partir deste fim de semana com edições ao vivo. O “Encrenca”, por exemplo, será exibido normalmente neste domingo, a partir das 8h da noite.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaboração: José Carlos Nery