Ontem chegou na Rede TV! pedido de empréstimo de Silvio Luiz

Dependência absoluta

É curioso observar como em determinados pontos a televisão dos dias atuais deixa muito a desejar à que havia no começo.

Bem lá atrás, na primeira década, quando só existiam Tupi, Paulista e Record, em São Paulo, Tupi, Rio e Continental, no Rio de Janeiro, as suas operações se iniciavam invariavelmente ao meio-dia e iam até meia-noite.

E era tudo muito na raça. Doze horas direto de programações montadas aqui, com recursos próximos de zero, ao vivo e criatividade a mil.

Hoje, são zilhões de emissoras no ar 24 horas, de maneira geral produzindo quase nada, a maioria a ponto de vender os seus espaços, total ou parcialmente, para igrejas e outros do ramo.

Mesmo entre as principais, o percentual de produções próprias é insignificante, diante dos tantos formatos e novelas de fora, filmes, desenhos animados e por aí afora.

Isto sem contar que a lei do menor esforço se espalhou da forma mais nefasta possível, a ponto de não se criar quase mais nada e tornar essas tantas TVs reféns das grandes produtoras internacionais, só obedecendo ao que chega em detalhados manuais.

Aliás, já de alguns anos, no lugar dos verdadeiros diretores de televisão, surgiu a classe dos ledores de cartilhas, os que só se preocupam ou se dão ao trabalho de executar o que determinam esses prontuários. Braço curto. Não existe nem o meio termo.

Um retrocesso dos mais perigosos, tornando a operação da TV, cada dia mais cara, indolente, inviável e desinteressante.

TV Tudo

E vem mais

Na noite de segunda-feira, depois de várias horas de reunião, a direção da Record comunicou que o novo programa da Sabrina Sato será terceirizado. Todo feito fora. Possivelmente pela Fremantle. A justificativa é que vai sair mais barato. Tá bom.

Primeiro momento

O lado menos grave, até agora, é que não haverá demissões na equipe que a Sabrina tinha na Record. Uma parte vai para o programa do Faro e outra para o jornalismo.

Vai indo

Tudo indica que a estreia do “Aqui na Band”, com Silvia Poppovic e Luiz Ernesto Lacombe, direção do Vildomar Batista, será mesmo no próximo dia 15. O que se informa é que já existe o “sinal verde” para o lançamento, após a parte comercial ter caminhado de maneira bem satisfatória.

Lolla na Globo

Pelo quarto ano consecutivo, Mariana Alves Lima, a MariMoon vai apresentar os melhores momentos do Lollapalooza na Globo, de sexta a domingo próximos. Já no dia 13, a Globo terá ainda um especial reunindo os melhores momentos de todo o festival – com direção-geral de Aída Silva.

(Crédito Victor Pollak/Globo)

Convite aceito

A produção da Maísa, do SBT, convidou a Xuxa para ser entrevistada no programa. Ela topou e a Record já autorizou gravar. Só o dia não será revelado por enquanto, porque existe o desejo de armar uma “surpresa”.

Também não

Nos interiores do SBT também se informa de um convite da mesma produção da Maísa para uma entrevista com Pedro Bial. Só que no caso dele não deu. A Globo, alegando uma questão institucional, não permitiu. Ainda assim, de próprio punho, o Bial mandou um bilhete dos mais carinhosos para a Maísa.

Gravando lá

Em relação ao que vai ao ar, as gravações de “O Aprendiz”, da Band, estão bem lá na frente. Os seus três finalistas, em trabalhos do programa, gravam na Jamaica. Mas só eles e a produção. O Justus não foi.

É amanhã

A Editora Agir e a Livraria da Vila convidam o para o lançamento do livro “Furacão Anitta”, escrito pelo Leo Dias, nesta quinta-feira. Começa às 19h, na Livraria da Vila, do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Armando a estreia

A Band ainda não fala nada, mas tudo caminha para a reestreia da Paloma Tocci, de volta ao departamento de esportes, acontecer no próximo dia 21. A maneira como isso se dará ainda está em estudos. É a mesma data em que os campeonatos regionais serão decididos.

Ele não voltou

Silvio Santos, que todo mundo esperava sua volta neste último final de semana, continua nos Estados Unidos. Férias esticadas de novo. É curiosa a situação. Todo santo dia, praticamente, ele telefona para alguém no SBT, fala dos mais diversos assuntos, mas nunca diz quando vai voltar. E ninguém tem coragem de perguntar. Sempre foi assim.

Bate – Rebate

· Os novos episódios de “The Good Doctor” serão disponibilizados no Globoplay a partir do dia 17...

· ... E a série nacional “Cine Holliúdy”, com seus 10 episódios, no dia 30.

· Marcelo de Nóbrega deu um tempo nos trabalhos de “A Praça é Nossa”, no SBT, ainda por causa do susto em todos, devido ao recente problema no coração...

· ... A direção do programa está sendo tocada pelo irmão, Beto Nóbrega.

· Ontem, aqui se falou de uma gravação da Globo, programa “Esporte Espetacular”, com participação do Silvio Luiz, revivendo uma narração do golaço do Dener em 1993 no Canindé...

· ... Pois é, ontem chegou na Rede TV! outro pedido de empréstimo do mesmo Silvio Luiz...

· ... Agora do Fox Sports, que também está produzindo um especial do mesmo jogador, falecido em abril de 1994...

· ... Agora no dia 19 vão se completar 25 anos da sua morte.

· Dramaturgia da Globo já começa a pensar em alguns nomes para o elenco da novela de Daniel Ortiz, na fila das 19 horas.

C´est fini

Marcello Novaes começou a gravar como novo delegado de Serro Azul, em “O Sétimo Guardião”. O vilão Sampaio é conduzido ao cargo após contar com o irrestrito apoio de Olavo (Tony Ramos). Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!