Primeira reunião do programa da Sabrina serviu para marcar a segunda

Na segunda-feira, a Record realizou a primeira reunião de produção do novo “Domingo Show”, que terá apresentação de Sabrina Sato. A princípio trabalha-se com a ideia de estrear mesmo em novembro, na saída do Geraldo Luís, mas a possibilidade de deixar para o ano que vem também não é descartada. Entre as definições, ao encontro do que se antecipou por aqui, em vez das 4h45 atuais, o programa terá no máximo duas horas de duração. E no lugar da Rita Fonseca, como aconteceu até agora com a Sabrina na Record, ela será dirigida por João Scortecci e Rafael Boucinhas. Em vez do entretenimento, o jornalismo ficará responsável pela sua produção. Ainda em relação ao início de trabalhos deste novo programa, bem definiu um alguém diretamente envolvido no projeto: “Nada de importante foi falado. A primeira reunião, como sempre, só serviu para marcar a segunda”.

Nada com isso

A Ancine acaba de liberar R$ 12 milhões para a Paris Filmes produzir o longa “Silvio Santos Vem aí”, baseado no livro “Silvio Santos – A Biografia”, escrito por Marcia Garcia e Anna Medeiros. O SBT faz questão de ressaltar que trata-se de um “filme não autorizado”.

Entrevista

Camila Pitanga conversa nesta quarta-feira no programa “Superbonita”(GNT), às 23h, com a âncora do “JN” Renata Vasconcelos. No tema “a beleza do tempo”, a jornalista fala sobre seu processo de assumir os fios brancos. Para ela, beleza vai muito além do físico: “As mulheres não têm só um padrão de beleza, muito pelo contrário, são muitas referências e padrões. Ganhamos em liberdade de escolha”, diz Renata.

Em vias de

Não tem nada assinado ainda, mas está bem avançada a negociação da CNN Brasil com a Net, para a distribuição do canal. Há um trabalho em desenvolvimento também com outras operadoras. A expectativa, na ocasião do lançamento, é ter assegurado um mínimo de 10 milhões de assinantes.

Não deu no bico

Domingo, depois de muito tempo, a Band voltou a vencer a Rede TV! na média/dia e com 20% de vantagem: 1,8 contra 1,5, das 7h às 24h. E fez isso com aquilo que ficou conhecida pelo público: muito esporte ao longo da programação, temperado com filmes e um programa de entretenimento ao final da noite.

Agora tem o seguinte

No último “Band Esporte Clube”, Renato Gaúcho foi creditado como volante do Grêmio. Nada consta na biografia dele a respeito. Atacante no passado e treinador atualmente sim. Mas só isso.

Norma da casa

Assim como “A Dona do Pedaço”, que tem nos créditos “novela criada e escrita por Walcyr Carrasco”, a Globo adotou este procedimento nos demais horários da teledramaturgia. Isto após as acusações de plágio dirigidas a “O Sétimo Guardião”, na sua exibição.

Participação especial

Júlio Andrade será Sinésio, irmão e sócio de Selma, personagem de Adriana Esteves em “Amor de Mãe”, novela da Manuela Dias, que vai substituir “A Dona do Pedaço” na Globo. Uma participação especial. Mesmo encontrando resistências, a todo custo, ele vai querer vender o restaurante português da família.

Forte candidata

O jornalismo da Record sempre trabalhou com a possibilidade de buscar alguém da rede para o lugar de Carla Cecato no “Fala Brasil”. Mariana Bispo, repórter do Rio, está entre as mais cotadas. Na segundafeira, ela passou o dia em São Paulo por conta disso.