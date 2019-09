Record realiza reformas e afasta de vez boatos de mudança

Boa parte das instalações da Record, em São Paulo, foi transformada em um canteiro de obras. O teatro entrou em reformas para poder receber um número maior de pessoas e acolher melhor as plateias, da mesma maneira que já existem providências para ampliar o número de vagas no estacionamento interno. Duas providências pertinentes. Há tempo reclamadas. Por outro lado, estão bem acelerados os trabalhos nos estúdios L e M do jornalismo, ambos com previsão de entrega no primeiro trimestre do ano que vem. Iniciativas que devem afastar de vez as especulações sobre mudanças da Barra Funda. Um desejo, aliás, que nunca existiu. Há o entendimento que as instalações atuais de São Paulo e Rio de Janeiro atendem perfeitamente às exigências da sua produção, já de algum tempo distribuídas entre as duas praças. Não há, se assegura, necessidade nenhuma de buscar um outro lugar.

Em cartaz

Maria João Bastos vive a vilã brasileira Olívia, na novela “Na corda bamba”, produção do canal português TVI. Escrita por Rui Vilhena e dirigida por Helena Varvaki, a produção também reúne no elenco os brasileiros Lucélia Santos, Edwin Luisi e Cristina Lago.

Programação

A Globo já informou a todas as emissoras da rede e afiliadas, que a partir do dia 30, na estreia de Maju Coutinho no “Hoje”, serão realizadas mudanças na sua grade de programação. Jornal da Praça irá até 13h; “Globo Esporte”, 13h25; “JH”, 14h25, com o “Se Joga” entrando na sequência.

O detalhe

Em toda essa mexida, vale salientar que a duração do “Hoje” será ampliada. Atualmente, no ar com 50 minutos, passará a ter uma hora a partir do dia 30.

Está tudo bem

Laerte Vieira, sozinho, apresentando o “Jornal da Gazeta” nesses últimos dias, chamou atenção do público presente. Nada de anormal. Em férias, a sua companheira de bancada, Luciana Magalhães, voltará já no comecinho de outubro.

Estreia

Bruna Aiiso, atriz nipo-brasileira, no papel der Toshi, fará a sua estreia em “Bom Sucesso”, da Globo, na segunda fase da novela. Toshi Noshimura, uma tradutora, vem ao Brasil acompanhando um escritor japonês à Bienal do Livro.

Mercado

As agências de propaganda trabalham com a informação de que a CNN Brasil só iniciará as suas atividades no começo de março. Em fevereiro, sem chance, porque o Carnaval cairá na última semana e a CNN, no segundo mês do ano, sempre realiza toda a sua reforma visual. De nada adiantaria entrar no ar de um jeito e, logo em seguida, ser obrigada a mudar.