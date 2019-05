Qualidades do “Power Couple” devem ser reconhecidas

Aliás, a ideia de colocar alguém só cuidando dos seus realities shows, no caso Rodrigo Carelli, foi um acerto importante da Record.



Não tinha outro. O Carelli trabalha com isso desde a primeira “Casa dos Artistas” no SBT. Poucos têm a sua experiência, inclusive no momento de se cercar de uma equipe das mais competentes.

O “Power Couple”, direção do Fernando Porto, deve ser reconhecido pelas suas qualidades.

Além de uma edição das mais precisas, as provas são sempre muito bem elaboradas e passam emoção. Mexem com os participantes e com quem está assistindo.

E o Gugu, tranquilo e novamente num dos seus melhores momentos, parece muito feliz com o que está fazendo.

Esta, pelo menos, é a impressão que passa.

TV Tudo

Aprendizado 1

Os principais executivos do SBT passaram um dia inteiro na Amazon, participando de um curso sobre inovação. Empresa americana, especialista em vender produtos na internet, mas que também entrou no mercado do streaming.

Aprendizado 2

Rogério Gallo, diretor de criação na Record, encontra-se em Atlanta, acompanhando o CNN Fellowship. Trata-se de um programa destinado a clientes da CNN no mundo, com a proposta de vivenciar experiências e uma melhor compreensão do jornalismo.

Especial

O “Altas Horas” deste sábado, na Globo, será dedicado ao Dia das Mães. Paula Toller é uma das atrações, apresentando seus grandes sucessos.

(Crédito Globo/ Divulgação)

Está bem o SBT

É curiosa a relação do SBT com os apresentadores do “Primeiro Impacto”. Os dois se odeiam, mas têm objetivos comuns: querem ser artistas. Um já virou cantor e o outro sonha em comandar um programa de auditório.

Plano é o mesmo

A GGP, do Gugu Liberato, que já tem dois estúdios, um pequeno e um grande, hoje locados para a produtora Floresta, tem planos de, em breve, possuir um terceiro. Se tudo correr como se espera, Gugu pretende construir o maior estúdio para televisão e cinema do estado de São Paulo. Terreno, ali, ele tem de sobra.

Dupla de frente

Depois de décadas na Band, Marcelo Meira (ex-CEO) e Marcelo Mainardi (ex-VP Comercial) lançam a “Eme4uatro Comunicação”. A empresa é especializada em consultoria e vendas. E chega, chegando, com uma carteira de clientes das mais respeitáveis, formada por inúmeras empresas de comunicação do país inteiro. Tupi AM/FM, do Rio, e Rede Cidade, do Ceará, por exemplo.

(Marcelo Meira, Marcos Quintela (Y&R),Tufi Habid(Tupi), Agrício Neto(Claro TV), Marcelo Mainardi, Marco Panza(CIEE) e Josemar Gimenez(Tupi) / Crédito Canal 1)

Mais uma

Pessoal da TV prepara-se para mais uma feira de produtos, desta vez a LA Screenings 2019, em Los Angeles. Evento marcado para a próxima semana, entre os dias 14 e 17.

Oportunidade

A modelo e atriz Aline Riscado terá uma boa oportunidade em “Topíssima”, estreia da Record em 21 de maio, às 19h45. Faz a Luciana, noiva do protagonista Antonio (Felipe Cunha), que se envolve com o vilão Pedro (Felipe Cardoso) e se torna uma de suas vítimas. Vai morrer logo no começo, mas continuará aparecendo em cenas de flashback.

(Crédito Blad Meneghel/ Record TV)

Providências

Com trânsito nas principais plataformas de streaming (Globoplay e Netflix), natural que Maria Casadevall tenha a preocupação em se preparar para possíveis convites de fora. A atriz, após trabalhos seguidos, está mergulhada agora em aulas de inglês e interpretação.

Próxima parada

Após um tempo dedicado ao “Fofocalizando” no SBT, o diretor Márcio Esquilo vai integrar a equipe do “Bake Off”. Isso, quando voltar das férias. O dono do SBT deu ordem para encaixá-lo em outra produção.

Bate – Rebate

· Gozada essa vida... Quando esta santa coluna informou que Luciana Gimenez estaria na campanha do governo para defender a Previdência, ela disse que não...

· ... Agora está? Interessante.

· João Pedro Oliveira, o Serginho de “Malhação: Toda Forma de Amar”, é uma descoberta de Sérgio Moraes e Nill Gray...

· ... A dupla está se especializando em garimpar novos valores.

· Agradecimento ao Walcyr Carrasco e à Editora Planeta pelo envio de “Sobre a Capacidade de Amar e Outros Assuntos Poéticos”...

· ... Já está sendo devidamente devorado.

· Neste domingo, a partir das 21h55, o Canal Brasil transmite ao vivo e com exclusividade a cerimônia de entrega da sexta edição dos “Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americano”...

· ... Desta vez a cerimônia vai acontecer no Teatro Vidanta, em Playa del Carmen, México

· Ex-“The Voice Brasil”, Priscila Tossan participa nesta sexta-feira do “Globo Repórter” e fala sobre timidez.

· O cineasta Allan Fiterman, diretor-geral de “O Sétimo Guardião”, foi um acerto do artístico, Rogério Gomes...

· ...Formaram uma grande dupla, na opinião da maioria dos atores desta novela.

C´est fini

Com passagens por Record e Globo, Sérgio Monte está de volta às novelas, em “Verão 90”. Começa a gravar como Morvan, um pedreiro contratado por Lidiane (Cláudia Raia) para atrapalhar uma obra do casal Manu (Isabelle Drummond) e João (Rafael Vitti).

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!