Programação desastrosa coloca TV Gazeta em situação muito difícil



Fica agora a grande questão: quais planos a direção da TV Gazeta tem pela frente, após decidir o fim dos programas de Celso Zucatelli e Ronnie Von? Se com eles, nomes conhecidos do público, a situação já era bem desconsoladora – 12º lugar em junho, atrás de todos os canais abertos e muitos outros da TV fechada, o caminho natural só nos leva a um cenário muito pior. Zucatelli e Ronnie, nos horários que ocupavam, foram substituídos por reprises e a programação da Gazeta, a que é produzida por ela, se caracteriza por ser uma só: todos os programas têm o mesmo DNA ou uma fórmula única: apresentadora, participantes convidados – alguém com fofocas e uma cozinheira. Como únicas diferenças, o “Gazeta Esportiva” e o “Jornal da Gazeta”, mas aí já no comecinho da noite. Não bastasse tamanha mesmice, das 24 horas do dia, 13 estão nas mãos de igreja ou programas de televendas, com mais duas agora, na hora do almoço, pingando na área à espera de um comprador interessado. Um quadro desanimador e só em condições de piorar ainda mais.

Desfalque

O “Conexão Repórter”, do Roberto Cabrini no SBT, acaba de perder uma das suas principais peças. O chefe de reportagem, Tiago Samora, pediu demissão e vai para o núcleo investigativo da Record.

Só mais um

A saída de Tiago Samora é só mais uma que entra na lista dos tantos que têm trocado o SBT pela Record nesses últimos tempos. E todos valores bem importantes. O pior, sabe-se, é que outros já estão em vias de tomar o mesmo caminho.

E vamos combinar

O tal “acordo de cavalheiros” entre Edir Macedo e Silvio Santos, apregoado às tantas especialmente depois da criação da tal Simba, sempre foi colocado em dúvida. Na prática, percebe-se, nunca existiu.

Saindo

Nesta semana, quatro produtos deixam a programação da Globo. Hoje, vai ao ar o último episódio de “Cine Holliúdy”, com a participação especial de Michel Melamed, marido da protagonista Letícia Colin, fazendo um diretor de televisão. Também nesta terça, chega ao fim a temporada de “Carcereiros”; na quinta, “Sob Pressão” e, na sexta, acontece a exibição do último capítulo de “Verão 90”.

Gravações

O SBT marcou para quinta e sexta-feira próximas as primeiras gravações do novo “Topa ou Não Topa”, formato da Endemol Shine, com apresentação de Patricia Abravanel. A estreia já pode ser anunciada para o dia 17 de agosto, um sábado.

Pela ordem

Desde a sua edição dessa segunda-feira, o “Jornal da Record” passou a abrir espaço para a cobertura dos Jogos PanAmericanos, inclusive contando com o trabalho do pessoal que já está em Lima. A partir de hoje o mesmo passa a acontecer em outros telejornais da casa, a partir do “Fala Brasil”.

Atrás de seguidores

Depois da Vivi (Paolla Oliveira) e Josiane (Agatha Moreira), Kim, personagem de Monica Iozzi, agora vai cuidar das redes sociais do lutador de boxe Rock (Caio Castro). A parceria de trabalho vai começar a partir do capítulo de 3 de agosto em “A Dona do Pedaço”.





(Crédito: Globo/Estevam Allencar)

Escalação

Ainda em se tratando do Pan, a Record definiu que a cerimônia de abertura terá a transmissão de Lucas Pereira, com as participações de Virna e Luísa Parente. Na mesma sexta-feira, Adriana Araújo e Mylena Ciribelli entram no “Jornal da Record” para destacar o mesmo acontecimento.

Nada mais louco

Apesar das tantas reclamações e de um problema tão escancarado, a direção da Band parece que não está nem aí, nada interessada em resolver a mistura da dublagem com o original em “Ouro Verde”. Poucas vezes se viu algo tão confuso. Estão jogando a novela no lixo.