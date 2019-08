Público ainda torce pelo retorno de Ana Paula Arósio às novelas

Os fãs de Ana Paula Arósio, que certamente acompanharam a exibição de “Terra Nostra” no Viva, sempre alimentam a esperança de que um dia ela possa voltar às novelas ou séries da Globo. O seu último trabalho foi no seriado “Na Forma da Lei” (2010), e parou por aí. E tudo indica que a Ana tirou mesmo a televisão da sua vida. “Não mantemos contato com ela e nem temos notícias”, afirma um importante executivo da Globo a respeito da atriz.

O rompimento entre as partes se deu em 2011, durante os preparativos da novela “Insensato Coração”. Confirmada para viver a protagonista, ela não foi gravar as primeiras cenas em Florianópolis e nem deu maiores explicações, deixando enfurecido o diretor Dennis Carvalho. O mistério em si, é que uma simples falta não seria suficiente para provocar o seu afastamento, com direito até a comunicado oficial. Parece que houve algo mais. Gilberto Braga, em entrevista à revista “Isto é Gente”, chegou a declarar que ela foi “antiprofissional”.

Paolla Oliveira assumiu a personagem e deu conta do recado. E de lá para cá, poucas vezes se viu ou se ouviu falar de Ana Paula Arósio. Foram raros os trabalhos e as aparições.

Nova série



O “Esporte Espetacular”, da Globo, estreia no próximo domingo a série “Uma Copa Chamada Brasil” para celebrar os 30 anos da Copa do Brasil.

Trabalho do repórter Kiko Menezes.

Divisão

“Uma Copa Chamada Brasil” será exibida em três episódios. No primeiro, a história dos seus maiores vencedores, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Corinthians e Palmeiras.

O segundo mostrará as maiores zebras e o último focará nos times que ganharam o torneio apenas uma vez.

Novo golpe

“A Dona do Pedaço”, capítulo desta quarta-feira, vai destacar mais uma tentativa de chantagem de Fabiana (Nathalia Dill).

Ela vai ao encontro de Josiane (Agatha Moreira) na fábrica de bolos e exibe a foto do acidente que matou Jardel (Duio Botta). Fabiana quer o controle da fábrica ou do contrário revelará que Josiane matou o mordomo.

(Crédito: Raquel Cunha/TV Globo)

Caminho contrário

“Drag Me As a Queen”, desenvolvido pela produtora brasileira Movioca e transmitido pelo canal E! para toda a América Latina, será exibido na Holanda com o nome “The Diva in Me”.

Curiosamente a Holanda, reconhecida por ser um país que mais exporta formatos de televisão.

Situação difícil

O Governo Federal sempre foi o principal apoiador do esporte amador, em quase todas as modalidades.

Agora, como não existe patrocínio para mais nada, a situação da maioria é bem desesperadora.

Por exemplo

A próxima temporada do NBB, basquete brasileiro, corre sério risco de não ter transmissão na TV aberta, no caso a Band, como vinha acontecendo.

O patrocínio da Caixa Econômica foi retirado. Ou, pelo menos até agora, não confirmado.

Tá dentro

Aos poucos, a Record vai seguindo com a escalação de “Amor Sem Igual”, novela de Cristianne Fridman que substituirá “Topíssima”.

Lucinha Lins também foi confirmada.

Realidade e ficção

Em “Órfãos da Terra”, na Globo, a roda de conversas do Instituto Boas-Vindas receberá nesta quarta-feira o padre Paolo Parise, que fala sobre seu trabalho em acolher refugiados.

Pároco da Igreja Nossa Senhora da Paz em São Paulo, é também líder do projeto Missão Paz, que acolhe imigrantes de vários países. As cenas vão envolver o padre da ficção, Ângelo Coimbra.

Unificação



Na Band, são fortes os comentários sobre uma suposta unificação das produções dos programas “Aqui na Band” e “Melhor da Tarde” a fim de conter gastos com equipes.

Segundo quem vive o dia a dia da emissora, “isso não vai dar certo”. Na cara que não.

Quebrando marcas

“Bom Sucesso”, novela das sete da Globo, chegou ao primeiro mês no último sábado, chamando atenção para sua audiência.

Em São Paulo, a média parcial foi de 30 pontos. Desde 2006 uma novela das sete não superava essa marca no mesmo período. E, no Rio, 31, a maior no horário desde 2012.