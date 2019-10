Personagem do Fagundes presta serviço de utilidade pública

Personagem do Fagundes, em Bom Sucesso, presta serviço de utilidade pública

Um dia, bem lá atrás, encontrei Antonio Fagundes numa lanchonete do Cal Center, na Faria Lima, ele quietinho num canto, completamente entregue a leitura de um livro. Provavelmente usou aquele momento como espera dos vários cinemas que existiam lá. Curioso é que, mesmo sendo ele uma pessoa já conhecida, nem eu e nem ninguém, entre os tantos que passaram por ali naquele momento, tivemos a ousadia de interrompê-lo com um cumprimento ou pedido de autógrafo. Naquele tempo, década de 1990, nem se imaginava que um dia a selfie viria a existir. Pois bem, hoje, em “Bom Sucesso”, em uma iniciativa das mais interessantes dos autores Rosane Svartman e Paulo Halm, encontramos o personagem Alberto Prado, do Fagundes, dono da editora de livros, Prado Monteiro, às voltas com uma grave crise financeira. Nada mais oportuno, principalmente porque o mercado do livro, aqui do lado de fora, também atravessa o seu momento mais difícil – livrarias fechando as portas e as que bravamente resistem, registrando seguidas quedas de vendas. A literatura juvenil e artes têm os piores desempenhos. Quem sabe a força de uma novela possa contribuir para aliviar um futuro com perspectivas tão ruins.

Time completo



“Salve-se Quem Puder”, a próxima novela das sete, está com o seu elenco completamente fechado. Espaços, só para participações especiais ao longo da trama. Andressa Robles, Cláudio Olegário, Lívia Inhudes, Bárbara Sut, Giordano Becheleni, Aline Dias e Nina Frosi (foto) estão entre os últimos convocados.

(Nina Frosi / crédito João Cotta/TV Globo)

Grade

Tradicional atração do fim de ano, o “Show da Virada” já tem a sua gravação marcada para 19 de novembro. O trabalho está marcado para os Estúdios Globo, no Rio.

Necessário reconhecer

Tão criticado em outras ocasiões por aqui, é válido reconhecer que o “Zorra”, hoje, atravessa uma de suas melhores fases. O quadro do avião, com Maria Clara Gueiros, valeu o programa do último sábado.

Fumaça branca

Não sei se hoje ou amanhã, mas certeza que a CNN Brasil ainda no decorrer desta semana deve anunciar outras contratações. E parece que novos comentaristas.

Dia de estreias

“Acredito que em ‘Segunda Chamada’ as pessoas vão torcer pela educação, já que a série é absolutamente inspirada na realidade em que a gente vive”. Recado de Paulo Gorgulho, que faz o Jaci, diretor de uma escola voltada para jovens e adultos do ensino noturno. Estreia hoje na Globo, logo após “Filhos da Pátria”, outra novidade da Globo.

(Crédito: Globo/ Maurício Fidalgo)

Jornalismo

Desde a edição de segunda-feira, o “Jornal da Band” apresenta a série “É bom, é nosso”, mostrando algumas das mais valorizadas iguarias brasileiras. Trabalho do repórter Márcio Campos.

Cheirando a tinta

O novo cenário do “Fala Brasil”, da Record, será apresentado na próxima segunda-feira, quando Salcy Lima passará a formar dupla com Roberta Piza. A bancada, aliás, ficará no mesmo estúdio do “Jornal da Record”.

Audiência

Na semana de estreia de Maria Julia Coutinho como titular do “Hoje”, entre 30 de setembro e 4 de outubro, o jornal registrou média de 12 pontos e 28% de participação em São Paulo. No Rio, 17 pontos com 38% de share. Também um ponto acima da média da faixa e share de 2 pontos acima.

Futebol europeu 1

A ESPN se mobiliza para a cobertura de clássicos do futebol na Inglaterra e Espanha na semana que vem. O narrador Paulo Andrade e o comentarista Mauro Cezar Pereira estarão em Manchester, no estádio Old Trafford, para Manchester United e Liverpool, no dia 20, com reportagens de João Castelo Branco e Natalie Gedra.

Futebol europeu 2

Já no dia 26, confronto no Camp Nou, Barcelona X Real Madrid, a ESPN também marcará presença com o narrador Rogério Vaughan e os comentaristas Paulo Calçade e Fábio Luciano. Natalie Gedra, nas reportagens, desta vez terá a companhia de André Linares, correspondente na Espanha.

Virando a página

A equipe de “A Dona do Pedaço” já entrou no modo “reta final” para os trabalhos da novela, que fica no ar até a segunda quinzena de novembro. No texto, sem surpresas, Walcyr Carrasco está disparado.