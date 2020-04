O canal TV Rá Tim Bum lança amanhã, 3, o aplicativo TV Rá Tim Bum Play

Band pretende levar marca “Bora” para todo País

A Bandeirantes planeja levar a marca “Bora”, do seu jornalismo, para todas as emissoras da rede.

Aliás, um trabalho que já foi iniciado, mas que será retomado e concluído no segundo semestre ou imediatamente após a crise do coronavírus.

Hoje, já existem o “Bora PR”, “Bora Nordeste”, “Bora Minas”, além de São Paulo, com Joel Datena e Laura Ferreira, que foi o primeiro de todos.

“Band Notícias” e “Notícias da Redação” também serão alvos de cuidados, assim como existem outros investimentos projetados para o jornalismo, desfalcado, em alguns dos seus setores, durante o processo de implantação da CNN Brasil.

O Grupo Band trabalha com planos para dar uma resposta ao público e ao mercado, e não apenas no seu canal aberto.

O BandNews TV, canal de notícias, já possui um plano de revigoramento, tocado pelo diretor Marcelo D’Angelo, e que inclui um novo formato para o “Jornal BandNews”, além de outras iniciativas para a programação.

TV Tudo

Lado bom

Devem ser reconhecidas e louvadas as iniciativas da Band em relação ao jornalismo.

Esta, como o esporte, sempre foi uma das suas marcas, mas que foi colocada um pouquinho de lado nos últimos tempos.

Mas tem o outro

Num momento como o de agora, com tamanho desencontro de informações, há uma insegurança instalada nos mais diferentes setores da Band.

As medidas tomadas nas emissoras de rádio, com a suspensão de alguns contratos de trabalho, foram muito mal recebidas internamente.

Freud explica?

Chama atenção como, na televisão ou até mesmo fora dela, em outros tantos e diferentes setores, todo e qualquer sucesso provoca reações que irritam certas pessoas.

Há, por parte de alguns, um inconformismo meio maluco. Incontrolável.

Doideira

O “BBB20”, na eliminação de terça-feira, ultrapassou a casa de 1,5 bilhão de votos, total que chama atenção de todos.

E assim como dos tantos países que produzem o “Big Brother”. Marca para repercutir no mundo inteiro.

Porém...

Também teve quem não acreditou ser possível chegar a de tal número.

Que houve enganação, manipulação. Nada a ver. O sistema de mecanismos de segurança muito seguros e pessoal trabalhando dobrado desde a noite de domingo. Bobagem levantar suspeita.

App

O canal infantil TV Rá Tim Bum lança nesta sexta-feira, dia 3, o aplicativo TV Rá Tim Bum Play. Diversos conteúdos estarão disponíveis para a criançada e para os adultos que desejam relembrar os desenhos que marcaram época, como “Cocoricó”.

O serviço será gratuito no primeiro mês.

Documentário

O Discovery vai apresentar na próxima quarta-feira, às 22h, o documentário com uma hora de duração, “Pandemia: Covid-19”. Este trabalho ganhará uma reprise no sábado, dia 11, às 23h40, e poderá ainda ser conferido no site do canal.

E mais: a TV Cultura também exibirá esse documentário, no dia 11, às 22h.

Internacional

No dia 4 de maio, faixa das 20h30, a Globo estreia em Portugal a novela “Bom Sucesso”, sucesso recente das 19h, protagonizada por Antonio Fagundes e Grazi Massafera.

Vai substituir “A Vida da Gente”, da Lícia Manzo.

(Crédito: Victor Pollak)

Férias forçadas

A partir da próxima semana, a maior parte da equipe do “Domingão” vai entrar em férias na Globo.

Ficarão apenas alguns profissionais, o suficiente para manter o programa no ar.

Rádio

Luciano Gomes é o novo gerente artístico da Brasil FM. Entre os seus planos, ampliar a participação de outras praças na programação, especialmente jornalismo.

Profissional com passagens pelo Sistema Globo de Rádio (98 FM), 104 FM, FM O Dia, FM 100.5, MPB FM, no Rio de Janeiro, além dos jornais O Dia e Meia Hora.

Bate – Rebate

·Em função do impacto causado pelo novo coronavírus, a TV Aparecida decidiu adiar as estreias previstas para abril...

·... As novidades da grade, nos seus 15 anos em setembro, incluíam lançamentos, bem como alterações de horários dos programas noturnos...

·... Portanto, “De Papo com Amanda Françozo”, “Visita na Roça” e “Arte Brasil” terão que esperar mais um pouquinho.

·Sobre o UFC, um aviso: todo sábado, no Facebook, 21h, será disponibilizada a exibição de um documentário ou uma série especial...

·... A escolha, por meio de uma enquete, caberá ao público...

·... Ao todo, mais de 70 horas de material, divididas em mais de 100 episódios de 17 títulos diferentes.

·No sábado, 21hh5, o Canal Brasil vai exibir “O Aspirante”...

·... O filme, dono de vários prêmios, conta a história de um jovem interessado em se tornar jogador de futebol...

·... Em seu elenco, Ariclenes Barroso, Sérgio Malheiros e Julia Bernat, entre outros.

·Recentemente, antes de o coronavírus chegar, levantamento do Ibope apontou que o tempo médio do consumo da TV no Brasil estava em 6h17...

·... No entanto, há o entendimento que esta marca já foi superada.

C´est fini

“Malhação: Toda Forma de Amar” está em seus capítulos finais na Globo e batendo recordes semanais de audiência. Nas últimas duas, a temporada fez seus melhores índices, com 21 pontos em São Paulo e 25 no Rio.

Até o momento, a média geral da novela é de 18 pontos em São Paulo e 21 pontos no Rio, superando os números da temporada anterior, mesmo tendo seu fim antecipado por conta da expansão do Covid-19.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!