Programas de domingo erram no conteúdo, na luz e nas cores

Assim como na vida da maioria das pessoas, também na televisão o domingo nunca será igual a todos os outros. Os seus programas, nesse dia, exigem um tratamento diferente, mais especial. É preciso trabalhar com maior suavidade e luminosidade. Embora visto como cafonice por quem nada entende, não há nada mais didático ou funcional que o cenário do mestre Silvio Santos. Fundo em tintas suaves, transmitindo luminosidade, e sem luzes coloridas piscando, que possam desviar a atenção do telespectador. Não se faz um cenário todo rebuscado, com fundo preto e piso de palco preto, como se fosse uma boate dos anos 1980, num programa de variedades em plena hora do almoço, caso do “Domingo Show”. Não combina. E vamos combinar que para tantos dramas e tristezas, já nos bastam os outros dias da semana, daí o bom Ibope do Celso Portiolli no SBT, frente ao concorrente Geraldo Luís, na Record. Um alegre, tentando levar na brincadeira, e o outro, carregando na tinta e arrastando o mesmo triste assunto por duas ou três horas. Quem aguenta?

Programação

A partir da próxima sexta-feira, dia 9, o "Repórter Eco" (inédito) será exibido às 23h15, pela TV Cultura. A reprise continuará ocupando os finais de tarde de domingo, às 17h30.

Trabalho encerrado

Chegaram ao fim as gravações do novo “Superbonita”, comandado por Camila Pitanga, que estreia nessa quarta-feira no GNT. Âncora do “Jornal Nacional”, Renata Vasconcellos também marcou presença na série de entrevistas.

Mudou, mas não mudou

A novidade é que a Net já virou Claro TV. O atendimento arrastado e os problemas, Televisão e Internet, é que também poderiam mudar. Pelo menos até agora continuam sendo os mesmos de sempre.

Estreia

Ingrid Guimarães estreia nesta terça-feira, às 23h30 no GNT, a série “Além da Conta – Tem Wi-Fi”. Em oito episódios, ela vai investigar como os brasileiros lidam com as redes sociais, a tecnologia e os aplicativos mais comuns em seus vários círculos sociais. Fernanda Souza, Sabrina Sato e Bella Falconi participam do primeiro programa com o tema “Invejinha”.



Sem surpresa

Perfeitamente natural o interesse de outras emissoras nos trabalhos de Dony De Nuccio e Mauro Naves, que acabam de deixar a TV Globo. Nenhum dos dois cometeu crime nenhum. Podem, no máximo, ter violado uma norma da empresa.

Conversas

O fato é que até a próxima sexta-feira Dony De Nuccio já deverá definir seu próximo compromisso na televisão. Serão muitas as conversas. Depois disso, o jornalista vai viajar e ficar 15 dias fora, uma vez que já estava com 30 dias de férias para tirar na Globo. Importante: além do jornalismo, De Nuccio não descarta uma investida na área de entretenimento.

Mais do mesmo

Esse era o meu medo... Ontem, na estreia do “Bora São Paulo”, o jornalismo da Band se encarregou de prender os apresentadores Joel Datena e Laura Ferreira atrás de uma bancada. Os dois amarrados, impedidos de uma melhor comunicação com o público. Resultado: deu um de média, entre 7h e 9h da manhã, atrás de Globo, SBT e Record.

De volta

Fátima Bernardes reassume o comando do “Encontro”, na Globo, nesta terça-feira. Patrícia Poeta volta a ser exclusiva do “É de Casa”.

Aprovada

A teledramaturgia da Globo deu sinal verde para o início de produção de “Filhas de Eva”, série de Adriana Falcão. Leonardo Nogueira vai dirigir. Vanessa Giácomo e Giovanna Antonelli estão confirmadas no elenco.