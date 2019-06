Nova direção da TV Cultura tem enormes desafios pela frente

Os desafios pela frente são muito grandes.

O principal deles, modernizar a sua gestão. Torná-la independente e mais atrativa para os mercados da propaganda e licenciamento, através de uma reforma completa de toda a sua produção e linha de programação.

Ou, como foi colocado em sua posse, “promover um choque de gestão”. Transformar a Cultura em uma empresa lucrativa e menos dependente de recursos públicos.

A experiência de um Boni, na presidência do Conselho de Gestão, além de outros que irão acompanhá-lo, como Roberto Buzzoni, Ricardo Scalamandré e Marcelo Duarte, serão fundamentais nesta missão.

Uma base de apoio capaz de colaborar na organização de uma nova linha de trabalho e promover necessárias correções. Entre as principais: acabar com as tantas distorções que hoje existem. Por exemplo: programas infantis antecedendo a entrada de telejornais. Onde já se viu?

TV Tudo

Em cima disso

Agora como presidente da Cultura, José Roberto Maluf irá se desligar do Conselho Consultivo do SBT, posição que vinha ocupando nesses últimos dois anos. Embora não exista nenhum impedimento, está partindo dele o desejo de não continuar.

Estúdio aéreo

O Comandante Hamilton passou toda essa semana nos Estados Unidos, providenciando a compra de um helicóptero, que em breve será colocado à disposição do jornalismo da Record. Segundo os comentários, em se tratando de aeronaves do gênero, não existe nada mais moderno mercado.

Tudo pronto

Ainda da Record, entre o final da última semana e o começo desta, Xuxa ficou quatro dias gravando externas em São Paulo para a abertura do “Dancing Brasil”. Trabalho sob a direção de Alexandre Souza, realizado em diferentes locações, inclusive no Metrô, que ela nunca tinha entrado na vida.

A confirmar

Depois de tanto tempo de serviços prestados, os cavalinhos foram trocados por boizinhos sem patas ou rabos nos programas de prêmios na TV. Ainda não existem informações se foram aposentados de vez ou simplesmente colocados de férias.

Palomas

Paloma, protagonista de “Bom Sucesso”, a próxima das sete na Globo, aparecerá o tempo todo em duas versões. Grazi Massafera na fase adulta, dias atuais, enquanto Isabella Scherer fará a personagem nas cenas de flashback.

(Crédito: João Cotta/TV Globo)

Pauleira

As produções do “Superpop” e “Luciana by Night” trabalharam dobrado nesses últimos dias, preparando todos os programas de julho. Luciana Gimenez vai sair de férias e deve ficar cerca de 30 dias fora do Brasil.

Pensando na frente

Neste sábado, o “Grande Círculo”, do SporTV, de acordo com o que já foi intensamente anunciado, terá o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, como convidado. Mas o programa já tem César Cielo definido como seu próximo entrevistado. Em julho estaremos a um ano da Olimpíada em Tóquio.

Olha a cobra!

A Band promove nesta sexta-feira, na sede de São Paulo, mais uma festa junina com a participação de todos os seus funcionários. E com tudo que tem direito: quadrilha, banda musical, barraquinhas, chapéu de palha, trancinhas...

Salve-se quem puder

Sobre as informações divulgadas ontem neste espaço, envolvendo a novela “Salve-se Quem Puder”, de Daniel Ortiz, com estreia em janeiro na Globo, acabou ocorrendo uma alteração em cima do laço. A Globo convocou Flávia Alessandra para uma reunião e... ela fica. Decidiu-se que a atriz viverá um dos principais papéis da trama.

Na mira

Quanto aos Murilos – Benício e Rosa – nada mudou. Eles não estarão no elenco de “Salve-se Quem Puder”. No entanto, são grandes as chances de Leopoldo Pacheco vir a integrar o elenco.

Bate – Rebate

· Além de Ludmilla, “Malhação” deverá ter a presença de outros convidados especiais em seus próximos capítulos.

· Diretor Carlos Manga Jr. já tem praticamente fechado o elenco de “Desalma”, série de Ana Paula Maia para o Globoplay...

· ... Cláudia Abreu será a protagonista.

· Tom Cavalcante e a produtora Formata marcaram para o dia 8 de agosto o início de gravações da nova temporada da série “Doutora Darci”...

· ... A exibição no Multishow ainda não foi definida.

· José Luiz Datena volta de Portugal neste final de semana. E aí?

· Batoré voltou a participar das gravações de “A Praça é Nossa” no SBT...

· ... Mas isto ainda não significa a sua volta em definitivo ao elenco do programa.

· Solange Couto e Paulo Ricardo serão os convidados do “Tamanho Família”, neste domingo, na Globo, com apresentação de Marcio Garcia.

C´est fini

Competição com competição se paga... Para enfrentar Ratinho e Carlos Alberto de Nóbrega, que estarão frente a frente no “Domingo Legal” do SBT, a Record escalou Luiz Bacci e Sabrina Sato também para uma competição na volta, ao vivo, do “Domingo Show” do Geraldo Luís.

As regras, ou como isso irá se desenvolver, será resolvido ainda no dia de hoje.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!