Record altera fila de novelas e resgata argumento de filha de Edir Macedo

Pelo que já está estabelecido e comunicado à parceira Casablanca, o plano de agora é produzir “Topíssima”, de Cristianne Fridman, baseada em argumento original de Cristiane Cardoso, a filha de Edir Macedo. Estreia em maio, na sequência de “A Terra Prometida”.



Quanto ao projeto “Gênesis”, escrito por Gustavo Reiz, em função das tantas dificuldades observadas, está complicado cravar se ainda vai vingar ou não. Oficialmente, foi adiado – de novo.

Outra questão na Record envolve a macrossérie “Jezabel”, escrita pela mesma Cristianne Fridman, candidata a substituir “Jesus”, a partir de março. Os trabalhos estão muito atrasados. Somente agora começaram os testes para formação de elenco e as gravações, nos estúdios de Paulínia, só devem começar em janeiro.

Conseguindo colocar “Topíssima” e ainda “Jezabel”, depois de muito tempo, a Record terá duas produções inéditas exibidas simultaneamente.





TV Tudo

Olha no que deu

Entre as consequências das tantas demissões em sua redação, o “Jornal da Gazeta” foi limitado a quase um programa de entrevistas da Maria Lydia. Algo que até para os alunos da Faculdade Cásper Líbero, com toda certeza, deve chegar como o pior dos incentivos.

Melhor não

Havia a ideia de um especial da “Praça”, com gravações no sítio do Carlos Alberto de Nóbrega, região de Sorocaba-SP, para exibir no Natal. Depois de botar tudo no papel e verificar que isto envolveria o deslocamento de quase 80 pessoas, veio a decisão de fazer tudo no estúdio do próprio SBT.





(Mariana Ximenes em cena de ‘Se eu fechar os olhos agora’/ Crédito Mauricio Fidalgo/Globo)



Internacional

A Globo participa da MIPCancun 2018, desta quarta até sexta, levando um catálogo dos mais variados. Entre o que será colocado à disposição dos compradores, estão as séries “Assédio”, “Ilha de Ferro” e “Se Eu Fechar os Olhos Agora”, além das segundas temporadas de “Carcereiros” e “Sob Pressão”.

Em cima disso



Além de um filme baseado na série “Carcereiros”, Rodrigo Lombardi tem outro, prontinho, “O Olho e a Faca”, que chegará aos cinemas no primeiro semestre de 2019. Neste último, o protagonista Roberto, papel dele, encara problemas pessoais e profissionais por causa da vida entre a terra e o mar – ele trabalha numa plataforma de petróleo.

Bancada - 1

Salete Lemos, no esquema de rodízio montado para as férias da Amanda Klein, está dividindo com Boris Casoy a apresentação do “Rede TV News”. E conseguindo resultados de audiência que o jornal há muito tempo não conquistava. Quase na casa dos dois pontos.

Bancada – 2

Também por causa da ausência da Érica Reis, Rosana Jatobá assumiu a apresentação do “Leitura Dinâmica”, da Rede TV!, desde o começo da semana. A Érica está nos Estados Unidos, preparando uma série de reportagens especiais.

Novos ares

O ator e cantor Billy Blanco Júnior, que até então só havia trabalhado em produções do gênero na Globo, fará a sua primeira novela na Record. Está fechada a sua participação em “Jesus”.

Silêncio em cima

A Globo ainda não fala nada, mas já foi confirmada a exibição do “Lady Night”, da Tatá Werneck, entre os meses de fevereiro e março. Férias do Bial, final de noite. Será exatamente a mesma série de programas que neste começo de semana entrou em cartaz no Multishow.

Vai indo

Marina Machado segue gravando pilotos para o novo telejornal da manhã na Band. Porém, a dúvida é se vai ser um jornal feito pela Band mesmo ou produzido pela BandNews TV e retransmitido na aberta.

Destaque

A série “Em Movimento”, sobre os desafios da mobilidade urbana, fechou sua primeira temporada como o programa mais visto da GloboNews em 2018 até o momento, com audiência 43% acima da média do canal – a comparação não inclui telejornais. Em 12 episódios, mostrou problemas e soluções ligados ao tema em diversas capitais do Brasil e cidades como Londres, Nova York e Tóquio.





Bate – Rebate

Um novo padrão de apresentação está sendo pensado para o “Domingo Espetacular” da Record...



... Mas nada para tão já. Talvez março ou abril do ano que vem...



... E também não existem informações sobre mudanças no time.



O A&E estreia, dia 18, o especial O Massacre de Jonestown (Jonestown: The Women Behind the Massacre)...



...Com duas horas de duração e em formato de documentário, a produção investiga as quatro mulheres do círculo íntimo do pastor Jim Jones...



... E que o ajudaram a planejar o massacre de Jonestown em 1978.



Terminaram ontem as gravações da primeira temporada do “1 por Todos”, reality de empreendedorismo da Band..



... A final do programa será no dia 17 de dezembro...



... A Band já conversa com duas marcas, uma de bebidas e outra do ramo alimentício, visando a segunda temporada do “1 por Todos”...



... Caroline Ribeiro, modelo, deve seguir na apresentação.



C´est fini

Na Record, o pessoal do Rodrigo Faro acelera gravações e já tem finalizado o especial de réveillon para exibição dia 30 de dezembro. A partir de janeiro, ele vai se dedicar às filmagens da cinebiografia de Silvio Santos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Adriana Magalhães