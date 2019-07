Porchat tem a TV Globo por trás no seu novo programa do GNT



Diferentemente dos tempos de Record, Fábio Porchat não terá maiores dificuldades em levar bons convidados no seu novo programa do GNT. Demonstrando um pouco disso, nas duas gravações desta quarta-feira, com jornalistas na plateia, ele irá receber Claudia Raia, Ney Latorraca e Marcos Veras primeiro, e Regina Casé, Ingrid Guimarães e Alex Escobar depois. Um deles será escolhido para a estreia. E já existem mais dois prontos, com as participações de Lúcio Mauro Filho, Zeca Camargo e Katiuscia Canoro em um, e Dani Calabresa, Fátima Bernardes e Chay Sued no outro. Tudo saindo conforme o planejado, criando em todos uma expectativa das mais interessantes e uma alegria muito grande em contar com atrações de peso. A possibilidade de ter o elenco da Globo à disposição será um facilitador importante para este novo lançamento do canal GNT. “Que História é Essa, Porchat?” estreia na próxima terça, dia 6.

CNBB

A TV Aparecida exibe nesta quarta-feira, a partir das 20h, a cerimônia de entrega do 52º Prêmio de Comunicação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). A premiação é dada a produções de diferentes mídias que destacam valores humanos e cristãos em suas obras.

Desfalque

Deborah Secco não vai mais integrar o elenco da comédia “Deus Não Erra”, com filmagens agora em agosto. Luciana Paes, atualmente no “Zorra”, entra em seu lugar. A coincidência com o início dos trabalhos da novela “Salve-se Quem Puder”, na Globo, determinou a substituição.

Vale acrescentar

Convém salientar que, independentemente da estreia de um novo jornal às 22 horas, o “Jornal da Noite” será mantido em seu horário habitual na Band. Apresentação seguindo com Fábio Pannunzio.

Laços de família

Em cena prevista para ir ao ar a partir de hoje em “A Dona do Pedaço”, Maria da Paz (Juliana Paes) e Fabiana (Nathalia Dill) se encontram no apartamento da boleira. A ex-noviça vai para conhecer o local já que pensa em adquirir o imóvel e nem imagina que está diante de sua tia. Maria também não desconfia do parentesco.

(Crédito Raquel Cunha/TV Globo)



Próxima das seis

Antonio Calloni segue a rotina de bons papéis em produções da Globo, após “O Sétimo Guardião” e “Assédio”. Na próxima novela das seis, “Éramos Seis”, ele viverá um dos protagonistas, Júlio, marido de Lola (Gloria Pires).

Jornalismo

Boris Casoy, após período de férias, reassume nesta quarta-feira seus trabalhos no “Rede TV News”, na Rede TV!. Durante sua ausência, Augusto Xavier marcou presença na bancada.

Aberração

A Band, tapando buraco da sua programação na segunda-feira, está reprisando “Uma Escolinha Muito Louca”, classificado como programa de humor. Só que longe disco. Caso até de lançar um desafio a quem encontrar algo mais tosco.



E com agravantes

Ao se decidir por um produto tão ruim, gravado em 2010, não foram considerados aspectos dos mais importantes. O pior deles é que, para efeito de comparação, a “Escolinha” original, do Chico Anysio no Viva, e do Bruno Mazzeo, em nova temporada na Globo, seguem com suas exibições normais. Está difícil. A Band, antes, ainda errava no atacado, mas acertava no varejo. Hoje, nem isso.

Dupla afinada

Entre as mudanças realizadas no “Jornal da Cultura”, a escolha das suas apresentadoras Karyn Bravo e Ana Paula Couto foi das mais acertadas. Experiência conta. As duas têm fichas extensas de bons serviços prestados.

Jogando contra

O cenário do novo “Jornal da Cultura” impressiona, mesmo parecendo um puxadinho do antigo. O que não funciona, e não se deve insistir com isso, é rechear a tela com tantas informações. Além da apresentadora colocar um assunto, existem dois outros em enormes caracteres, um sem nada a ver com o outro. É o caso de perguntar em qual o telespectador deve prestar atenção.