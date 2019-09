Rádio do Ratinho, em SP, será inaugurada na semana que vem

Rádio do Ratinho, em São Paulo, será inaugurada na semana que vem

A inauguração da rádio Massa, em São Paulo, 92,9 MHz, já pode ser confirmada para a próxima quarta-feira, 25, às 12 horas, no vencimento do prazo de três meses, estipulado em sua compra.

No dia 23, à meia-noite, terminará o contrato de concessão com a Igreja Comunidade Cristã Paz e Vida, do pastor Juanribe Paglarin. Durante o intervalo de 36 horas, uma espera especial será colocada no ar.

Obra do acaso, em todo 25 de setembro se comemora o Dia do Rádio.

A rádio Massa já tem como contratados os comunicadores Rony Magrini, Telma Emerick, Fernando Telles, Márcia Mayumi e Yves Resende, todos com passagens em tantas outras emissoras.

Há a possibilidade da programação diária também contar com a participação do dono Ratinho, algo ainda em estudos pelo seu desejo de fazer algo diferente do que normalmente apresenta na televisão.

A Massa SP - FM virá a se tornar a cabeça de uma rede, hoje com mais de 30 rádios, entre próprias e afiliadas.



Foto: Reprodução/SBT

E mais um...

Daniel Adjuto, do jornalismo do SBT, também no alvo, é um outro nome que a CNN Brasil praticamente dá como certo. Negociação bem avançada, para que ele possa ancorar e fazer reportagens em Brasília.

Agito

O que se observa é que a CNN Brasil, ainda sem estar no ar, continua ocupando espaços importantes em toda a mídia. Fontes de lá dentro revelam que a lista de Douglas Tavolaro tem outros 16 nomes como alvos. Dois deles, seguramente, da Record.

Último trabalho

Fábio Pannunzio, em sua última tarefa como contratado da Band, finaliza uma série especial para o “Jornal da Band” sobre Energia Nuclear. Passo seguinte irá se dedicar exclusivamente a montagem da sua WebTV.

Meio de vida

Participar de reality show, no caso de alguns, virou meio de vida. O cantor Vinicius D’Black, recém-saído do “Dancing Brasil”, já acertou sua entrada no “Canta Comigo”, do Gugu Liberato e da mesma Record. Fora as experiências passadas no SBT e Globo.

Ainda do rádio

Rodolfo Schneider, após assumir a direção executiva do jornalismo da Band, no começo do mês, também continuará com o seu programa diário na BandNews FM. Mas agora em toda a rede e no horário que, durante muito tempo, foi ocupado por Ricardo Boechat.

Espelho meu

Susana Vieira, como sempre, foi um dos destaques no lançamento da novela “Éramos Seis”, segunda, no Rio. E, já na entrada, chamou a luz em cima. Em frente a um enorme espelho, tirou os óculos escuros, deu aquela encarada básica e comentou: “Nossa! Estou bem melhor do que imaginei”.

Bola cantada

E não foi por falta de aviso... Um dia essa história da Record deixar a renovação de contratos para os 44 do 2º tempo ia dar confusão. E deu. Reinaldo Gottino foi um desses casos. Na segunda-feira, 15 dias antes do fim do seu compromisso atual, ele apenas avisou que estava de saída. Se serviu a lição...

Também lá

Mayana Neiva, surpresa de última hora no elenco de “Éramos Seis”, também esteve na festa de lançamento. Será a sua volta às novelas, depois de alguns filmes e séries. A última foi “O Outro Lado do Paraíso”, exibida em 2017.

Fato é que

Ontem, nas primeiras horas da manhã, Fabíola Reipert e Renato Lombardi foram chamados para rediscutir as suas condições contratuais. Inclusive a forma como as ações de merchandising passam a ser redistribuídas, após a saída do Gottino.

Gente de confiança

Todos os apresentadores contratados pela CNN Brasil, além de participar normalmente das reuniões para discussão de formatos de programas, receberam sinal verde para também interferir e sugerir contratações. O “Hora 1”, por exemplo, já é um desses alvos.