Record já tem nome escolhido para nova novela de Cristianne Fridman

“Amor sem Igual” é o título da nova novela de Cristianne Fridman, substituta de “Topíssima”, já em suas últimas semanas de gravações. A escalação do elenco deve começar a partir de agora, ou imediatamente após a definição de Ivan Zettel como seu diretor-responsável. Embora se dê como certa, a escolha do nome dele ainda não é confirmada de forma oficial. Por outro lado, a direção da Record também já decidiu que no lugar de “Jezabel” e antecedendo a estreia de “Gênesis”, entrará a reprise de “O Rico e Lázaro”. Aliás, é das mais curiosas a história desta novela. Aqui, entre março e novembro de 2017, a sua exibição foi tremendamente prejudicada pelo apagão das operadoras, briga que SBT, Record e Rede TV! travaram na ocasião com as empresas de TV por assinaturas. Mas entre todas as produções bíblicas realizadas, é até o momento um dos maiores sucessos lá fora, especialmente nos Estados Unidos. Há a certeza que agora, em reapresentação, os seus resultados serão muito melhores.

Momento especial

Diego Hypolito será uma das atrações do SporTV durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, ao lado de Daiane dos Santos (ginástica artística), Thiago Pereira (natação), Fabiana Murer (atletismo) e Tiago Camilo (judô). “O Pan sempre me trouxe momentos positivos, medalhas, fui bicampeão de solo e salto e isso é algo muito marcante. Então, não estarei apenas comentando, mas também vivendo um momento muito especial”, afirma o ginasta, que, paralelo aos treinos, também trabalha em projetos musicais em São Paulo.

E tem mais

Não tem nada assinado, nem ao menos conversado até agora, mas são grandes as possibilidades da produção de “Amor sem Igual” também ficar sob os cuidados da Casablanca. Segundo se informa, falta só o vice-presidente Artístico e de Programação, Marcelo Silva, bater o martelo.

Bastidor

Caio Castro e Juliana Paes em momento “selfie” nos bastidores de “A Dona do Pedaço”, antes da gravação da cena que vai ao ar a partir de hoje, quinta-feira, com participação direta dos dois. Agno (Malvino Salvador) vai com Rock (Caio) até a fábrica de bolos de Maria da Paz (Juliana), para apoiar o jovem na conversa com a empresária sobre a acusação de que ele teria roubado as joias dela na véspera do casamento com Régis (Reynaldo Gianecchini). Rock acusará Jô (Agatha Moreira).

Triste

A morte de Paulo Henrique Amorim surpreendeu a todos na manhã dessa quarta-feira, vítima de um infarto fulminante. Domingo, no Maracanã, Brasil e Peru, acompanhado da mulher e de um casal de amigos, foi a sua última aparição pública.

BandNews Docs

O BandNews vai exibir na próxima terça-feira, às 23h, um documentário sobre o primeiro debate à Presidência da República, que reuniu nove candidatos, promovido pela Band após o Regime Militar, em 17 de julho de 1989. O programa conta com imagens do seu acervo e depoimentos inéditos de jornalistas que atuaram na cobertura e mediação, como Marilia Gabriela e Fernando Mitre.



Neymar x Patrícia

Além do tradicional especial de fim de ano, “Feliz Natal Brasil – Believe”, para exibição no SBT, o jogador Neymar também gravará nesta quinta-feira o “Jogo das 3 Pistas”. Ele vai disputar o quadro com Patrícia Abravanel.

Neymar 2

Ainda a propósito da visita de Neymar ao SBT nesta quinta-feira, o craque dará nos bastidores uma entrevista exclusiva para Luis Ernesto Lacombe. O material entrará no programa “Aqui na Band” e a ideia é falar sobre tudo: acusação de estupro, Copa América, Instituto Neymar e PSG/Barcelona.