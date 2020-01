O programa do Sikêra Jr. estreia segunda (27), às 18h, na RedeTV!

Sucesso do “BBB” é uma exceção na história dos formatos

Na Globo, na noite desta terça, tem a estreia do “BBB20”, com todos os seus participantes anunciados e como um produto consagrado, que mudou o calendário da televisão brasileira.



Se antes, para todas as emissoras, o ano começava em abril, após férias regulamentares e só depois do mercado comercial voltar às suas atividades, essa história mudou a partir de 29 de janeiro de 2002, quando foi ao ar a primeira edição brasileira.

Independentemente da preferência de cada um, do gostar ou não gostar, o “BBB” atende da melhor maneira possível o que toda televisão espera de qualquer programa, em se tratando de audiência, repercussão e faturamento.

Aliás, pela sua longevidade, aqui em seu 19º ano, como em tantos outros países, o “Big Brother” se coloca como exceção no mundo dos formatos, pelo cuidado e proteção que a Endemol tem pelo seu produto.

Algo nada comum neste universo, onde a maioria dos criadores de formato apenas se preocupa com as suas vendas, em negociar bem, mas pouco se importam com os resultados. Basta verificar os tantos que quebraram a cara no meio do caminho.

Novo desafio

Lá atrás, quando a “baianinha” Mariana Gonzalez chegou ao “Pânico na Band”, a ideia era que ela pudesse substituir Sabrina Sato. Apesar dos esforços da equipe, isso acabou não acontecendo. Agora, a jovem encara um novo desafio, como participante do “BBB20”, formato por onde Sabrina também já passou.

Reality de reforma



Os trabalhos do programa "Extreme Makeover Brasil - Casa dos Sonhos", com Otaviano Costa, estão a todo vapor em São Paulo. Nas gravações da semana passada, a equipe entregou duas residências. Estreia dia 10 de março, uma terça-feira, no GNT.

Vai que vai - 1

É sempre um caso raro, que não acontece todo dia, um ator aparecer como ele mesmo em vários capítulos de uma novela. Normalmente isso não passa de um ou dois. Porém, é o que está previsto para Betty Faria e Ary Fontoura em “Salve-se Quem Puder”, que estreia dia 27, faixa das 19h da Globo.

Vai que vai – 2

Em torno dessas participações, há uma armação interessante: Alexia, personagem da Deborah Secco, uma atriz em ascensão, escalada em uma nova novela da Globo com Betty e Ary, dada como morta, perde o papel. Petra (Bruna Guerin), a sua irmã invejosa, acaba herdando a personagem. Toda essa situação é que irá prolongar a permanência dos dois atores na novela.

Reunião geral

Com a volta de todos ao trabalho, inclusive do dono Amilcare Dallevo, a direção da Rede TV! tem uma reunião marcada para esta terça-feira. São muitos os assuntos pendurados.

Primeiro

A estreia do programa do Sikêra Jr., segunda-feira que vem, às 18h, aparece entre as principais questões da reunião de hoje na Rede TV!. Entre outras razões, por ser um programa transmitido de Manaus e consequentes mudanças de grade que irá provocar. Não há ainda uma definição sobre o futuro do “Tricotando” e “Papo de Bola”

Por outro lado

É muito provável que também nesta reunião de hoje, a direção da Rede TV! bata o martelo com a DAZN sobre a Copa Sul-Americana. Está tudo certo e discutido para a renovação do contrato.

Nova direção

Carlos Bianchini, executivo com anos de casa e passagens por várias empresas do Grupo Bandeirantes, assumiu ontem a Direção Geral da TV. Um cargo que até então não existia.

Ainda de lá

Na Band, estudos bem avançados indicam nova mudança na programação das manhãs. “Bora São Paulo”, em vez das 7h às 9h, deverá ser exibido das 6h às 8h. E, das 8h às 9h, “Bora Brasil”, nacional. As três horas com Joel Datena.