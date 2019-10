Novo “Jornal da Noite” vai estrear no princípio do ano que vem

O diretor nacional de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Mitre, em conversa com a coluna, revelou que o projeto do novo “Jornal da Noite” está completamente pronto e sua estreia definida para o começo do ano que vem. Admitiu que os últimos movimentos na programação, como o lançamento do “Band Notícias”, acabaram por determinar essa mudança ou um pequeno atraso em relação aos planos iniciais. Mas que o processo de formatação já está concluído. Segundo ele, “será um jornal reflexivo. Noticiário acompanhado de análise, com vários especialistas compondo a mesa e discorrendo sobre os mais diversos assuntos”. Mitre ainda informa que a escolha deste elenco já está sendo pensada, assim como a definição de um âncora, que também participará diretamente de tudo.

Vencedora

Em “A Dona do Pedaço”, capítulo da próxima segunda-feira, vai ao ar a cena em que Maria da Paz (Juliana Paes) é anunciada como campeã do reality Best Cake. A boleira ganha o prêmio de R$1 milhão.(Carole Crema, Paolla, Ju Paes, Angélica e Dudu Bertholini).

Em estudos

A propósito da programação do ano que vem, só agora a direção da Band pretende realizar um levantamento completo de todas as atrações que compõem a sua grade. Verificar quais têm condições de continuar... e quais não têm.

Vai daí que

Na Band, a ideia para 2020 é a de manter e investir nos produtos que têm apresentado bons resultados, em audiência e faturamento. São bem delicadas, por exemplo, as situações do “Me Poupe” e “Planeta Star Up”. Tudo indica que não terão próximas temporadas.

Nova fase

Depois de insistir com políticos e colocar vários deles no “Jogo das 3 Pistas”, Silvio Santos agora mudou o seu alvo. Daqui em diante serão chamadas pessoas ligadas ao mundo do futebol. Daniel Alves versus Alexandre Pato será um desses confrontos, muito provavelmente, o primeiro deles.

Diminuiu bem

Ao contrário do passado, quando mandava equipes completas para as transmissões do futebol, independentemente de onde aconteciam os jogos, o SporTV passou a reduzir drasticamente o número de viagens. Uma boa maioria dos jogos, séries A e B do Brasileiro, passaram a ser transmitidos com narrador e comentarista dos estúdios.

Mais um

Estreia domingo, na Globo, depois do “Esporte Espetacular”, a nova temporada do “PopStar”. Marcelo Serrado, um dos participantes, contou que o pessoal está embalado demais. A disputa, segundo ele, será das mais intensas e ele quer se destacar com a escolha de um repertório dos mais refinados.