Paralisação levará TVs a um total replanejamento do calendário

Assim como em tantos outros setores, na TV também a incerteza é muito grande com relação a prazos e a possibilidade de restabelecer a antiga ordem dos trabalhos.

Ainda não há a mínima segurança de se planejar qualquer coisa.

Por enquanto, entre as principais, casos de Globo, SBT e Record, nada está sendo previsto antes do final de junho ou julho.

Há o entendimento que, como melhor dos cenários, só mesmo a partir do segundo semestre haverá a possibilidade de retomar as produções do entretenimento.

Por aí se entenda, gravações de novelas e programas, o que também levará essas emissoras a replanejar tudo o que estava previsto para este ano.

Muito do que foi pensado, ou será transferido ou simplesmente colocado de lado.

O SBT, como exemplo, só iniciará as gravações da segunda temporada de “Poliana” em 2021.

Fina Estampa

Teodora, vivida por Carolina Dieckmann, começa a aparecer em “Fina Estampa” no capítulo de segunda-feira. Aguardando, como todo mundo, a crise do coronavírus passar, ela fala da personagem: "A Teodora é inconsequente, interesseira, mas tudo com uma certa leveza. Ela não é uma vilã, apesar de fazer coisas bem feias. As roupas dela são excelentes. Foi um trabalho muito feliz".

Na mesma

Em nada se alterou a situação de Lívia Andrade no SBT, após deixar a apresentação do “Fofocalizando”. Ela cometeu, sim, um engano: foi levada ao erro por uma informação falsa. Mas quem nunca?

Linha direta

O que chama um pouco atenção nessa situação da Lívia, é que as decisões tomadas pela direção do SBT jamais foram impulsionadas por estranhos. Nunca de fora para dentro. Ainda mais, no caso de agora, por alguém da Igreja Universal.

Curiosa situação

Uma igreja, como a Universal, deveria ser a primeira a pregar a paz e saber perdoar. Mas não. Ao contrário. Lívia Andrade reconheceu publicamente que errou. Assim mesmo a sua cabeça foi pedida.

Antecedente

O caso da Lívia Andrade foi agora, mas antes, e todo mundo deve lembrar, algo semelhante aconteceu com a Rachel Sheherazade. Ela também enfrentou problemas, foi afastada do “SBT Brasil”, porque um anunciante pediu a sua cabeça.

Não custa?

A Globo, em suas equipes externas, tem usado mais de um microfone. Um para o repórter ou outros para eventuais entrevistados. E o que se informa, todos sendo higienizados antes que qualquer utilização.

Porém...

Nisso, que a Globo também deveria ser copiada, ela não é. Na maioria das emissoras, de forma escancarada e como mau exemplo, o que se verifica é que o microfone é o mesmo para o repórter e entrevistado. Um perguntando, o outro respondendo e o perigo à solta.

Não para

Impedido de continuar com as gravações, assim como tantos, Fábio Porchat resolveu usar entrevistas gravadas na primeira temporada do programa e, com nova montagem, para o “Que História é Essa, Porchat?”, não sofrer solução de continuidade. Serão montadas edições por assunto.

Problema técnico

A Claro/Net está apresentando problemas com a Band no Paraná. A programação continua normal, mas sempre com a tela de informações anunciando Futebol Feminino.

Sessão de filmes

A Record escolheu a animação “Meu Malvado Favorito 2”, para exibição no “Cine Maior”, neste domingo, às 13h30. É a sessão de filmes definida para o lugar da Sabrina Sato.

Lançamento

Patrícia Abravanel também vai lançar seu próprio canal no YouTube, prometendo para todas as quintas-feiras um vídeo diferente. O primeiro, o da estreia, será com Iris Abravanel, sua mãe, quase um passeio na vida pessoal das duas, com revelações bem interessantes.

Movimentação

A pedido do SBT, os atores de “As Aventuras de Poliana” começaram a fazer lives no Instagram da novela. Todos os dias, a partir das 17h. Uma ação importante, para mexer com os contratados e o público.

Bate – Rebate

·A 104 FM, emissora do Grupo Pampa, se consolidou na liderança entre as rádios musicais de Porto Alegre...

·... De acordo com as últimas pesquisas, está atingindo mais de 611 mil ouvintes.

·Está tudo esquematizado para a nova temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”...

· ... Só não há decisão de quando será possível colocar o trabalho em prática...

· ... A princípio, a ideia era iniciar a sua exibição em meados de julho...

·... Mas já se trabalha com a possibilidade de deixar para setembro.

·A interrupção da produção de entretenimento não é um problema só daqui...

·... Quase no mundo inteiro isso vem acontecendo...

·... Mesmo depois que tudo passar e o problema da pandemia for contornado, ainda será necessário certo tempo para tudo voltar ao que era.

·Está ficando curioso o trabalho das assessorias de comunicação de várias TVs...

·... Quando localizadas e chamadas a se posicionar sobre determinado assunto, ou não respondem ou não podem se manifestar sobre aquilo...

·... Aí, quando alguma coisa é publicada, esperneiam. Dizem que tem perseguição etc. Aí é complicado...

·... Esse mundo está bem estranho.

C´est fini

"Êta Mundo Bom!", primeiro, e "Avenida Brasil", depois, vão dividir apenas uma semana no "Vale a Pena Ver de Novo", a partir do dia 27 de abril. Do dia 4 de maio em diante, espaço para a novela de Walcyr Carrasco.