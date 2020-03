O canal Humor Multishow atingiu a marca de 5 milhões de inscritos

Questão do hábito faz toda diferença na alta audiência da Globo

O que se observa, na troca de “Amor de Mãe” por “Fina Estampa”, é que o telespectador se acostumou assistir a TV Globo naquele horário.

Independentemente de ser uma reprise, cuja escolha ainda é debatida entre os prós e contrários, os índices de audiência no horário não sofreram alteração quase nenhuma.

São praticamente os mesmos.

Aí é que entra, o que sempre se fala e se repete ou que se tem como norma: televisão é hábito.

O público está cansado de saber que todos os dias, naquele mesmo horário, ele vai encontrar uma novela, seja qual for a história que esteja sendo contada.

A Globo, em termos de fidelidade de grade, é única. Existem pontos estratégicos na sua programação que não se alteram praticamente desde o dia em que foi inaugurada.

Daí as críticas às concorrentes que, sem ter certeza ou confiar naquilo que fazem, o tempo todo ficam promovendo mudanças. Os resultados mostram quem age corretamente

TV Tudo

Mundo mudou

Os últimos relatórios de audiência indicam que o número de ligados aumentou consideravelmente nos últimos dias. Esperado. Nem poderia ser diferente, com quase todo mundo trancado em casa.

Olha só

Em 9 de março, uma segunda-feira, quando as grades de programação eram as mesmas, o número de ligados nas 24h era de 39,3%. No dia 23, última segunda, saltou para 48,1%.

Outro detalhe

Em termos gerais, até agora, SBT e Record estão mantendo os mesmos números de fevereiro. Globo, com 1,3, e Band, 0,1, observaram crescimentos na média/dia. É a força da TV aberta.

Importante considerar

O que se observa, examinando esses resultados mais profundamente, é que muitas pessoas voltaram a ver televisão. Embora os acessos aos serviços de streaming também tenham observado crescimentos, o da televisão aberta está sendo muito maior.

Muito se deve

Verdade é que, com uma pandemia mexendo com a vida de todos, também passou a ser muito maior o interesse das pessoas em buscar os telejornais e os canais de notícia. Um consumo cada dia maior, conforme atestam esses resultados de audiência.

Melhores momentos

O “Altas Horas” de Serginho Groisman, sábado, terá Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Daniela Mercury. As cantoras participam de edição especial em homenagem ao Axé, ao lado de Bell Marques, Margareth Menezes, Beto Jamaica, Compadre Washington, Ricardo Chaves, Durval Lelys e Mari Antunes. O programa vem destacando seus grandes momentos.

Crescimento

O canal Humor Multishow, no YouTube atingiu a marca de 5 milhões de inscritos na quarta-feira, dia 18 de março. Esse crescimento reflete o modelo integrado e multiplataforma do Multishow. Na internet, além de disponibilizar conteúdos inéditos relacionados à programação da TV, também exibe projetos exclusivos.

Destaques

Entre os conteúdos inéditos do Humor Multishow, “Tô De Graça” é o que alcançou maior audiência. Já entre os projetos originais, “Verão Multishow”, com Lexa, e o programa “#TBT de Família”, sobre o BBB20, ambos deste ano, são os grandes destaques. Em agosto deste ano, irá ao ar o projeto original “De Graça na Rua”, com Rodrigo Sant’Anna.

Grandes jogos

A recém-criada “Faixa Especial”, do SporTV, nesta sexta-feira, às 19h, exibirá a final da Copa do Mundo de 94 entre Brasil x Itália. O programa vai resgatar matérias exibidas na época, depoimentos dos principais personagens e terá uma narração inédita de Luiz Carlos Jr., com os comentários de Lédio Carmona e Pedrinho.

Inusitado

Luiz Carlos Jr., que trabalhou na final de 94, diz que ”narrar novamente um jogo histórico é como um músico, que vai ter que regravar um clássico. É pegar uma música muito especial, famosa e conhecida e ter que colocar uma roupagem atual”. “É assim que eu vejo essas novas narrações e acho muito interessante e inusitado”, conclui.

Parabéns

Como registro necessário, em 1989, um domingo, 26 de março, foi ao ar o primeiro “Domingão do Faustão” na TV Globo. Ontem, quinta, o programa completou 31 anos de exibição. Uma história.

Começa hoje

A Rede TV! decidiu antecipar para esta sexta-feira(27), às 22h15, a estreia do “Especial 20 Anos”, que vai relembrar as principais atrações de sua programação ao longo de duas décadas de história. No primeiro, o público poderá rever o trabalho de Hebe Camargo.

Bate – Rebate

·Assim como todas as outras TVs, a Globo meio que deu um tempo no que estava planejado para a sua programação...

·... A partir de agora, tudo passa a depender de quanto tempo será necessário essa pausa na produção...

·... Muito do que estava sendo pensado para ser exibido este ano, dificilmente será.

·O “Domingo Show”, da Sabrina Sato, na contramão de todos os outros, deve continuar por muito tempo com inéditos no ar ...

·... Uma consequência da quantidade de gravações realizadas desde o final do ano passado...

·... Tem muita coisa pronta, dependendo só do trabalho de edição.

·A Globo ainda não fala nada, mas a novela da Lícia Manzo ficou para o ano que vem...

·... E, por consequência, a do João Emanuel Carneiro também...

·... Não tem como ser diferente.

C´est fini

O "Fox Sports Rádio", com todos os seus participantes de casa, teve como convidados, Kaká, Zico, Jadson, em sua primeira entrevista após deixar o Corinthians, e Roberto Carlos, ontem. Todas com enorme repercussão. Programa embalado como era nos estúdios.