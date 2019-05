Programas religiosos não têm mais o mesmo impacto

Abusos à parte, está bem difícil saber até que ponto continua sendo interessante para as diversas igrejas os tantos horários que ocupam nas emissoras de rádio e televisão.



Será que esses programas ainda apresentam alguma funcionalidade? Ou oferecem retorno à altura?

Se nos valermos simplesmente dos resultados que apresentam é certeza que não. Nenhum, entre os muitos que existem, consegue sair do traço, mesmo com as tentativas de alguns em querer anunciar os seus dons extraordinários.

O que se observa é que já existem prejuízos de parte a parte.

Para a Record e IURD em particular, envolvidas há tanto tempo nessa mistura de TV com religião, este já é um problema declarado e admitido.

No caso delas seria, sim, um milagre haver qualquer satisfação, de um lado ou de outro, se a audiência é comprovadamente nenhuma, por exemplo, durante toda a madrugada. Se no passado este modelo chegou a ser interessante e existiram até tentativas de justificar os altos valores envolvidos, agora ele vai se mostrando, a cada dia, mais ineficiente e malsucedido.

TV Tudo

Que tal?

Diante de tamanho espaço perdido, cada dia mais jogado fora com esses programas inúteis, não seria mais interessante para as igrejas simplesmente trocá-los por inserções de 30 segundos? E tentar fazer um trabalho de maior qualidade, sem apelação.

Não tem como

Roland Garros está demonstrando como determinadas modalidades esportivas, tênis e vôlei entre elas, só adequam suas transmissões aos canais fechados. Na maioria das vezes os jogos não têm hora para começar ou terminar, algo impossível para as redes abertas, diante dos tantos compromissos de grade.

Ensinamento de sempre

Entre os tantos memorandos que o Boni, nos tempos dele, distribuía na Globo, em um deles chamou atenção para que fossem bem moderados o uso de cores berrantes nos cenários. Que o tom pastel fosse preferencialmente utilizado.

E explicava

Dizia o Boni, que nunca os cenários ou figurinos poderiam chamar mais atenção do que a própria cena. Hoje, lamentavelmente observa-se, este seu ensinamento foi esquecido. Inclusive na própria Globo. Os tons exagerados e desnecessários jogos de luzes, de maneira geral, tomaram conta.

Rádio do Neto

A rádio Craque Neto tem registrado resultados bem interessantes nas transmissões de futebol. Na maioria das vezes com números de visualizações superiores aos das emissoras convencionais. O recorde, mais de 600 mil, foi no jogo Santos e Corinthians, nas semifinais do Paulista.

E outra...

O pensamento do Neto é, daqui 4 anos, deixar o Brasil e morar em Orlando. Lá ele já tem alguns negócios, inclusive um Food-Truck, que irá promover em julho, o jogo dos Amigos do Zinho contra os Amigos do Neto. Rivaldo, Chicão, Doni e Renato Abreu, entre outros e além dos dois, já confirmaram presença.

Evento especial

A Globo vai com força máxima para a transmissão da final da Taça das Favelas, marcada para este sábado. A narração será de Cleber Machado, com comentários de Casagrande, marcando também a estreia de Felipe Andreoli no “Globo Esporte-SP”.

Reuniões

Entre executivos e jornalistas, uma turma da CNN americana está em São Paulo, participando de várias reuniões de trabalho com o pessoal da CNN Brasil. Devem continuar por aqui até o final da semana.

Três pistas

Ontem, logo depois de apresentar o “Aqui na Band”, Silvia Poppovic e Luis Ernesto Lacombe seguiram para o SBT. Eles participaram das gravações do “Jogo das 3 Pistas” com Silvio Santos. O diretor Vildomar Batista acompanhou seus comandados.

Tamanho Família

Letícia Colin será uma das atrações do “Tamanho Família”, na Globo, no próximo domingo. Ela levou para o programa os pais, Zélio e Analdina, além da tia Adriana Colin - sua inspiração artística.

(Crédito Globo/ Paulo Belote)





Copa América

O Grupo Globo definiu o plano de cobertura da Copa América, que acontece no Brasil a partir de 14 de junho. Globo e Globoesporte.com transmitirão todos os jogos da nossa seleção, com Galvão Bueno, Casagrande e Junior, e outros quatro confrontos (Argentina x Paraguai, Uruguai x Equador e Catar x Argentina, pela primeira fase, e mais um jogo das quartas de final), nas vozes de Cleber Machado, Luis Roberto e Gustavo Villani e com comentários de Caio Ribeiro e Roger Flores.

O SporTV terá o brasileiro Zé Roberto, no “Seleção SporTV”, enquanto o uruguaio Lugano e o paraguaio Gamarra participarão do “Troca de Passes”.

Bate – Rebate

· Mel Fronckowiak está confirmada na apresentação do próximo “Troca de Estilos”, do Discovery.

· O arquiteto e designer Maurício Arruda é o novo colaborador da BandNews FM...

· ... Vai estrear segunda-feira com a coluna “Casa é Comigo”, ao lado da jornalista Carla Bigatto...

· ... No ar em três horários diferentes, 4h17, 11h17 e 17h37.

· Benedito Ruy Barbosa está trabalhando na ideia de uma nova novela...

· ... Rascunhando ainda, segundo ele...

· ... E um trabalho que não tem nada a ver com “Arroz de Palma”, escrito pela sua filha Edmara Barbosa em parceria com Bruno Luperi, neto.

· Direção da Band considera da maior importância a colocação de um jornal na hora do almoço...

· ... A grande questão é a definição do horário...

· ... Os programas esportivos, além de boa audiência, estão entre os que mais faturam com merchandising.

· A jornalista Andrea Dantas deixou a direção de Comunicação da Band.

C´est fini

Ao final do jogo de quarta-feira, vitória sobre o Botafogo, em João Pessoa, com o Fortaleza sagrando-se campeão, o SBT renovou as transmissões da Copa do Nordeste na TV aberta por mais três temporadas.

Em 2020, a competição voltará a contar com a participação dos 16 times mais importantes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!





Colaboração: José Carlos Nery