Novela das sete terá núcleo de ginástica artística

De “olho” na Olimpíada, nova das sete terá núcleo de ginástica artística

A próxima novela das sete na Globo, “Salve-se Quem Puder”, uma comédia romântica escrita por Daniel Ortiz e prevista para estrear em janeiro, vai apostar em um núcleo de ginástica artística – para também entrar no clima da Olimpíada do Japão que começa em julho. Valentina Bulc (foto), Daniel Rangel, Lívia Inhudes (ex-Chiquititas), Conrado Caputto, entre outros atores desse núcleo, já estão fazendo um trabalho de preparação, o popular laboratório, para entenderem a rotina dos atletas. O roteiro inclui inclusive conversas do elenco com alguns dos grandes nomes da nossa ginástica. Arthur Nory, medalha de ouro no Campeonato Mundial, que terminou domingo, em Stuttgart, na Alemanha, por exemplo, falou um pouco sobre o seu dia a dia para Daniel Rangel. O ginásio Cláudio Coutinho, casa da ginástica do Flamengo, no Rio, servirá de locação para as gravações de “Salve-se Quem Puder”. Substituta de “Bom Sucesso”, a trama terá suas primeiras ações passadas em Cancún, no México, e depois se voltará para São Paulo. No elenco também estão Carolina Kasting, Deborah Secco, Flávia Alessandra, Vitória Strada, Juliana Paiva, Dandara Mariana, Rafael Cardoso, Guilhermina Guinle, Marianna Armellini, Felipe Simas, entre outros.

Singeleza

Se a ordem entre os escraches é tentar segurar um desavisado pelos caracteres, o “Casos de Família”, do SBT, continua fazendo a dele. Da pior maneira possível, como sempre. Tema do programa de segunda-feira: “Vai Bater na sua Mãe e Depois Me Conta Se Foi bom”. Delicado, não acha?

Mas tem mais

Da plateia do mesmo “Casos de Família”, um cidadão tentava dar conselhos de como resolver um problema familiar e dizia para o convidado: "Você não é homem, parceiro. Eu já tive no seu lugar e resolvi meu problema. Eu quebrei a cara do meu cunhado". E o entrevistado, na cadeira do palco, respondia: "Eu sou homem, sim, malandro. Já regacei a cara dele várias vezes...".

Só uma

Desde a semana passada, até o dia 29, Karyn Bravo vai seguir sozinha na apresentação do “Jornal da Cultura”, faixa das 21 horas. Ana Paula Couto, companheira de bancada, em férias, só retornará no dia 30.

Feira

A MipCom, em Cannes e em curso, desde segunda até sexta-feira, conta com a presença de Douglas Tavolaro, CEO, e o vice-presidente de programação da CNN Brasil, Virgílio Abranches. Entre os objetivos, reuniões para fechar parcerias de coprodução, aquisição de conteúdo e articulações para venda de séries originais que serão produzidas por aqui.

Xuxa na festa

A Record confirma para novembro a gravação do especial “Dancing Brasil” com Xuxa para exibição na programação de dezembro. Porém, ainda não existe uma posição sobre o “Canta Comigo”, apresentado por Gugu, para o mesmo período.

Teatro 1

Após a macrossérie “Jezabel” na Record, Leonardo Miggiorin dedica-se aos ensaios do espetáculo “O Ovo de Ouro”, ao lado de Sérgio Mamberti, Luccas Pappi, Rita Batata e Ando Camargo, dirigido por Ricardo Grasson. A produção fala sobre o período do nazismo e tem estreia marcada para o dia 21 de novembro no Sesc Santo Amaro-SP.

Teatro 2

O Teatro Prudential, no Rio, vai receber o musical “Brilha La Luna” a partir do dia 2 de novembro. No elenco Myra Ruiz, Helga Nemetik, Léo Bahia, Lyv Zieze e Victor Maia, interpretando Thalia, uma drag queen que luta contra o preconceito dentro de um reality show de música.