Record define nova estrutura organizacional para Jornalismo e digital

Antonio Guerreiro, VP de Jornalismo, definiu e anunciou para os principais executivos da Record modificações importantes na estrutura organizacional do departamento, que passam a valer a partir do dia 11, próxima segunda-feira. Pela ordem, distribuída em comunicado:



- Aline Sordili assumirá a Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento em Jornalismo que passa a responder pelas atribuições da atual Diretoria de Gestão em Jornalismo, que será extinta.

- Thiago Contreira seguirá à frente da Diretoria de Conteúdo em Jornalismo, responsável pela linha editorial, pauta, abordagem, edição de programas, telejornais e reportagens.

- Clóvis Rabelo passará a responder pela Diretoria de Produção em Jornalismo e terá como desafio principal, ao lado da Diretoria de Programação, cuidar da audiência e estratégia de breaks, além de dar suporte aos chefes de redação na produção jornalística diária.

- A Diretoria de Criação em Jornalismo[novo setor], [ficará] focada em desenvolver novas atrações, quadros, formatos e experiências de consumo de conteúdo, cujo titular será anunciado na próxima semana.

- Thiago Feitosa assumirá a Chefia de Redação de Praças, sendo responsável por promover e fortalecer o conteúdo local das emissoras que compõem a rede.

- Cláudia Marques vai comandar a Coordenação de Pauta, ligada diretamente à Diretoria de Conteúdo em Jornalismo.

- Roberto Munhoz passará a ser o Chefe de Redação das manhãs na Record TV, tendo sob seu comando o ‘Balanço Geral Manhã’, o ‘SP no Ar’ e o ‘Fala Brasil’.

- Aline Dallago será a nova editora-chefe do ‘Fala Brasil’.

- No ‘Domingo Show’, Rafael Boucinha assumirá a direção-geral, e João Scortecci também integrará a equipe.

- André Caramante assumirá a Chefia de Redação do Núcleo de Jornalismo Investigativo, que será expandido.

- No Portal R7, Domingos Fraga será o novo Chefe de Redação.

TV Tudo

Confiante

Antonio Guerreiro acredita que a partir dessas decisões, o “Jornalismo da Record TV irá alcançar resultados ainda mais expressivos nesta nova fase”. E mais: os diretores Leandro Cipoloni e Virgílio Abranches não são mencionados no comunicado, algo que alguns já relacionam como provável mudança para a CNN Brasil.

Estreia

A Warner estreia nesta quinta-feira, às 19h35, a série de comédia “Mal Me Quer”, produzida pela Boutique Filmes e estrelada por Julia Rabello e Felipe Abib. Também no elenco: Klara Castanho, Lipe Volpato e Chiara Scalett, sob direção de Ian SBF.

(Crédito Divulgação)







Sala de espera



Não há nenhuma decisão na Rede TV! sobre a produção ou não do reality “Entubados”, direitos da Formata, com duas temporadas exibidas no canal Sony. Uma definição que, na verdade, passa a depender do seu departamento comercial conseguir vender ou não.

Entrevista

Bruna Marquezine é a convidada de Tatá Werneck no “Lady Night” que a TV Globo exibe nesta quinta-feira.

No ar, após o “BBB”.

(Crédito: Gianne Carvalho)

Nova marca

A Band já está com todo o seu esquema de carnaval armado, com a proposta de ampliar sua cobertura para os diversos pontos do país. Base em Salvador, mas trabalhos distribuídos entre São Paulo, Rio e várias cidades. Aliás, a proposta é essa mesmo, como adianta o diretor de Conteúdo, Patrício Diaz: “nosso objetivo é fazer uma cobertura mais jovem e descontraída, envolvendo elenco local das praças da Band em todo o Brasil”.

Duplo comando

Bruno Peruca vai continuar como apresentador do “Balanço Geral Manhã”, às 6 horas, diariamente. Mas já a partir da próxima segunda, ele passará a ter a companhia de Camila Busnello na apresentação do “São Paulo no Ar”.

Os Mesquitas

Otávio e Pietro Mesquita gravaram participação especial na novela “Poliana”, do SBT. Um, como Otávio Mosquito, um entomólogo, que se esforça para que seu tímido filho Olavinho faça amigos. A cena vai ao ar no capítulo do dia 20 de fevereiro, uma quarta-feira.

(Lourival Ribeiro/SBT)

Pra alemão ver

A novela “Totalmente Demais”, com Juliana Paes, Fábio Assunção, Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas em seus principais papéis, foi vendida para o canal de TV aberta Sixx, da Alemanha, dedicado ao público feminino. Trata-se da primeira parceria da Globo com o veículo, que pertence a um dos maiores grupos de mídia do país, o ProsiebienSat. A sua exibição começa na segunda-feira, às 16h30 de lá, com dublagem em alemão.

Pilhado

Walther Negrão, como tinha programado, esteve com Glória Perez na Casa dos Roteiristas, da Globo, no Jardim Botânico. E saiu de lá com a encomenda de um episódio para a série “Os Experientes”, que irá reunir trabalhos dos principais autores da casa.

(crédito arquivo pessoal)

Lado empresário

Negrão, por outro lado e com um trabalho forte em cima disso, está em vias de lançar uma nova marca de cachaça. Já tem a licença, vai começar a moer cana agora em março, mas ainda sem definir o nome. Está em busca de um novo, diferente, claro, dos mais de 700 que existem.

Bate – Rebate

Ainda não há novidade alguma sobre a renovação de contrato da Luciana Gimenez na Rede TV!...



... Uma “cozinha” de praxe...



... Mas a expectativa é que, mesmo deixando para os 45 do segundo tempo, isso acabará acontecendo sem grandes problemas.



A TV Aparecida exibe nesta quinta-feira, às 21h30, o Arquivo A especial produzido em Brumadinho ...



... Todo um trabalho voltado para mostrar o drama de familiares e amigos dos mortos na tragédia do rompimento da barragem da mineradora Vale.



“Órfãos da Terra”, próxima da Globo, 18 horas, continua gravando externas em São Paulo...



... São cerca de 100 profissionais envolvidos, entre elenco, equipes de produção, cenografia, figurino, caracterização, arte, direção, técnica e elenco.



Band precisa olhar com certa urgência para a grade de domingo à noite...



... No último, foi simplesmente um passeio do “Encrenca”, da Rede TV!, na faixa de confronto, em SP: 6.1x 1.3.



A Record vai ganhar uma nova sede em Minas Gerais. Obras em andamento.



C´est fini

Partiu da própria repórter Gabriela Moreira a inciativa de deixar a ESPN, após sete anos. Houve inclusive um esforço para que permanecesse, porém, mas ela está decidida a tocar outros projetos. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!