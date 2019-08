Programa de Sandra Annenberg completa cinco anos na Globo

O “Como Será?”, apresentado por Sandra Annenberg, completa cinco anos de Globo na manhã deste sábado, com direito a uma edição especial. Dentre outras surpresas, uma arquibancada no estúdio para receber os seus cinco repórteres - Alexandre Henderson, Júlia Bandeira, Mariane Salerno, Renato Cunha e Rogério Coutinho - e também cinco telespectadores fiéis. A ideia é que todos conversem sobre o que o programa ensinou no período. Haverá ainda um quinteto musical, integrantes da Banda Anelo, que foi criada com o objetivo de ensinar música gratuitamente na periferia da cidade de Campinas (SP). Como se sabe, Sandra também é titular do “Jornal Hoje” e partiu dela, em março, o pedido para deixar de apresentar o "Jornal Nacional". Para priorizar esses dois programas, ela abriu mão de integrar o time de plantonistas do principal telejornal da casa. A atração dos sábados passou a ocupar em agosto de 2014 a faixa do “Globo Cidadania”, que reunia “Globo Educação”, “Globo Ciência”, “Globo Ecologia”, “Globo Universidade” e “Ação”. “Como será dar à luz um programa inovador, questionador e que só traz boas notícias? Depois de cinco anos no ar, vimos que é possível melhorar o mundo, que dá trabalho sim, é desafiador, mas em equipe tudo fica mais fácil”, diz Sandra.



Cantor na novela

O cantor Lucas Lucco acaba de acertar sua volta às novelas da Globo. Após “Malhação”, “Rock Story” e “Sol Nascente”, ele vai aparecer em participação especial em “A Dona do Pedaço”. Os detalhes ainda serão informados pelo autor Walcyr Carrasco.



Jogos históricos

O canal SporTV irá exibir, entre este mês e outubro, uma série de dez jogos históricos da NBA. Serão dez partidas marcantes, uma por semana, com narração e comentários de profissionais dos canais. Dentre os confrontos escolhidos, o jogo 6 das Finais de 1998 - último título de Michael Jordan pelo Chicago Bulls (contra o Utah Jazz); a partida entre Los Angeles Lakers e Toronto Raptors em 2006, quando Kobe Bryant marcou 81 pontos, e o jogo 5 entre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons pelas finais da Conferência Leste (LeBron James anotou 48 pontos).



Tudo certo

A Globo já tem definida uma segunda temporada de “Cine Holliúdy” e a proposta de manter o mesmo elenco da primeira. Só não existe ainda uma data para as gravações, em função dos compromissos dos seus atores, dentro e fora da televisão. Letícia Colin, por exemplo, está no início da sua gravidez.



Pela ordem

Maisa vai receber o trio do “Bake Off”, neste sábado, no seu programa do SBT: Nadja Haddad, Beca Milano e Olivier Anquier. E no outro, dia 17, as irmãs Abravanel, Patrícia e Rebeca.