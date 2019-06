O “Encrenca”está prestes a completar cinco anos na Rede TV!

Liga dos Campeões perde mais de 400% de audiência sem TV aberta

Quando se bate na tecla da importância da TV aberta isto se dá, unicamente, por ela ser imprescindível tanto na vida de quem assiste como daquele que anuncia. Olha só o caso da Liga dos Campeões. Números do Kantar/Ibope fechados, a final disputada em 2018, Real Madrid e Liverpool, impactou 48,6 milhões de brasileiros, entre TV Globo (38,4), Bandeirantes (8,7), Esporte Interativo (1,3), Globo.Com (0,2).

Um total mais de quatro vezes superior ao registrado agora, em 2019, Tottenham e Liverpool, que alcançou 11,2 milhões de brasileiros, distribuídos entre TNT (3,8) e Facebook (7,4).

A perda de público foi bem significativa, especialmente para os patrocinadores globais da competição, Heineken e Santander, que têm no Brasil um mercado prioritário para as duas marcas.

E um panorama que não deve se modificar para os próximos anos, porque o atual contrato é válido até 2021.

TV Tudo

Parada diferente

Beto Marden, ex-SBT, que recentemente participou do “Dancing Brasil” e realizou reportagens para o “The Four”, foi contratado pelo jornalismo da Record. Marden, também jornalista e economista, será encarregado das matérias de entretenimento e cultura.

Turbo

O canal Discovery Turbo estreia nesta quarta-feira, às 18h55, o programa “Tunadas”. Que traz a atriz Suzane Carvalho pilotando carros e motos em diversos campeonatos.

Calendário

A Globo já tem definida para abril de 2020, a estreia de “Selvagem da Ópera”, de Maria Adelaide Amaral, na faixa das 23 horas. Denise Saraceni, que faz a direção, trabalha na definição do elenco. Gravações no segundo semestre.

Combinado assim

Cleber Machado fará a transmissão de Brasil e Austrália, na Globo, jogo do mundial feminino, nesta quinta, uma da tarde, com Ana Thais Matos e Caio Ribeiro. Na sexta, Copa América, Brasil e Bolívia, 21h30, na escala, Galvão Bueno, Casagrande e Júnior.

Social

Domingo, ainda na condição de contratado da Globo – a liberação só saiu ontem, Ivan Moré assistiu à final masculina de Roland Garros no “Boulevard Alma Premium BandSports”, montado pelo Beetto Saad. Lá também estiveram Márcio Moron, do Fox Sports, e Álvaro José, Band.

A postos

Rachel Sheherazade, no SBT, por desejo de Silvio Santos, foi transformada em apresentadora de telejornais. Lê o noticiário, mas não pode comentar. Só que agora, utilizando-se das suas mídias sociais, e bem do jeito dela, tem feito análises quase diárias dos principais assuntos políticos.

Em série

O “Programa da Maisa”, no SBT, está com uma frente das mais confortáveis. Só nos últimos dias foram realizadas gravações com Ana Paula Padrão e Giovanna Ewbank, e Fernanda Paes Leme e Gabriela Spanic. As datas de exibição ainda serão definidas.

(Crédito Instagram)

Daí se vê...

O nível de convidadas da Maisa é sempre elevado e, na maioria dos casos, contando com pessoas capazes de mexer com a audiência. Se isso não acontece e as derrotas para a Record no horário se tornaram ainda mais frequentes, com toda certeza o erro está no programa. Está mal montado.

De época

O Palácio do Catete se tornou uma das principais locações para a gravação da segunda temporada da série “Filhos do Pátria”, da Globo. Tijuca e Centro do Rio também são alvos desse trabalho, com Alexandre Nero e Fernanda Torres, que prioriza as externas. A equipe espera concluir todo o processo ainda em agosto.

Festival

O atual “MasterChef” agora terá sua grande final no dia 1º de julho. Considerando que logo depois a Band exibirá a nova temporada de “Pesadelo na Cozinha” e emendará no “MasterChef All Stars”, com ex-participantes, teremos um autêntico Festival Erick Jacquin.

Pulada de cerca

Em “A Dona do Pedaço”, Lyris, personagem de Deborah Evelyn, não aguenta mais ser ignorada pelo marido Agno (Malvino Salvador) e passa a viver uma aventura com o entregador de bolo da loja de Maria da Paz (Juliana Paes), Tonho (Betto Marque). A cena está prevista para ir ao ar a partir do dia 18.

(Crédito João Miguel Júnior/Globo)

Bate – Rebate

· Remo e Volta Redonda, Tombense x Juventude, são anunciadas como próximas transmissões da Série C pela DAZN.

· “A Dona do Pedaço” também estreou em Portugal.

· Após São Paulo, Fernando Torquatto lança nesta terça-feira no Rio, o livro comemorativos aos 25 anos de carreira...

· ... Será no Parque da Lage, no Jardim Botânico. A obra reúne mais de 250 imagens com celebridades nacionais e internacionais, como Gisele Bündchen, Fernanda Montenegro e Kate Mos...

· ... Maquiador e fotógrafo, Torquatto já assinou dezenas de caracterizações de produções da Globo.

· Um choque a morte do ator Rafael Henrique Miguel e de seus pais, assassinados no domingo...

· ... Rafael foi ator em novelas do SBT e Globo.

· Luciana Gimenez já se colocou à disposição do “Programa Silvio Santos” para gravação do quadro “Jogo das 3 Pistas”...

· ... Está tudo sendo combinado para semana que vem...

· ... Na primeira oportunidade, por problemas particulares, ela cancelou praticamente em cima da hora e foi substituída por Maria Cândida.

· CNN Brasil confirmou que a sua sede ficará na Avenida Paulista...

· ... E que também terá redações em Brasília e no Rio de Janeiro.

C´est fini

O “Encrenca”, apresentado por Tatola Godas, Dennys Mota, Ângelo Campos e Ricardinho Mendonça está prestes a completar cinco anos de exibições. Estreou em 29 de junho de 2014. É a maior audiência da Rede TV!. Fechou maio com 6,6 pontos em São Paulo e a quarta posição no ranking do horário, atrás de Globo, SBT e Record.

