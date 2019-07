Netflix acelera produção de um novo reality show com brasileiros

Agora já se sabe o motivo das frequentes viagens de um grupo formado por profissionais brasileiros da área técnica e de produtores à Inglaterra: eles estão conhecendo melhor os mecanismos de um novo reality show, “The Circle”, que será apresentado na plataforma de streaming Netflix. O programa, que ganhará uma versão no Brasil e tem uma mistura de “Big Brother” com “Cat Fish”, coloca os seus participantes em uma disputa para descobrir quem é o mais popular nas redes sociais. Assim como os outros, o vencedor levará um prêmio em dinheiro, valor ainda não divulgado. No formato, todos vivem durante um período em um moderno bloco de apartamentos, conectados apenas por um aplicativo de comunicação chamado “The Circle”. Enquanto trabalham em seus perfis, para reunir uma maior quantidade de cliques, existe a possibilidade de fazer amizades e criar alianças. No site do programa consta a informação que “as audições e as filmagens” irão até novembro de 2019” na Inglaterra. Os selecionados terão que ser maiores de 18 anos e “serão contatados até agosto”. Tudo indica que é uma novidade para o começo do ano que vem.

Última forma

Mylena Ciribelli também irá integrar a equipe da Record no Pan-Americano do Peru e para desempenhar funções das mais importantes. Todo a ancoragem será dela, ao lado de Adriana Araújo e Carla Cecato.

A propósito

As transmissões do Pan-Americano na Record começam na próxima quarta-feira, com um programa especial. Na outra sexta, Adriana Araújo e Lucas Pereira ficarão encarregados de narrar a cerimônia de abertura dos jogos.

Festivo

O programa “Sensacional” desta quinta-feira, comandado por Daniela Albuquerque na Rede TV!, terá uma edição especial em homenagem ao aniversário da apresentadora, prestes a completar 37 anos. Participação de João Kleber e depoimentos de Rodrigo Faro, Vera Viel, Sabrina Sato, Hugo Gloss, Karina Bacchi, Amaury Jr. e o marido, Amilcare Dallevo Jr.



Uma contra a outra

Em “A Dona do Pedaço”, capítulo desta quinta-feira, após desconfiar de Fabiana (Nathalia Dill) como sócia da construtora, Virgínia (Paolla Oliveira) questiona a irmã sobre a herança que ela ganhou. A discussão evolui para lavagem de roupa suja e elas brigam feio.

(Foto: Divulgação)

E mais uma

A Record contratou para a sua equipe do Pan muita gente boa que estava fora do mercado. Casos, por exemplo, dos narradores Maurício Bonato - ex-BandSports, Rafael Spinelli – ex-rádio Record e SporPlus, e Fernando Camargo – ex-rádio Bradesco.



Transplantes - 1

A Medialand estreia dia 24, a partir das 20h20, a série "Transplantes" no canal Discovery Science. Serão 12 episódios abordando a corrida de pessoas que aguardam a chegada de um novo órgão para ter a chance de uma melhor segunda vida.

Transplantes - 2

Para o programa, mais de 30 médicos foram entrevistados, de hospitais como Incor, Hospital das Clínicas-SP, Leffort e Oswaldo Cruz, e 24 pacientes falaram de doação, expectativa e esperança. Uma segunda temporada já está em pré-produção.

Desligamento

Chegou ao fim o contrato de Mauricio Gyboski com a Globo. Colaborador de Aguinaldo Silva em três novelas, todas do horário nobre, o roteirista agora vai se dedicar a projetos autorais enquanto aguarda convite para novos trabalhos na televisão.

Falta afinar

Os índices de “Outo Verde”, em exibição na Band, não foram tão bons nesses últimos dias como na estreia, segunda-feira, mas ainda assim continuam se mantendo em níveis bem interessantes. Há, no entanto, a necessidade de melhorar a sincronia na dublagem. Em se tratando de uma novela portuguesa, deve-se dobrar o cuidado com o movimento da boca.

Nomes

Dizem, mas ainda não provam, que o elenco do “Popstar”, da Globo, já está inteiramente fechado. Nany People, por exemplo, que vem de bom trabalho em “O Sétimo Guardião”, segundo se comenta, é um dos nomes certos.