Novo “Fala Brasil” de sábado atrasa e apresentadora continua fora do ar

Carla Cecato ainda não tem uma data fechada para voltar à programação da Record. Em setembro, ela se afastou da bancada do “Fala Brasil”, exibido das 8h45 às 10h, para cuidar da saúde, prejudicada pelo excesso de trabalho na madrugada. A profissional revelou problema de insônia e baixa imunidade. Entendeu que não dava mais para continuar e a casa entendeu. A partir daí, ficou combinado que, após seu restabelecimento, passaria a apresentar um novo “Fala Brasil” aos sábados. E que a edição do fim de semana sofreria uma reformulação especialmente para sua chegada. Mas, desde então, o processo não avançou. Por enquanto vai sendo tocado pelas plantonistas, especialmente Bianca Saraiva e Lidiane Shayuri. E este ano, certeza, vai seguir assim.

Não tem nada

A ausência de Carla Cecato na redação levou alguns imaginarem que ela tinha deixado a Record e acertado com a CNN Brasil. Mas não. Ela também continua na espera da prometida reformulação.

E não é só

Aliás, além dessa questão envolvendo o “Fala Brasil” dos sábado, a Record tem na sua lista de atenções o “Domingo Espetacular” e a prometida versão jovem da Record News. Tudo no papel ou na intenção ainda.

Escalada

Renata Fan, sem surpresas, fará a transmissão do “Miss Universo”, dia 8 de dezembro. A Band ainda está fechando os comentaristas. Na TV paga, a exclusividade da 68ª edição do evento pertence ao canal TNT, que terá a youtuber Karol Pinheiro, com tradução simultânea de Regina McCarthy e comentários de Carol Ribeiro.

Próximo passo

A Rede TV!, tudo indica, será o novo destino de Leo Dias, após se demitir do SBT. Nesta sexta-feira, a propósito, o jornalista terá um encontro com Amilcare Dallevo, presidente da emissora.

Conversa

O “Conversa com Bial” desta quinta-feira na Globo recebe as atrizes Denise Fraga e Luisa Arraes. Na pauta, seus novos espetáculos teatrais e a experiência de assinarem os respectivos textos. Denise está em cartaz com a peça solo “Eu de você” e Luisa estreia como autora na obra infantil “Suelen Nara Ian”.

Nova fase

Começa hoje a fase de “Duelos” no “Mestre do Sabor” na Globo. Etapa na qual Claude Troisgros realiza um sorteio com os participantes. Eles poderão escolher com quem quer duelar: um adversário ou alguém do próprio time. José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão são os responsáveis pela avaliação às cegas. (Claude e o escudeiro João Batista)

Corredor

Na Band, nesses últimos dias, o nome do João Kleber foi muito falado, a ponto de alguns entenderem como praticamente definida a sua contratação. Data hoje, certeza, não há nada.

Histórico

Acontece que o agora consultor da Band, José Eduardo Mouniz, foi o responsável, anos atrás, por levar João Kleber a trabalhar na TVI de Portugal. Lá, ele fez muito sucesso com o “Teste de Fidelidade”. A boa relação dos dois, provavelmente, acabou originando toda essa onda. Em todo caso...

Próximo

Neste sábado, 23h, o técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto será o convidado do “Grande Círculo” no SporTV. Apresentação de Milton Leite, com as participações de Carlão, Marcos Uchôa, Luiz Carlos Jr, Marco Freitas, Cida Santos e a cantora Tereza Cristina.