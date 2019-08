Questão dos direitos esportivos toma caminhos bem complicados

Band e Rede TV! ainda mantêm alguma esperança, mas as chances de qualquer uma transmitir o campeonato alemão na televisão aberta são bastante remotas. A negociação é muito complicada. Garantidos, só os canais fechados, Fox e ESPN, por acaso, TVs da mesma Disney. A situação em relação ao campeonato francês é semelhante. A Rede TV! já desistiu e só a Band ainda tem alguma esperança, mas sabe que as suas chances também são muito remotas. A DAZN, a dona no caso, só aceita conversar a partir de R$ 30 milhões por temporada. Não é por nada, mas do jeito que vai, com esses grandes grupos entrando com tudo, alguns de origem não tão conhecidas, é difícil saber como vai caminhar a questão dos direitos esportivos. As preocupações no meio já são muito sérias. O mercado, percebe-se, está bem assustado.



Nova série

Terminaram, em São Paulo, as gravações de “Colônia”, do diretor e roteirista André Ristum, série do Canal Brasil, ainda sem data de exibição. Andréia Horta faz uma prostituta, Valeska, que vai parar em um hospício, mesmo destino da personagem de Fernanda Marques, Elisa, confinada porque engravidou antes do casamento. Ainda no elenco, Stephanie de Jongh, Rafaela Mandelli, Eduardo Moscovis, Marat Descartes, Nicola Siri, entre outros.

(Foto: Divulgação)



Complicou muito

A venda do canal Fox Sports está enfrentando sérias dificuldades. Segundo fontes da própria Fox, os resultados negativos da empresa acabaram por surpreender, até assustar potenciais interessados. Torna-se difícil entender, isto sendo verdade, a posição do Cade ao autorizar a negociação.

Cenário nebuloso

Vale sempre destacar que o Fox Sports acabou se constituindo em uma opção das mais importantes para o público. Vindo a se confirmar essa situação complicada, é quase impossível para alguém ou qualquer grupo se interessar pela sua compra. O canal correrá o risco de ser descontinuado, acabando com muitos empregos. Preocupa.

Por via das dúvidas

Todo aquele que vai à TV Globo, no Rio, antigo Projac, ainda encontra os estúdios do “Vídeo Show” do mesmo jeitinho. O programa, vale lembrar, deixou de ser apresentado em 11 de janeiro passado. Ninguém sabe o dia de amanhã.

Está na edição

As gravações do segundo especial de Natal do Porta dos Fundos terminaram na segunda-feira. Já entrou em edição e estará totalmente finalizado em dois meses. No ar, na Netflix, em dezembro.

A propósito

O Porta está comemorando os bons resultados alcançados no primeiro trimestre deste ano. Foi o melhor de toda a história, com seis bilhões de views. E recentemente chegaram à marca de mil esquetes postadas no próprio canal