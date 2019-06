Operação de risco: Rede TV! comemora os bons números do programa

Na Band, claro, isso não seria diferente, e vai daí que os seus responsáveis atuais decidiram dar um tempo ou colocar um fim nas novelas turcas, trazidas pelo ex-diretor Diego Guebel. Ainda não há uma posição oficial sobre essa situação, mas é o que já foi estabelecido, assim como a decisão de colocar no ar as chamadas de “Ouro Verde”, escrita por Maria João Costa, para o lugar de “Minha Vida” e estreia agora em julho. Novela portuguesa, com certeza, e reunindo brasileiros conhecidos, como Zezé Motta, Silvia Pfeifer e Gracindo Júnior, veiculada pela TVI. Será dublada. Como justificativa para o afastamento das turcas, os índices de audiência, baixíssimos, não vinham compensando o investimento. Em tempo: a autora Maria João Costa é conhecida como “a Glória Perez de Portugal”.



Essa é boa

Em meio a todo esse impasse, quase uma novela, que a contratação do Ivan Moré se transformou, em alguns setores da Record o sumiço dele já é levado no bom humor. O que mais se ouve é:

- e aí, o Bonner apareceu? Deu sinal de vida?

Lado sério

Ainda quanto a este caso do Ivan Moré, nem as pessoas que, por parte da Record, vinham negociando com ele acreditam mais em um final feliz. O desgaste foi muito grande. Ficou quase impossível fechar.

Comemoração

Ontem, a equipe do “Operação de Risco” e chefias do jornalismo da Rede TV!, dirigido por Franz Vacek comemoraram em uma churrascaria de São Paulo a boa audiência do programa. Nos dois últimos sábados, foi terceiro lugar, perdendo para Globo e SBT, mas ganhando da Record.

No Serginho

O músico Ferrugem é o convidado do “Altas Horas” no próximo sábado e relembra sua amizade com Gabriel Diniz, morto em maio em queda de avião no Sergipe. “Gabriel foi um amigo que fiz na estrada. Nós nos gostávamos de verdade. Um pouco antes do acidente fizemos um show juntos, em Feira de Santana e, ao final, conversamos sobre uma música que iríamos gravar”, comentou Ferrugem na gravação.

Teve acerto



Diferentemente de antes, quando pagava do próprio bolso, a partir de agora o SBT passará a fornecer passagens para os deslocamentos do Leo Dias entre Rio e São Paulo. Aliás, nesta quinta, mesmo feriado, “Fofocalizando” ao vivo, para comemorar o aniversário de Lívia Andrade.

Constatação

O ex-jogador paraguaio Gamarra veio ao Brasil, segunda-feira, especialmente para participar de um “Debate Final” no Fox Sports. Questionado sobre a ausência de um “9” goleador na seleção brasileira, disse que, se estivesse atuando hoje, seria muito mais fácil marcar o nosso ataque.

Piloto

Se tudo correr como se espera, já no comecinho de julho serão iniciados os pilotos do “JR 24 horas”, com apresentação de Janine Borba e Sérgio Aguiar. Por aí se entenda os modelos de boletins, que serão distribuídos ao longo da programação, e o novo telejornal do final de noite, com 20 minutos de duração.

Disputa

Em “Malhação: Toda Forma de Amar”, capítulo desta quarta-feira, Lígia, personagem de Paloma Duarte, ameaça entrar com uma ordem judicial para manter Rita (Alanis Guillen) afastada da bebê Nina. Porém, seu filho, Filipe (Pedro Novaes), para evitar que isso aconteça, procura a jovem e consegue um acordo. Rita garante que não vai mais criar problemas.

Carregadora de piano

Já está definido que Deborah Secco vai ser a chamada “protagonista/protagonista” de “Salve-se quem puder”, do Daniel Ortiz, novela das sete que a Globo vai estrear em janeiro. Aquela que terá uma carga muito maior de cenas.

Ufa!

O fato de a Band ter priorizado as finais da NBA, colocando de lado programas como “MasterChef” e “O Aprendiz”, causou um certo desconforto em seus interiores. Teve chiadeira, especialmente por se tratar de atrações completamente vendidas.

Bethânia

O documentário "Karingana - Licença para Contar", com Maria Bethânia, realizado pela Cine Group para o canal Curta!, vai ser exibido nesta quinta-feira em Cabo Verde, na África, durante uma sessão pública de cinema. Será a primeira apresentação por lá, apesar de o filme ter sido rodado em Moçambique.

Bate – Rebate

· Matheus Mazzafera está bem feliz com o seu canal de documentários, que está perto de alcançar cinco milhões de inscritos.

· Beto Hora gravou como convidado de “A Praça é Nossa” do SBT. Vai ao ar nesta quinta-feira.

· O Multishow vai transmitir, ao vivo, o VillaMix Festival, nos próximos dias 29 e 30, em Goiânia...

· ... Entre outros, shows de Simone e Simaria, Luan Santana, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Wesley Safadão e Liam Payne.

· A MTV, por sua vez, acaba de anunciar Anitta e Ludmilla como atrações no palco do “MTV MIAW” - Brasil...

· ... Apresentada por Hugo Gloss e Sabrina Sato, a premiação que reverencia e celebra os ícones da geração atual vai ao ar no dia 4, 22h.

· Band informa que Nigéria e França, na segunda-feira, marcou média de 4,4 pontos, com picos de 6,6...

· ... Foi a maior dela na transmissão do mundial feminino.

· Isabella Fiorentino e Luciana Gimenez se enfrentaram no “Jogo das três pistas” do “Programa Silvio Santos”. Gravado.

A presença da Globo na transmissão do mundial feminino da França, por tabela, teve efeito positivo em outros veículos do Grupo. Um exemplo, os números alcançados pelo SporTV nunca foram tão altos.

