Reality show de jornalismo da Band tem lançamento previsto para abril

produtora Floresta, parceira da Band no reality show de jornalismo “Missão Notícia”, com apresentação de Ana Paula Padrão, recebeu sinal verde para desenvolver o programa em todos os seus detalhes. Por aí se entenda as etapas de provas e outras situações, com o objetivo de, ao final, premiar um novo jornalista – que certamente irá integrar o time de profissionais da casa. Também já se trabalha com uma previsão de estreia, abril, mas nada se sabe ainda quanto ao dia de exibição. Oficialmente, nada mais se fala sobre o produto, além do título, “Missão Notícia”, por causa da nova política adotada: antes de tudo, precisa viabilizar a parte comercial. Na última quarta-feira, durante evento para o mercado publicitário, a Band se pronunciou a respeito do programa, e passa a depender de retornos. Porém, a confiança é tamanha, que já se trabalha com essa possibilidade de gravar e estrear no primeiro semestre do ano que vem. Uma mudança de rumo bem importante para uma emissora que, no passado foi o canal do esporte, e agora vai se tornando o “canal dos realities”.



Agenda presidencial

Na semana passada, Jair Bolsonaro esteve, pela segunda vez nos últimos meses, com Rubens Menin e Douglas Tavolaro, sócios da CNN Brasil. Neste domingo, em São Paulo, o presidente recebeu unção de Edir Macedo e, depois, passou parte da tarde e começo da noite na casa de Silvio Santos.

E aí?

Curiosamente, nos Estados Unidos, a CNN sempre se alinhou com os democratas, considerada “esquerda” americana. Lá, a Fox é quem apoia os republicanos, lado do presidente Trump. Aqui, pelo andar da carruagem, parece que será o contrário.

Amarrado

E já é dada como certa a presença de Jair Bolsonaro no palco do próximo Teleton. O programa será levado ao ar entre os dias 25 e 26 de outubro.

Drama

Carol Oliveira será protagonista de um dos episódios de “Vítimas Digitais”, nova série do GNT, dirigida por João Jardim. Trabalho em cima dos crimes cometidos na internet. Débora Falabella, Marcos Veras e Luís Lobianco são outros nomes conhecidos envolvidos neste mesmo trabalho.

Reality na novela

“Vai no Gás”, um reality show musical, que envolve alguns dos seus personagens, é a estreia que “Malhação” promete para a próxima sexta-feira. Trata-se de uma ação, que tem exigido forte empenho de toda a produção, cenografia, figurino e caracterização. O programa fica no ar durante mais de dez capítulos. (Biah Ramos entra na história como Ivete, mãe de Nanda Gabriella Mustafá)

Futebol – 1

Nesta quarta, a Globo vai transmitir Athetico PR e Grêmio, com Cleber Machado, a partir das 19 horas, para o Paraná e Rio Grande do Sul. E às 21h30, Internacional e Cruzeiro, para toda a rede, narração de Luís Roberto. Jogos válidos pelas semifinais da Copa do Brasil.

Futebol - 2

Os repórteres Eric Faria e Guilherme Pereira estão se revezando nos boletins da seleção brasileira, que joga amistosos sexta-feira(6) e quarta(11), nos Estados Unidos. Ocupam posições que durante muito tempo foram de Mauro Naves e Tino Marcos. Um dispensado, outro, de licença até janeiro.

No jogo

DAZN e Band, reaproximadas, devem anunciar a transmissão do campeonato francês. Segundo se informa, isto só não aconteceu até agora porque ainda faltam acertar “alguns pequenos detalhes”.

Fora do estúdio

Uma vez por semana, pelo menos, “Os Donos da Bola”, edição de São Paulo, terá um trabalho do Neto realizado fora do estúdio. O primeiro, gravado em Belo Horizonte com Rogério Ceni, deve ir ao ar na próxima sexta-feira.