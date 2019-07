Record deixa volta de Sabrina Sato para o ano que vem

Considerando uma série de situações, a direção da Record entendeu mais conveniente deixar para 2020 o lançamento de um novo programa comandado por Sabrina Sato. O calendário apertado para este segundo semestre, com uma série de estreias já previstas, entre elas “A Fazenda” em setembro, foi um dos fatores que mais pesou nesta decisão. E, por outro, é que nenhum dos formatos pesquisados ou oferecidos foi considerado o mais adequado. A ideia é que, a exemplo de Xuxa e Gugu, Sabrina também volte com um conteúdo de temporada e assim como existiu com eles dois, se encontre aquele que melhor se ajuste às características da artista. Até lá, para movimentar sua imagem, passa a existir a possibilidade de ela aparecer como convidada especial dos programas da casa. Sabrina e Record têm mais dois anos e meio de contrato pela frente.

Volta confirmada

A terceira temporada de “Sob Pressão” termina dia 25, quinta-feira da semana que vem. Mas o seu fim, ao contrário do que se supunha e até a Globo chegou a anunciar, não será agora. Já existe uma decisão sobre a sua continuidade em 2021.

Venda do Fox Sports

A definição sobre quem vai ficar com o canal Fox Sports caminha a passos largos. Os concorrentes se organizam e, nesta altura, não é mais possível subestimar a força de grupos brasileiros, inclusive com novos conceitos de atuação no mercado. A movimentação nos bastidores é das mais interessantes.

Karyn assinou

Agora assim, com absoluta segurança já é possível anunciar a contratação de Karyn Bravo pela TV Cultura. Ao lado de Ana Paula Couto, ela será uma das apresentadoras do “Jornal da Cultura”, a partir da próxima segunda-feira, com novos cenários e um conceito diferente do atual.

Temático

O “Dancing Brasil” será temático nesta quarta-feira, dedicado aos anos 1950, em comemoração ao seu 50º episódio. Xuxa inclusive vai dançar um sucesso de Elvis Presley.



Aquela força

Cleo Pires será a entrevistada de Tatá Werneck no “Lady Night” desta quinta-feira, na Globo. Após a exibição, haverá uma chamada da quarta e nova temporada do programa no Multishow, que estreou segunda.

(Crédito: Gianne Carvalho)

Streaming

A série “Rua Augusta”, uma produção da O2 Filmes para o TNT, foi disponibilizada pela Amazon Prime Video. O trabalho tem as casas noturnas de uma das ruas mais famosas de São Paulo como cenário central e aborda o submundo das drogas e prostituição. Fiorella Mattheis integra o elenco.

Cinema

Terminaram as filmagens de “Nada é por acaso”, baseado no livro de mesmo nome, da escritora e médium Zíbia Gasparetto, morta no ano passado. Roteiro de Audemir Leuzinger e Cláudio Torres Gonzaga, com direção de Márcio Trigo. No elenco Giovanna Lancellotti, Rafael Cardoso, Werner Schunemann, Laura Proença, entre outros.

Nova plataforma

A Guigo TV, desenvolvida pelo empreendedor brasileiro Renato Svirsky, já está disponível para smartphones, tablets e PCs. E com o aplicativo para Smart TVs, a partir de agosto. Entre os vários canais que integram o seu pacote está a TLN Network, produzido pela Televisa, que transmite novelas mexicanas dubladas em português nas 24 horas. Dos brasileiros licenciados, Cultura e Band.

Musical

A terceira temporada da série “3%”, na Netflix, trouxe como novidade o paulista Fernando Rubro. Que já se garantiu no elenco de “Castelo Rá-Tim-Bum - O Musical”, estreia do Theatro Net, em São Paulo, no próximo mês. Ele viverá Bogô, um entregador de pizza.

Visita

Renata Kuerten, após o fim do “Conexão Models”, volta à Rede TV! neste sábado como convidada do “Mega Senha”. Durante as gravações, ela falou sobre a segunda temporada do reality “Um Show de Noiva”, que apresenta no canal E!.