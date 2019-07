Programa da Fátima pode não ser melhor ou pior que os outros. É diferente

O “Encontro”, da Fátima Bernardes, e aí vai do gosto de cada um, pode até não ser considerado o melhor entre os vários programas da manhã e da tarde, mas considerando-se as opções disponíveis é o único que sai do lugar comum ou da insuportável mesmice. A diferença, das mais significativas em relação aos demais, é que o dela não tem culinária, item que se tornou obrigatório e imprescindível para a sobrevivência da absoluta maioria. Talvez por isso se destaque mais. Além de saber conduzir e se colocar com muita simpatia, leveza e elegância, à Fátima também é oferecida essa possibilidade de se renovar permanentemente. No seu “Encontro” não existe o preestabelecido. Nada se repete ou faz parte de uma cartilha. Ao contrário, o que passa como principal obrigação é que o seu público ou os próprios convidados devem ser surpreendidos todos os dias. Um resultado, como se vê, dos mais merecidos e que não acontece por acaso. Tem um trabalho por trás.

Hassum na saideira

Neste próximo domingo vai ao ar o último episódio desta temporada do programa “Tamanho Família”, apresentado por Márcio Garcia. Numa dessas coincidências, Leandro Hassum, que deixou a Globo, será um dos participantes. O comediante, além da mulher Karina, levou a filha Pietra e o amigo de infância e assessor de imprensa, Bruno. A disputa é contra Simone e Simária.



(Crédito: Paulo Belote/Globo)





Prejudicada

A saída de Humberto Martins, inexplicável até agora, comprometeu seriamente a participação de Dira Paes em “Verão 90”. A sua personagem, bem importante e presente no começo, foi se desmanchando com o correr da história. Para uma atriz do tamanho dela, lamentável.

Descanso

Na Band, as principais decisões sobre mudanças na programação, previstas para este semestre, terão que esperar pelos primeiros dias de agosto. O dono e presidente, Johnny Saad, está em férias e só deverá reassumir as suas atividades no dia 28.

Por enquanto

Em se tratando de Band, somente a estreia do “Bora São Paulo”, com Joel Datena e Laura Ferreira, está confirmada para o dia 5 de agosto. Sobre o novo jornal das manhãs, apresentação do Luiz Megale, não há ainda nada definido.

Gramado

Antes da estreia nos cinemas em 26 de setembro, a cinebiografia de Hebe Camargo, “A Estrela do Brasil”, será uma das atrações da mostra competitiva de longas da 47ª edição do Festival de Gramado. Exibição marcada para o dia 16 de agosto.

Está aprovada

A série “Amor Crônico”, de Mariana Santos e Marcelo Serrado, está aprovada pelo GNT. Mas por causa dos compromissos que os dois atores já assumiram, só entrará em produção no ano que vem.

Parceria

Está tudo caminhando para que a produtora Casablanca assuma a substituta de “Topíssima”, “Amor sem Igual”, na Record. Segundo fontes da emissora, a tendência é essa.